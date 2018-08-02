二季度iPhone销量增1% 失“榜眼”席位

8月1日，苹果发布季度财报，当季营收增长17%，净利润为115.19亿美元，同比增长32%。iPhone当季销量为4130万台，同比仅增长了1%。

与此同时，五家调研机构分别发布报告，称2018年第二季度全球智能手机出货量，华为首次超过苹果，成为全球第二大智能手机厂商。新京报记者 马婧 梁辰

苹果手机季度销量同比仅增1%

8月1日，苹果迎来了有史以来最好的第三财季业绩表现，当季（第二季度）营收为532.65亿美元，同比增长17%；净利润为115.19亿美元，同比增长32%。大中华区营收为95.51亿美元，同比增长19%，增速仅次于美洲部门。

包括App Store、iCloud、苹果音乐在内服务业务的营收为95.48亿美元，同比增长31%。苹果CEO库克在电话会议上说，苹果和第三方的注册付费已突破3亿，现在有3万款应用提供应用内订阅产品。

财报显示，iPhone当季共售出4130万部，同比增长1%。iPhone贡献的营收增长了20%，达到299.06亿美元，占苹果公司总收入的56.2%。以此计算，当季iPhone的平均售价达到了724美元。

Strategy Analytics报告指出，全球智能手机市场增速持续放缓，增量潜力不足、同质化逐渐增强等现象较为明显。

相比之下，Mac、iPad业务表现并不亮眼。iPad销量同比增长1%，但营收下滑5%。Mac则是遭遇销量、营收双下滑，分别下滑13%和5%。

华为手机在低端品牌寻求增长

五家调研机构近日分别发布报告，得出统一的结论称，2018年第二季度全球智能手机出货量，华为首次超过苹果排名升至第二，成为全球第二大智能手机厂商，落后于三星。从涨幅来看，苹果涨幅为1%，而华为约为41%，而整体市场出货出现下滑。

Canalys分析师贾沫表示，尽管今年1月与美国运营商合作未果，但华为在过去6个月内快速改变了市场策略，从以利润为导向转为在更低端市场寻求销量上的增长，尤其是子品牌荣耀在华为实施的低端中发挥至关重要作用。

Canalys数据显示，荣耀品牌占华为总体份额已从去年同期的24%增长至36%，而且在第二季度海外出货400万台，在较小的基数上同比增长150%。贾沫表示，荣耀正在把华为旗舰机的技术带到更低价格的产品上，并建立和部署独立的本地化销售团队。

此外，华为在旗舰系列产品新品上，由于引入人工智能NPU芯片以及创新的三镜头组，P20和P20 Pro在首发季度销售速度超过了前一代产品，三个月达到700万台出货，尤其是海外市场出货量同比翻番。

■ 分析

苹果处于销售淡季，净利仍遥遥领先

对于第二季度苹果手机出货量落后华为，业内分析认为，第二季度是苹果公司历来销售淡季，虽然符合预期出货范围，但iPhone X未能延续前两个季度的表现，800万的出货量低于第一季度1400万。iPhone 7及Plus未能充分消化，而在推出与非营利组织合作的红色版本下，iPhone 8及Plus出货环比有所改善。

多数受访业内人士认为，华为对苹果的超越只是一个数字上的超越。从净利润来看，华为和苹果仍有较大差距。苹果手机的均价仍遥遥领先竞争对手，而且苹果的利润超过手机市场总量的八成，其中仅iPhone X就掠走了35%的利润。

IDC的报告显示，iPhone X仍在许多市场为畅销品，而进入秋季后，苹果将发布三款下一代机型，预计产品性能和功能都将得到提升，而这将帮助苹果重新控制市场。每年秋季发布会以及接下来进入到的圣诞和新年购物季才是苹果真正的出货高峰期。

对于下半年的市场格局，分析师们普遍认为苹果或将反超华为。不过，Canalys分析师Ben Stanton提醒，在未来数个季度内，华为的子品牌荣耀和中端Nova系列很有可能维持高速增长。“如果华为能够打开美国电信运营商市场，这将再度拉升其市场份额”，一位手机行业分析师告诉记者。