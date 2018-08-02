离开百度“结盟”富士康后 吴恩达又投身农业领域

摘要

Landing.ai是吴恩达从百度离开后的第二个创业项目。继“结盟”富士康后，Landing.ai与中联重科达成合作，投身农业领域。

原标题：这一次，吴恩达终于“接地气”了

作者 | 舒虹 编辑 | 叶丽丽

过去三个月，吴恩达（Andrew Ng）往返于旧金山、长沙和芜湖，出没在农机工厂和田间地头，终于在7月的最后一天签下了Landing.ai在中国的第二个大单：中联重科。

Landing.ai是吴恩达从百度离开后的第二个创业项目。“Landing是落地，技术是要落地的”，吴恩达说。有人直译成“接地气AI”，其使命是从制造业开始，提供AI转型方案。

2017年12月Landing.ai成立时，便宣布与电子制造业巨头富士康进行合作。在国内顶级PE弘毅投资的“牵线搭桥”下，7月31日，Landing.ai与国内高端装备制造企业中联重科宣布联手。

这也意味着中联重科进入人工智能技术领域，成为国内首家AI农业装备制造企业。

由左至右分别是：中联重科董事长詹纯新、Landing.ai创始人吴恩达、中联重科首席资产税务官兼重机公司董事长何建明

全球人工智能和机器学习领域的领军人物吴恩达，曾被视为“中国科技界最重要的外援”。2014年5月，吴恩达加入百度，担任百度公司首席科学家，负责百度研究院的领导工作，尤其是百度大脑计划。

2017年3月离开百度后，吴恩达的创业计划相继曝光。一年之内，他陆续创立了三个人工智能项目：Deeplearning.ai，Landing.ai以及AI Fund，分别从教育、实业和资本层面助推AI的发展。

吴恩达对全天候科技说：“许多大公司，比如百度、谷歌、亚马逊、微软等在发展AI方面都做的不错，应用AI不仅可以达到一个目的，还可以同时做很多事，我觉得也适用于应用到制造业上，这将会大大提高产品的质量水平。”

吴恩达认为，Landing.ai将首先从制造业切入，是因为AI可以帮助改善质检流程，缩短设计周期，消除供应链瓶颈，减少材料和能源浪费，并且提高产量。

在Landing.ai成立前，吴恩达已与富士康展开合作。作为世界领先的大型跨国科技提供商之一，富士康为Landing.ai在全球范围内提供了一个开发及部署AI技术及培训方案的平台。

对于投身农业，吴恩达非常兴奋。据了解，吴恩达的爷爷曾经是生活在香港郊区的一位种植水稻的农民。因此，吴恩达表示自己从小就了解做农民的辛苦，他坚信，用AI改造农业会让农民的工作更有效。

作为一家技术驱动型装备制造企业，中联重科已建立了详实的数据和人工智能技术应用基础。据中联重科董事长詹纯新介绍，在双方此次合作的农业机械领域，中联重科的农机产品已经初步实现了自动驾驶、自动收割，智能烘干等功能，并建有数据中心。

此次双方的合作主要涵盖技术合作与人才培养两大方向：

技术合作上，Landing.ai将为中联重科农业机械和其他领域提供人工智能技术的战略，双方将共同开发数款基于人工智能技术的农业机械产品；

人才培养方面，Landing.ai则将帮助中联重科招聘、培训，为其建立一支专业的人工智能技术团队。“AI的作用是激活企业的活力，如何让企业更好地运作，而不是让人们失去工作。”吴恩达说。

据Landing.ai官网介绍，人工智能可以通过自适应制造，自动质量控制，预测性维护等解决方案有效地应对当今制造业面临的挑战。目前，Landing.ai已经为许多制造行业的合作伙伴提供了视觉检测，自动化控制，智能化校准以及问题根源分析等解决方案。

“人工智能技术终端场景应用还处在发展的初期，但这个过程一旦开始，发展的速度会很快。”中联重科中央研究院副院长陈拥军说。

从最早担任斯坦福人工智能实验室主任一路走来，经历了谷歌、百度以及自己创业的职业生涯，在中国语境下，吴恩达已成为“产学研结合”的代表。

7月31日，在长沙，全天候科技对话吴恩达。他指出：“今天，我们都认为谷歌、Facebook是世界上最成功的公司。我曾经帮助谷歌打造了“Google Brain（谷歌大脑）”；几年前，我也帮助百度成功转型成为了AI企业。我相信，与中联重科的合作也可以帮助它成为一家成功的AI公司。”

以下是对话实录（节选）：

问：与谷歌、百度等互联网公司的AI化相比，制造业企业的AI化有何不同？

吴恩达：这些互联网公司之所以现在更成功，是因为他们成功转型成为了AI公司。全世界最好的AI公司，包括谷歌、百度、Facebook、微软等等，都不只是使用AI来做一两个项目，这些大公司都是有很多好几十个很有价值的AI项目。谷歌在互联网时代也仅仅是做搜索，做广告，也有做安全推荐等等。我希望在制造业中也是如此，有许多丰富的产品或者项目，像农机就是很独特的项目。

问：中联重科与Landing.ai这次的合作，为什么选择农业机械领域？

吴恩达：中国目前有土地流转的大趋势——有很多过去的小块农田变成了大片农田，这意味着机械作业越来越有优势。由人工智能技术驱动的农业，将会帮助减轻农民的劳动强度，同时也使整个作业过程更加环保。这样人们将更容易获取更安全、更健康的食物。

问：人工智能引入农机之后，在产品方面会有怎样的改进？

吴恩达：我们已经谈了具体的几个项目，但是今天还不便公布。中联重科的装备制造在全国是领先的，在智能控制方面有非常丰富的经验，人工智能技术引入后，会更加自动化，利用机器学习减少人工，尽量减少人的干预。

问：AI+制造，在全球范围内新的发展趋势是什么？

吴恩达：有很多不同的项目和机会。说几个例子，在工厂中，AI不只能做外观检测，还有维护、自动化等等，在商业上一个是瑕疵监测，去除不稳定的质量及良率，可以去自动调节机器的参数，提升生产线设计的灵活性等等。

问：Landing.ai与富士康、中联重科的合作有何不同？

吴恩达：有非常大的不同。没有富士康的允许，我觉得我不应该谈具体的内容。AI技术是很前沿的，我们前期花了大量时间进行调研和沟通。

问：AI 落地在农业机械上，目前看来最大的困难是什么？

吴恩达：很难说什么是最大的困难。Landing.ai最重要的就是技术“落地”，这个非常复杂，要我们对制造业和AI行业有非常深入的了解，需要足够的技术积累去解决制造业转型中出现的问题。

我们一直在与合作伙伴选择最有价值的项目。我们专注于人工智能技术，我非常感谢我们的合作伙伴让我们了解了制造业，在这个过程中，我的团队学到了很多。甚至深入到了田间地头。

问：在开展针对工人的人工智能职业培训上，你是如何思考的？

吴恩达：在这次合作中，我们与中联重科的工程人员经常在各类项目上进行不定期的培训。我们培训工程师，不是生产线上的工人。我们在Landing.ai、Deeplearning.ai上的很多内容都是线上的。另一方面，我们也有很多对内的培训的过程，这些内容是无法在线上完成的。技术培训需要很多人的参与。

我们所做的是激活企业的活力，如何让企业更好地运作，而不是让人们失去工作。实际上，AI的落地应用，尤其是AI融入制造业，是创造了更高级的工作形式，经过培训的员工可以拿到更高的薪资，可以从事更高级的劳动方式。相信未来制造业的发展将会是创造更多的就业机会。

问：你提到过中美之间关于AI的差异：美国有着更强的基础理论研究能力和技术能力，而中国擅于将人工智能技术用于开发出好的产品。以后Landing.ai也会更多地在中国寻找落地项目吗？

吴恩达：中国和美国在人工智能领域里都有非常优秀的企业。但是，如果做“AI+ 制造”，有更多工厂的国家机会比较多。目前我们的项目在世界各地都有，我们在制造业上已和中国、韩国、日本、欧洲的几个国家以及拉丁美洲的一些国家都进行了合作。