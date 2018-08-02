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谁能阻止苹果公司市值破万亿美元？

谁能阻止苹果公司市值破万亿美元？
2018年08月02日 02:18 时报快讯-证券时报网
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　　证券时报记者 吴家明

　　iPhone更“吸金”，服务业务收入接连创新高，苹果公司又交出了一份漂亮的成绩单。在强劲业绩的推动下，苹果公司股价再次上涨，距离市值万亿美元大关已经越来越近。

　　iPhone的平均售价更高

　　当地时间7月31日，苹果公司公布了二季度财报，每股收益、营业收入和净利润均录得两位数的增长。其中，当季稀释后每股收益（EPS）2.34美元，同比增长40%，市场预期为2.18美元；营业收入533亿美元，同比增长17%，市场预期为524亿美元；净利润115.19亿美元，同比增长32%。苹果公司还预计今年第三季度营收为600亿至620亿美元，市场预期为593.7亿美元。苹果公司财报的一大亮点是大中华区业务，当季大中华区营收95.51亿美元，同比增长19%。虽然大中华区依然排在美洲和欧洲之后，是苹果公司的第三大市场，但已经连续第四个季度实现同比增长。

　　值得一提的是，二季度iPhone销量4130万部，比市场预期少30万部，但iPhone的平均售价为724美元，较市场预期的699美元高出25美元，这显然是当季苹果公司营业收入的一大增长动力。除iPhone销售强劲之外，苹果公司服务业务的收入也再创历史新高。二季度，包括App Store、iCloud、苹果音乐在内的苹果服务业务收入同比大增31%，增至95亿美元，刷新了一季度创造的单季最高服务收入纪录。

　　苹果公司首席执行官库克表示，二季度业绩归功于iPhone、服务业务和可穿戴设备的销售持续强劲。库克特别强调，iPhone X再次成为二季度的销量冠军，客户满意度达98%。尽管iPhone X的价格高昂，但其每周的销量都在增长，而且始终是最畅销的产品。

　　在这样的销售淡季，iPhone取得如此业绩实属不易。目前，全球智能手机市场正处在饱和阶段，去年全球出货量首次出现下滑，而今年第一季度再次下滑2.4%。另一巨头三星的营收也因此出现下滑。

　　市场普遍预计，今年第三季度苹果公司还将有一大波“新iPhone”来袭。在苹果的业绩指引中，即使是三季度营业收入预期区间的最低端也高于市场预期值。这意味着，苹果不但会像往年一样9月发布iPhone新品，还可能在三季度就开始出售部分新品。

　　贸易争端和回购股票

　　在7月31日美股盘后阶段，苹果公司股价涨幅一度逼近4%，刷新股价最高纪录至197.7美元。彭博数据显示，目前苹果市值逼近9500亿美元。

　　尽管最新财报表明苹果公司二季度业绩强劲，但多家研究机构的分析显示，这家巨头丧失了全球第二大手机制造商的地位，取而代之的是华为，这是市场研究机构IDC、Counterpoint Research、IHS Markit和Canalys共同得出的结论。据此推算，华为在全球智能手机市场的占有率约为15.8%，而苹果为12.1%。

　　虽然业绩喜人，但全球贸易争端却令苹果公司的未来蒙上了一层阴影。市场担心，以苹果为首的跨国业务庞大的美国企业可能受到影响。

　　在分析师电话会议上，库克努力淡化贸易争端对苹果可能带来的负面影响，库克表示：“关税表现为对消费者征税，会逐步降低经济增长，有时会有带来一些意外后果的显著风险。”他还说，会与美国政府分享苹果公司的观点。但他确认，没有哪一款苹果的产品受到今年的关税影响。

　　在苹果公司市值迈向万亿美元的路上，回购股票也是具有重要影响的原因之一。数据显示，苹果公司股价今年以来上涨了16%，同期标普500指数上升5%。苹果公司表示，二季度已透过股票回购返还股东200亿美元，今年返还给股东的金额为创纪录的430亿美元，并将其股价推升至历史高位。苹果公司在5月时表示，增加1000亿美元预算用于股票回购。而苹果公司在二季度派发37亿美元股息，2018年上半年共派息69亿美元。“股票回购就是近期苹果公司股价上涨的主要决定因素。”D.A.Davidson & Co分析师Thomas Forte如是说。

苹果公司市值
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