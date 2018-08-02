特斯拉Model 3产能稳步提升 毛利率将达到15%

新浪科技讯 北京时间8月2日早间消息，特斯拉对外宣称，最近几周Model 3的产量趋于稳定，汽车不会亏本，预计将会获得一定的利润，这让大家看到了希望，今年下半年特斯拉有望扭亏为盈。

二季度特斯拉继续亏损，但公布财报之后股价一度上涨超过11%，为什么？因为投资者看到产量稳步提升，而且烧钱速度放慢。

特斯拉削减资本支出，还说明年才能达到每周生产1万辆Model 3的目标，这是公司的长远目标，之前的担忧得以缓解，投资者之前认为特斯拉需要用更快的速度融入更多资金。

7月份，特斯拉曾说公司多次达到每周生产5000辆Model 3的目标，它还不断强调说要在8月末之前达到6000辆。每周生产5000辆能够维持下去吗？分析师表示怀疑。

马斯克承受很大的压力，他要向外界证明，Model 3的产量是可以维持的，如果特斯拉想成为大众型汽车制造商，价格相对便宜的Model 3是关键。从去年开始，Model 3的产能一直跟不上需求。

三季度，特斯拉预计将会生产55000辆Model 3轿车，每周平均生产约为4230辆。特斯拉还说，三季度，生产Model 3的毛利率约为15%，这是公司的目标，到了四季度将会上升到20%。

CFRA分析师埃夫拉伊姆·李维（Efraim Levy）认为：“对于公司的前景，现在特斯拉的论调较为温和，没有不必要的新目标，这点让人喜欢。新变化可能反应了马斯克更为谨慎的一面。“

特斯拉宣称Model 3的需求仍然很强劲。7月份，公司累计交付的汽车已经达到20万辆，当中包括更贵的Model S和X。在今年年底之前，在美国购买特斯拉汽车仍然可以获得7500美元补贴，明年优惠政策就会取消。

一些华尔街分析师认为，特斯拉今年年底之前可能会再次融资，不过特斯拉坚持说不需要。

二季度结束时，特斯拉拥有现金27.8亿美元，该季资本支出达到6.1亿美元。一季度，特斯拉的资本支出约为6.56亿美元，季度结束时还有现金32亿美元。

自由现金流是衡量公司财务健康的关键指标。一季度，特斯拉的自由现金流为负10亿美元，二季度收窄到7.4亿美元，这一数字没有考虑太阳能业务。

Gerber Kawasaki财富投资管理公司CEO、联合创始人罗斯·戈伯（Ross Gerber）认为：“在运营层面上，特斯拉完全有能力让现金流由负转正。”Gerber Kawasaki持有3.8万股特斯拉股票。

上个季度，特斯拉削减开支，并着手裁减9%的员工。特斯拉当时曾说，2018年的资本开支估计略低于25亿美元，比去年的34亿美元少。尽管如此，二季度的亏损还是扩大一倍，达到7.175亿美元，创下新高。

特斯拉目前生产的Model 3比较贵，起步大约要4.9万美元。

2年前，一些消费者预订了基本款Model 3汽车，最近，特斯拉将更贵的版本拿出来让消费者预订，这些新买家可以提前拿到车。此举激怒之前的下单者，分析师怀疑，可能会有更多预订者因为基本款Model 3延迟交货放弃订单。7月份，特斯拉曾说Model 3的预订量大约还有42万辆，本周三它没有公布最新数据。

另外，特斯拉还准备在上海建设新工厂，生产汽车和电池，它没有披露更多的新细节。之前有消息说，要到2019年特斯拉才会启动早期投资，许多人认为特斯拉可能会通过地方债务筹集资金。

扣除特殊项目，二季度特斯拉每股亏损2.45美元，之前预期亏损2.92美元。二季度特斯拉的总营收达到40亿美元，之前只有27.9亿美元。（德克)