乔布斯女儿出书回忆父亲：曾有不被承认的矛盾关系

新浪科技讯 北京时间8月2日早间消息，史蒂夫·乔布斯的大女儿丽萨·布伦南·乔布斯（Lisa Brennan-Jobs）将于下个月出版一本名为《小人物》的回忆录。在这本书出版之前，《名利场》杂志刊登了一段摘录，书中丽萨·布伦南·乔布斯分享了她与父亲之间的矛盾关系、他的最后时光以及她的早年生活。

丽萨1978年出生在史蒂夫·乔布斯和克里斯安·布伦南的家里——众所周知，乔布斯一开始否认自己是她的父亲。在她两岁之前，他与她没有任何关系。她在讲述这个故事时，穿插着他所制造的丽萨电脑的一些事实。在被迫接受亲子鉴定并为丽萨提供抚养费后，她终于见到了他，详细描述了他们在加州门洛帕克的第一次会面。

“‘你知道我是谁吗？’他把头发从眼睛里拨开。

那时我三岁；我没有（认出他是谁）。

‘我是你父亲。’

‘他就像达斯·维德（《星球大战》中的悲情反派角色），’后来我母亲告诉我这个故事时说道。

‘我是你认识的最重要的人之一，’他说。”

此后，乔布斯更频繁地拜访布伦南·乔布斯，比如轮滑、乘坐他的保时捷、吃晚餐和共浴热水澡，但两人之间仍存在着感情隔阂。有一次，布伦南·乔布斯说，她听说乔布斯的保时捷有刮伤的时候，他就把它换掉，于是她就向乔布斯要了那辆保时捷。

“‘你什么都得不到，’他说，‘你明白吗？什么都得不到。你什么也没有得到。’他说的是车，还是别的什么更大更重要的东西？我不知道。他的声音刺痛了我的胸膛。”

在这段摘录的另一段中，布伦南·乔布斯解释了她认为丽萨电脑是用她的名字命名的——这让她感觉更接近乔布斯。她曾一度问过，它是否是以她的名字命名的。“不，”乔布斯说。后来，当波诺在丽萨·布伦南·乔布斯的午餐上问他时，他改变了主意。

“然后波诺问：‘那么，丽萨电脑是以她的名字命名的吗？’

这时有一个短暂的停顿。我为他即将出现的回答做好了心理准备。

父亲犹豫了一下，低头看着自己的盘子，然后回复波诺。

‘是啊，’他说。

我在椅子上坐直了。

‘我之前想的就是这样，’波诺说。

‘确实如此，’我爸爸说。

我端详着父亲的脸。什么改变了？这么多年过去了，他现在为什么会承认呢？后来我想道，当然，它是以我的名字命名的。他的谎言看来真是荒谬可笑。我感到一种新的力量从我的胸口蒸腾而出。”

这段节选的剩余部分在《名利场》上发表——它们主要关注了乔布斯去世前的最后几个月，对于任何对乔布斯生活细节感兴趣的人来说，这本书都是值得一读的。(赛文)