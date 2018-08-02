半导体行业痛点催生蓝海 投资热潮中如何掘金

黄思瑜

7月31日，半导体行业的韦尔股份发布2018年中报，上半年净利润同比增1.6倍。此前也有多家半导体行业上市公司预告今年上半年业绩向好。

文治芯成半导体基金负责人傅城告诉记者，目前A股市场上的半导体企业产品绝大部分是应用于消费类电子领域，不涉及国内紧缺的技术，受境外环境的影响较小，而涉及被国外巨头们垄断技术的公司，多停留在早期孕育和成长的阶段。

放眼到中国的整个半导体行业，供需错配、依赖进口无疑是一大隐忧。在此背景下，半导体产业受到政府多项支持政策以及国家级和地方基金的资本支持。这也让多数企业和资本“闻风而动”，扎堆半导体行业。

如何甄别真成长的项目以及准确把握投资机会，则考验半导体投资界的投资能力。江苏民营投资控股有限公司（下称“苏民投”）总裁胡颖以及傅城在接受第一财经记者采访时均提到，目前半导体产业发展进口替代技术成为趋势，这其中不管是上游原材料还是应用于下游的产品若能有实质性发展，满足国内所需，均存在投资机会。

痛点即是蓝海

目前A股市场上，申万一级行业中电子行业下细分的半导体板块共有上市公司33家，主要涉及集成电路、分立器件、半导体材料三大细分领域。这其中有26家披露了2018年中报预告，18家公司业绩预喜。

这33家公司中，韦尔股份首个披露2018年中报，该公司今年上半年实现净利润1.56亿元，超过去年全年的净利润数额。该公司主要从事半导体产品设计、销售和分销业务，产品应用于移动通信、车载电子、安防、网络通信、家用电器等领域。

傅城对此分析称，A股市场上绝大多数覆盖消费电子领域的芯片企业，一方面不涉及现在国内紧缺的技术；另一方面，这些企业的下游产业链基本都在国内，且国内的电子制造业又较为发达，所以受到境外贸易环境的影响不大。

不过，这并非中国半导体行业的全貌。上海伟测半导体科技有限公司董事长兼总经理骈文胜从半导体设备角度分析称，晶圆制造设备基本上95%靠进口，封装设备90%靠进口，测试设备则是80%；这其中，测试设备国内的20%也主要为中低端设备，高端设备则是100%进口。据了解，半导体设备链主要集中在硅片制备、晶圆加工、封装测试环节。

而据申万宏源机械组分析师称，由于集成电路产业制造过程需要多种设备协同工作，而如光刻机等高精度设备造价极高，因而使得半导体设备成为产业链最大投资项，占产业总支出接近80%。

“如果从市场份额来说，在集成电路的制造过程中，国内在封装方面的市场份额应该占到全球的20%~30%左右，晶圆制造的市场份额在全球占到10%左右。”骈文胜介绍，中国封装这块在产能和技术上跟国际相对更接轨，半导体产业链上，国内封装方面的企业集中度相对高一点。

申万宏源机械组分析师在近期的报告中指出，中国半导体市场需求占全球30%，2017年集成电路进口额超2600亿美元，进口数量4000亿件，是中国最大的进口单品，然而供需严重错配，目前高端技术仍被国外龙头企业垄断，进口替代势在必行。

“绝大多数国内企业创业团队想要做进口替代技术，那些技术目前还是被国外巨头们所垄断，这对它们来说是一个机遇，但是这些公司还远没有走到上市公司的阶段，还停留在早期的孕育和成长的一个阶段。”在傅城看来，对这些企业而言，在这样一个过程中存在较大机遇，但也是一个挑战，取决于在行业壁垒较高的一些产品领域中，国内的这些企业团队能否做出跟国外相媲美的同类产品，能否满足国内的需求，因为国内厂商原来都是采购进口的芯片。

把脉投资机会

面对“集成电路国产化”的急迫需求，现阶段的中国半导体产业受到政府多项支持政策、国家“大基金”（国家集成电路产业投资基金）及地方产业基金的推动，通过培养一批表现优异的本土企业，初步建立起比较完备的半导体产业链。

在这个过程中，半导体产业也迎来投资热。胡颖在接受第一财经记者采访时称，半导体产业的投资环境较之前发生了变化，但不同的省市投资环境不一样，一方面是政府给予的优惠政策以及扶持基金等，另一方面则是投资能力要与当地的产业资源相匹配。

对于应对投资环境的变化，胡颖表示，对于一个成熟的投资团队而言，一般会长期坚持投资理念，不会在短期内发生变化，但是投资策略在不同的情况下可能会有一些变化。

据了解，苏民投于2016年6月正式挂牌运营，在智能制造、新材料、半导体等战略新兴行业进行了产业布局。其中半导体方面，在2017年2月份投资了氮化镓企业江苏能华微电子科技发展有限公司，今年7月份投资上海伟测半导体科技有限公司，之后将与傅城为核心的股权投资团队合作发起设立文治芯成半导体产业基金，该基金将定位于半导体产业领域阶段偏中期的轻资产项目投资。

“现在大家都觉得国家支持半导体行业，很多产业项目和资本都扎堆进入其中，有些企业明明不是做半导体也称是半导体项目，不过这也是一个双向选择。”傅城表示，真正做投资的人会选择优质的项目，真正做实业的企业也一定会选择优质的投资人，“这是一个谈恋爱结婚的过程，也不能简单想象成大家一哄而上就会把市场弄乱，真正做实业、做投资的人会选择优势跟优势结合”。

对于未来半导体行业会有哪些投资机会，傅城分析称，一方面从应用上来讲，现在国家大力发展的5G通信、互联网、人工智能以及大数据等应用领域，背后芯片的支撑必不可少，相关产品具有投资机会，但是也有很多公司打着这样的旗号扎堆在这些领域，投资的时候则需要进行仔细甄别；另外一方面，从上游来看，上游的制造、工艺、设备、服务、软件技术，包括原材料、特殊气体、特殊液体、大宗气体等相关方面，在半导体领域里面其实也有很多的机会。

傅城以化学品举例称，在半导体制造过程中和封装测试过程中，合在一起需要使用的化学品大概在150种~200种，其中99%的化学品依靠进口。而化学品在中国最近三年到五年被限制发展，“我们看到的投资机会是传统的化工厂引入新的团队，转型成电子级、半导体级的化学品工厂，而半导体的制造领域有巨大的进口替代的一些机会”。