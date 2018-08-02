苹果10月结束App Store联盟项目 出版商不再获得分成

新浪科技讯 北京时间8月2日上午消息，在公司Affiliate Program Resources的网页上，苹果明确表示从10月1日开始，出版商以及其他联盟机构将不再获得App Store下载量中的抽成，因为这些应用将被联盟项目移除。苹果表示，其他内容类型，包括音乐、电影、电子书以及电视仍然属于联盟项目。

苹果公司称，近期在iOS以及Mac App Store上的调整对应用发现带来了积极影响。随着原生流量的显著增加，苹果公司决定中止外界联盟项目。原本这项独特的营收分成工具设计的初衷是为了推动更多用户涌向App Store。

随着iOS以及macOS上新App Store的推出，再加上应用发现的方式越来越多，我们将会移除联盟项目中的应用。从2018年10月1日开始，iOS以及Mac应用和应用内内容的佣金抽成也将取消。

苹果在2017年重新设计了App Store并且推出了iOS 11。这是自App Store上线之后第一次重大调整，重新设计过后的应用市场参考了Apple Music中的卡片式美学。

和苹果的流媒体音乐服务很像，新的App Store应用强调的是内容管理与发现。有一点值得注意，“Today”今日应用一栏都是App Store编辑手动挑选的一些应用。苹果在应用发现中加入了独家开发者采访以及员工撰写的应用功能说明。这就为App Store的客户提供了独特的视角，让其可以发现新的应用、流行应用以及隐藏的“宝石”。

五月，一个研究表明在新的App Store改进关键词搜索和相关应用推荐之后，应用发现有了增长。苹果上个月的数据表明过去九个月来，有100多万人会花时间阅读在Today页面上的文章。

苹果去年早些时候的举措其实在一定程度上已经预示了今天的声明。2017年4月，就在App Store重新设计之前的几个月，公司决定将联盟营销佣金率从7%减少至2.5%。事后想来，这次大幅度抽成机制调整早就暗示了苹果公司的意图。(堆堆)