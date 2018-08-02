苹果将投资总部所在地项目：当地“雇主税”计划取消

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新浪科技讯 北京时间8月2日上午消息，在周一致当地市议会的一封信中，苹果公司宣布将投资总部所在地——库比蒂诺（Cupertino）的公共工程项目。一天之后，市政府官员决定放弃向苹果等大型企业征收雇主税（employer tax）公决事宜。

周二晚上，库比蒂诺市议会安排了一次会议。苹果负责政府事务的主管迈克·福克斯（Mike Foulkes）表示，公司愿意在交通问题上与政府进行合作，双方可以在下周进行洽谈。

“我们希望减少道路拥挤，让人们减少汽车使用。”福克斯说道。

周一，苹果副总裁克里斯汀娜·拉斯佩（Kristina Raspe）给市议会致信表示苹果愿意投资社区，包括资助人行道和人行横道的改进，并在其新总部附近建立一个参观者中心。

“在决定新总部建在哪里时，我们有很多选择，但经过多重努力，最终确保还是可以设在库比蒂诺。”拉斯佩写道。

库比蒂诺官员此前表示，政府应当联系苹果和其它企业，共同想出一个解决方案。一些官员还表示基于之后的员工数，这些企业也许愿意重新考虑雇主税的问题。

“苹果选择主动出击，写了一封信给库比蒂诺市议会，表示它愿意同市政府以及企业界合作。”在2016年时任市长时就推崇雇主税的库比蒂诺市议会成员张昭富（Barry Chang）说道。

所谓“雇主税”是库比蒂诺向企业征收一笔固定费用，并且针对员工人数超过100人的企业收取额外一笔费用。据估算，征收雇主税的计划最多可为库比蒂诺筹集1020万美元。

预计“雇主税”影响最大的便是库比蒂诺最大的雇主——苹果。按照征税模型，在这项提案筹集到的1020万美元中，苹果所支付的雇主税可能占了92%。2020年，苹果预计在库比蒂诺市拥有2.4万名雇员，如果此税开征，苹果需要支付940万美元。

此前市议会成员表示，这项提案征收的税会直接进入市政府基金中，他们计划将这笔钱用在改善交通问题上。但是企业界都反对这项征税提案，要求城市能够针对这笔钱的用途制定出方案。不过库比蒂诺商会的里克·基特森（Rick Kitson）表示，政府需要更加明确这笔钱的使用方式——具体是什么项目，钱花在什么地方。

不过当地一些人表示，苹果促进了社区的发展。如果库比蒂诺要向苹果征收如此多的税，这就会导致iPhone制造商在其它地方添加岗位或是将岗位转移至其他城市。

“我不能看着杀鸡取卵的事情出现。”库比蒂诺市居民唐娜·奥斯汀（Donna Austin）说道。

库比蒂诺市提议的雇主税有点类似于山景城在十一月要让选民投票的提案。在这一征税模型下，谷歌可能会被收取330万美元的雇主税。其它城市则回避了这样的员工税。西雅图政府原先决定按照员工人数向城市内大公司征税，但在亚马逊反对之后，政府又撤销了原先的决定。(堆堆)