特斯拉汽车公布第二季度财报：净亏同比扩大

新浪科技讯 北京时间8月2日凌晨消息，特斯拉汽车今天公布了2018财年第二季度财报。报告显示，特斯拉汽车第二季度营收为40.02亿美元，高于去年同期的27.90亿美元；净亏损为7.43亿美元，与去年同期的净亏损4.01亿美元相比有所扩大；归属于普通股股东的净亏损为7.18亿美元，与去年同期归属于普通股股东的净亏损3.36亿美元相比同样有所扩大。特斯拉第二季度调整后每股亏损逊于分析师此前预期，但营收则略微超出预期，其盘后股价大幅上涨近5%。

第二季度业绩：

在截至6月30日的这一财季，特斯拉汽车的净亏损为7.43亿美元，与去年同期的净亏损4.01亿美元相比有所扩大。

特斯拉汽车第二季度归属于普通股股东的净亏损为7.18亿美元，与去年同期归属于普通股股东的净亏损3.36亿美元相比同样有所扩大；归属于普通股股东的每股亏损为4.22美元，相比之下去年同期归属于普通股股东的每股亏损为2.04美元。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），特斯拉第二季度归属于普通股股东的调整后净亏损为5.20亿美元，相比之下去年同期归属于普通股股东的调整后净亏损为2.20亿美元；调整后每股亏损为3.06美元，相比之下去年同期的调整后每股亏损为1.33美元，这一业绩逊于分析师此前预期。财经信息供应商FactSet调查显示，分析师平均预期特斯拉第二季度调整后每股亏损为2.88美元。

特斯拉汽车第二季度营收为40.02亿美元，高于去年同期的27.90亿美元，略微超出分析师此前预期。FactSet调查显示，分析师平均预期特斯拉第二季度营收为39.9亿美元。

特斯拉汽车第二季度来自于汽车业务的营收为33.58亿美元，与去年同期的22.87亿美元相比增长47%，与上一季度的27.35亿美元相比增长23%。其中，特斯拉汽车第二季度来自于汽车销售业务的营收为31.18亿美元，高于去年同期的20.14亿美元和上一季度的25.62亿美元；来自于汽车租赁业务的营收为2.40亿美元，高于去年同期的2.73亿美元和上一季度的17.3亿美元。特斯拉汽车第二季度汽车业务的毛利率为20.6%，与去年同期的27.9%相比下降了735个基点，但与上一季度的19.7%相比上升了86个基点；不按照美国通用会计准则（未计入股权奖励支出和ZEV信贷收入）的调整后毛利率为21.0%，与去年同期的25.0%相比下降了400个基点，但与上一季度的18.8%相比上升了220个基点。

特斯拉汽车第二季度来自于发电和储能业务的营收为3.74亿美元，与去年同期的2.87亿美元相比增长了31%，但与上一季度的4.10亿美元相比下降9%。特斯拉汽车第二季度发电和储能业务的毛利率为11.8%，与去年同期的28.9%相比下降了1716个基点，但与上一季度的8.5%相比上升了333个基点。

特斯拉汽车第二季度来自于服务及其他业务的营收为2.70亿美元，高于去年同期的2.16亿美元和上一季度的2.63亿美元。

特斯拉汽车第二季度毛利润为6.19亿美元，低于去年同期的6.67亿美元，但高于上一季度的4.57亿美元；运营亏损为6.21亿美元，相比之下去年同期的运营亏损为2.41亿美元，上一季度的运营亏损为5.97亿美元。

特斯拉汽车第二季度运营支出为12.40亿美元，高于去年同期的9.08亿美元。其中，研发支出为3.86亿美元，高于去年同期的3.70亿美元；销售、总务和行政支出为7.51亿美元，高于去年同期的5.38亿美元；重组及其他支出为1.03亿美元，去年同期并无这项支出。

特斯拉汽车第二季度汽车产量为53339辆。特斯拉汽车第二季度Model S和Model X车型的出货量为22319辆，Model车型的出货量为18449辆，总出货量为40768辆。

特斯拉汽车第二季度用于业务运营活动的现金流为1.30亿美元，相比之下去年同期用于业务运营活动的现金流为3.98亿美元。特斯拉汽车第二季度资本支出为6.10亿美元，略低于2018年第一季度的水平。截至第二季度末为止，特斯拉汽车所持有的现金和现金等价物总量为22亿美元，预计在第三季度和第四季度中将有所增长。

前景展望：

特斯拉汽车称，在Model 3车型产量已达每周5000辆的形势下，该公司未来将重点致力于进一步提高产量，预计第三季度Model 3车型产量可达5万辆到5.5万辆，环比增长75%到92%。特斯拉汽车预计，第三季度Model 3车型的出货量应该超过产量，原因是该公司的送货系统正在变得稳定。Model 3车型的毛利率应可在第三季度中大幅增长至15%左右，第四季度则将上升至20%左右。

特斯拉汽车预计，Model S和Model车型的出货量在下半年中应该会有所加速，原因是该公司已经完成了出货流程的重新调整。特斯拉汽车表示，今年Model S和Model车型的出货量目标仍旧保持在10万辆不变。

特斯拉汽车还预计，2018年全年该公司的资本支出将为略低于25亿美元，远低于2017年的34亿美元。

特斯拉汽车称，预计第三季度的利息支出应该在1.7亿美元左右，归属于非控制性权益的亏损应该与第二季度相比持平。

股价变动：

当日，特斯拉汽车股价在纳斯达克常规交易中上涨2.70美元，报收于300.84美元，涨幅为0.91%。在随后截至美国东部时间16：57（北京时间2日4：57）的盘后交易中，特斯拉汽车股价再度上涨14.36美元，至315.20美元，涨幅为4.77%。过去52周，特斯拉汽车的最高价为389.61美元，最低价为244.59美元。(唐风)