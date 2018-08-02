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极路由创始人王楚云：遭遇P2P触雷问题 现金流已断裂

极路由创始人王楚云：遭遇P2P触雷问题 现金流已断裂
2018年08月02日 06:31 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间8月2日早间消息，极路由创始人王楚云发表公开信称，公司现金流已经断裂，无法正常运营，作为创始人，会坚持到最后一刻，但恐怕也回天乏术。

　　今年6月21日，极路由的0元购合作方i财富的公司主体深圳前海大福资本管理有限公司因涉嫌“非法吸收公众存款案”被立案侦查。

　　6月30日，极路由官方微博发布公告，称已经第一时间与深圳市福田派出所取得联系，将全力和相关投资者一起展开维权行动，但一直没有取得实质性进展。

　　王楚云在内部信中表示，i财富事件的发生，让公司的正常经营已无法继续，而受到斐讯、联璧0元购事件的冲击，京东已经把包括包括区块链在内的所有金融类产品全部下架，极路由最核心的销售渠道被迫阻断。

　　同时，供应商也纷纷上门要求极路由立即支付到期货款，其中最大的一家供应商2017年到期货款近千万元。

　　王楚云坦言，核心销售渠道被封、供应商催款、银行货款到期、区块链合作方暂停合作，这一切危机同时爆发，让极路由本来就不宽裕的现金流直接断裂，负债几千万，早已资不抵债，正面临比2017年底更大的危机，所有支出都需要根据销售回款情况才能支付，包括7月份的员工工资。

　　最近两年里，王楚云质押房子贷款720万借给公司，马上就有160万到期要还给银行，同时公司6月的知识产权700万也是他的房产抵押的，另外他还向好友借款累计6000多万，至今还有3000多万借款在公司。

　　王楚云无奈地表示，作为创始人，他也有心无力，会坚持到最后一刻，但恐怕也回天乏术，有可能随时倒下。

　　以下为王楚云公开信全文：

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