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苹果业绩亮丽概念股熄火 机构争议A股科技板配置

苹果业绩亮丽概念股熄火 机构争议A股科技板配置
2018年08月02日 01:53 21世纪经济报道
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　本报记者 庄可 深圳报道

　　7月31日晚纳斯达克指数小幅反弹，止住三连跌。苹果公司当天盘后披露财报，业绩超预期令市场欣慰，为连续重挫的科技板带来看点。

　　但在A股，苹果概念股未能受益苹果业绩走出上扬曲线。根据wind统计，苹果概念板8月1日下跌1.81%。

　　跟跌不跟涨

　　7月31日苹果发布2018年第三财季业绩（即二季度），营业收入533亿美元，同比增长17%；净利润115.2亿美元，同比增长32%。

　　据了解，此次为2015年以来营收表现最好的第三财季，超出市场预期，主要因为手机单价的提高和服务费的快速增长。财报公布后，苹果的盘后股价上涨3.8%。

　　然而，A股苹果产业链公司股价表现并未受益。根据wind统计，A股苹果指数在8月1日下跌1.81%，相关公司35家中当天仅有2家上涨。

　　一名曾经跟踪苹果产业链板块的上海私募基金分析师8月1日向记者解释：“一方面A股市场对iPhoneX需求下滑早有预期。另一方面产业链相关公司业绩增速下滑体现出手机产业正面临拐点，苹果概念股已经不是当下的炒作热点了。”

　　以蓝思科技（300433.SZ）为例，公司2018年一季度净利润同比下滑50%；歌尔股份（002241.SZ）同期同比下降38.55%。

　　“总体而言，苹果靠高价iPhoneX和服务收入拉动业绩，销量却是低于预期，因此股价表现不会传导到A股产业链公司；但如果苹果披露因销量减少导致业绩增速放缓甚至下滑，那么一定会进一步影响A股相关板块股价。这表现出来就是‘跟跌不跟涨’。”

　　7月26-30日纳斯达克指数连续三个交易日均下跌超过1%，被市场分析认为进入技术性熊市，其中科技巨头跌幅较大。比如Twitter三天累计下跌29%；亚马逊累计下跌4.5%；Facebook下跌21%。

　　而A股科技板也受到外围市场影响。根据wind统计，美股“互联网软件与服务”板块在此期间下跌7.2%；“互联网零售与直销”下跌5.1%；半导体与半导体生产设备下跌1.7%。相应地，上述三大板块在A股中同期下滑3.9%、4.5%、3.9%。

　　深圳一名私募基金合伙人8月1日则向21世纪经济报道记者表示，除了美股科技股对A股相关板块会产生传导作用以外；更重要的是，A股还要面临更宏观的经济环境问题。在“去杠杆”背景下，社融同比大幅回落以及信用利差大幅飙升，投资者风险偏好降低，A股弱势行情持续，成交量低迷。此外，中美关系摩擦中，内地科技企业首当其冲。“二级市场动能不足，任何负面消息都能造成大回调。”

　　科技股待崛起

　　7月31日晚美股出现小幅反弹，科技板块涨跌参半，多个科技龙头股价回暖。彼时一名机构投资者感慨，A股的科技股也该振作了。

　　华南一家中型私募基金合伙人8月1日接受采访时表示，近期密切关注A股科技股走向。“第一从大方向看，中国经济增长和新旧动能转换仍然要靠科技力量，不能总是依靠传统行业，科技一定是未来动力；第二在经历长时间的调整，估值已经相当便宜，可以适当布局。”

　　在他看来，随着目前中报陆续披露，可以优选个股。“科技股业绩分化较大，我们更关注有真正核心竞争力的科技股。”

　　根据招商证券策略团队7月15日表示，从已出中报业绩预告的公司来看，云计算、半导体、创新药、新能源汽车等领域上市公司增速较高，行业景气度较高，可优先配置。

　　据其统计，创业板9家云计算产业链公司中报业绩预告累计盈利增速为26.9%。由于大部分云计算相关的公司处于云基础建设初期，需要大量的资本投入和设备部署等，盈利能力有望在未来进一步释放。此外，进入三季度是电子行业的传统旺季，需求端的提升有望改善业绩，而半导体的业绩依然保持了非常强劲的增长，其中全部A股25家半导体中报业绩预告显示，累计盈利增速为432%，延续了过去几个季度强势增长的势头。

　　而在科技股中，业内人士指出，应着重配置龙头股。

　　前述上海私募基金分析师表示，龙头股意味着具备雄厚资本实力以及核心技术，同时市占率靠前。“在行业中占据龙头地位，一方面形成强者通吃的局面，迅速扩张业务；另一方面抗风险能力比较强。”

　　（编辑：杨颖桦）

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