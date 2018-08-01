特斯拉终入华 会否只是梦一场？

马斯克终圆在华独资建厂梦，可以讲一个新的中国故事，但对于特斯拉来说，这并不是一切问题的特效解药

《财经》记者 王斌斌 陈亮 | 文 施智梁 | 编辑

7月10日至12日的中国之行，马斯克在上海光顾振鼎鸡、吃杂粮煎饼的照片广为流传，而他本人的推特上，人们看到的是他讲述在紫光阁和国家领导人一起探讨历史、哲学和时运。

这是特斯拉（NASDAQ:TSLA）想传达的信息：树立一个接地气的形象。Model 3和Model Y的国产化将给人们带来更便宜的电动汽车；同时给投资人以信心，特斯拉CEO伊隆·马斯克（Elon Musk）已经成为中国新的“老朋友”，公司会有一个新的中国故事。

故事始于2018年7月10日，当天下午，特斯拉与上海临港管委会、临港集团共同签署了纯电动车项目投资协议，将在临港地区独资建设年产能50万辆超级工厂（Gigafactory 3）。之后在北京，特斯拉宣布将扩大北京科技创新中心的规模，深化合作。

（入华不是特效药，特斯拉要做的还有很多。图/视觉中国）

《财经》记者了解到，这次只是上海和特斯拉达成协议的签约仪式，后者尚未拿地。据接近项目的知情人士透露，工厂土地选址的大方向已定，并非特斯拉在临港的注册地址，将会位于泥城镇南面，在芦潮港一带。

据前述人士表示，签完协议之后还要大半年时间才能拿地，然后再建厂，预计“明年春节后开始动工”。且该工厂大概率将只是具备电池包组装和新能源汽车制造的能力，暂时不会生产电芯。

经历种种波折，特斯拉最终还是情定上海，落户临港。

然而，在中国这个全球最大的新能源汽车市场，竞争压力也同样巨大。特斯拉国产车型正式投产将要到2021年前后，中外传统车企、新造车势力都具备一定的竞争力，它的未来并非一片坦途。

此外，巨大的资金压力下，特斯拉坚持的在华独资是否会被打破，未来不能排除中国公司参与其中的可能；电池产能能否跟上特斯拉的产量提升，这是马斯克和松下目前亟待解决的问题。

危机四伏时的签约

产能、资金仍承压，Autopilot问题增多，外界质疑不断

马斯克还未离开中国，坏消息就来了。

美国当地时间7月11日，CNBC报道称，特斯拉前员工Martin Tripp此前已向美国证券交易委员会（SEC）告密，声称特斯拉夸大Model 3的周产能，对外披露的数据高出实际产量44％。

对特斯拉的产能问题，市场上一直有质疑之声。

“特斯拉破产了！”马斯克在个人推特上曾发过这样一条消息，配图上自己拿着破产的硬纸板昏倒在一辆Model 3旁边，脸上似有泪痕。这条推特的发布时间是4月1日，西方愚人节，他以这样的方式来调侃那些质疑和做空特斯拉的人。但“产能地狱”确实存在。

去年7月底Model 3首批交付时，马斯克的目标是2017年底产能达到每周5000辆，2018年达到周产万辆。但由于过度强调自动化以及电池的产能问题，特斯拉不得不降低预期，甚至降到了2018年一季度周产2500辆。4月初，马斯克更是宣布Model 3周产能仅达到2000辆。

为了提高产能，马斯克在4月初重新睡到工厂里面。2016年，鹰翼门以及其他新技术的使用导致Model X的生产也远不及计划，他就随身带着睡袋，在工厂中生产问题最严重的地方办公。

这种做法似乎起到了效果。“7天，7000辆。”马斯克在7月1日发了这么一条简短的推特，根据后续披露的信息，6月的最后一周，特斯拉Model 3生产了5000辆，Model S/X是2000辆。

不过，故事还没有结束。6月下旬， Tripp在离职后不久对CNN表示，因为试图将特斯拉存在的安全和产能造假问题透露给媒体，他被公司解雇并起诉。当地时间7月11日，美国媒体报道称Tripp已向SEC告密产能虚报等信息。

目前双方的交锋没有结果，法院尚未宣判，但这一事件也暴露了特斯拉在产能之外的资金压力。

彭博等媒体曾预言，特斯拉的现金流可能在2018年耗尽。Vilas首席投资官约翰·汤普森（John Thompson）就明确看空，他4月表示，“特斯拉将在未来3个－6个月倒闭。”

特斯拉很难在今年倒闭，但现金流吃紧是事实，马斯克也在努力自救。他在4月中旬的内部信中直接提出：“所有在未来12个月内积累费用超过100万美元的项目支出，都应该暂停，直到获得我的明确批准为止。”

6月13日，马斯克又给公司员工发送了一封公开邮件表示，公司将裁员近9％，共包含4100名员工，但不涉及生产部门。而告密的Tripp于6月19日离职。

新能源的标签之外，AutoPilot自动辅助驾驶系统是特斯拉的另一大卖点，但今年开始，事故逐渐增多。3月23日，一辆处于Autopilot状态的特斯拉在硅谷发生事故，车主送医后不治身亡。“特斯拉有技术，但同样在宣传上存在一些夸大，这是它目前一直亏损但还活着的原因。”一名特斯拉自动驾驶部门的前员工告诉《财经》记者。

入华的诱惑

巨大的市场、政府的支持、产业链完善，中国吸引着马斯克

“特斯拉入华谈了那么久，碰上中美贸易战，正好水到渠成。”一位中国车企的硅谷负责人对《财经》记者表示。

在中美存在贸易争端的背景下，7月6日12点01分起，中国对原产于美国的进口汽车加征25％的关税，当日，特斯拉在华门店暂停预订，随后车价上浮13.9万－25.7万元。而今后一旦实现本土化生产，特斯拉将不会受到关税政策影响，甚至省掉15％的关税成本，以更低的价格在中国销售。

据中国汽车工业协会的统计，2017年中国新能源乘用车销量为57.9万辆，占全球销量的46％以上。扩大特斯拉相关车型在中国这个全球最大的新能源汽车消费市场的份额，对于马斯克来说是巨大的诱惑。

早在2014年4月，马斯克在极客公园举办的创新者峰会上透露，特斯拉在3年－4年内可能在中国建厂生产。一位参与初期谈判的当事人告诉《财经》记者，2014年马斯克就想过在上海浦东建厂，“他们的诉求是共建充电桩、拿造车资质、建厂土地优惠政策等，但不想和当地车企合资。当时和政府没谈拢”。

独资诉求，是特斯拉一直难以在华落地的障碍之一。2018年3月，马斯克转发美国总统特朗普关于减少中美贸易逆差的推特，并评论称，没有美国车企可以在中国拥有超过50％股比，而已有5家中国新能源车企在美国是100％中资控股。

中国政府积极扩大开放，创造了机会，加速项目落地。

2017年8月，国务院正式印发《国务院关于促进外资增长若干措施的通知》，明确指出推进新能源汽车制造等12个领域的对外开放。同年11月，美国总统特朗普访华期间，中方就表示按照自己扩大开放的时间表和路线图，在2018年6月前在自贸试验区范围内开展放开专用车和新能源汽车外资股比限制试点工作。在今年达沃斯世界经济论坛上，时任中央财经领导小组办公室主任刘鹤表示，中国将在制造业领域取消或降低对外商投资的限制。

2018年4月10日，中国国家主席习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上表示，要尽快放宽外资股比限制特别是汽车行业外资限制。一周后，国家发改委表示中国汽车行业将分类型实行过渡期开放，明确指出，2018年会取消专用车、新能源汽车外资股比限制。6月28日，靴子落地。不到两周，特斯拉首个海外工厂正式宣布落户上海。

7月10日，上海市委书记李强在会见马斯克时表示，上海作为中国最大的经济中心城市，在提升城市能级和核心竞争力的过程中，将高度重视先进制造业的发展。北京市长陈吉宁希望特斯拉和北京在新能源汽车科技、城市绿色等领域加强合作。

在中央层面，除了此次与国家高层领导人在紫光阁见面，马斯克还曾在2017年与时任国务院副总理汪洋、工信部副部长辛国斌会面，工信部官网透露，当时辛国斌和马斯克就“该公司在华合作等议题交换意见”。

一名汽车业资深分析人士认为，地方政府非常欢迎特斯拉来建厂，条件优惠。而中央既希望特斯拉们入华，也忧虑自主品牌受到冲击，相对谨慎。

“要看到一个问题，国外先进技术，特别是关键技术，我们是买不来的，引进以后也不掌控在你手里。”上海决策咨询委员会副主任周振华告诉《财经》记者，打响制造品牌肯定要以开放的姿态，更多吸引国外先进技术，相比单纯引进企业，“更重要的是通过国际交流与合作，促进自主研发的能力”。

随着政策逐步开放，而特斯拉在中国兜兜转转了一圈，最终还是回到“梦开始的地方”：上海，临港。

为什么是上海临港

特斯拉拿到了想获得的优惠，临港的三大区位优势是胜出关键

2014年接触上海浦东后，特斯拉开始了全国“征婚”。2016年3月，疑似关于特斯拉落户苏州的政府文件引起了广泛的讨论。但特斯拉和苏州政府均不予置评。此后，特斯拉在上海、深圳等地建厂的消息陆续爆出。一位自贸区研究的资深专家告诉《财经》记者，广东的南沙自贸区接触过特斯拉，参与过特斯拉中国总部的竞争。

一名汽车行业的资深专家告诉《财经》记者，“对于需要走量的特斯拉来说，中国市场非常重要；站在地方经济和政绩的角度来看，地方政府都非常欢迎特斯拉来建厂，给的条件也很优惠。”

2017年6月22日，上海市政府与特斯拉签署投资建厂协议的消息在市场上广泛流传。特斯拉官方发布声明：“为更好地服务中国市场，特斯拉正与上海市政府探讨在该地区建设工厂的可能性。正如之前所沟通，到今年底，我们的国产化计划将会更加清晰。”这是公司首次正式承认和上海市政府谈判。

而上海内部还有竞争，临港和金桥。根据腾讯《棱镜》从一位接近上海市政府的人士处获得的消息，临港方案主要是作为财务投资者入局。

同时，特斯拉选中临港，主要还是与其区位优势有关。有足够的空间建厂、物流方便、产业链配套完善，这三点对特斯拉来说最为重要。

上海临港地区规划面积315平方公里，有足够的土地承接大项目。而上海嘉定、金桥等传统的汽车整车厂集中区，已经很难找出大幅土地供特斯拉使用。

此外，临港地区位于上海东南角，地处长江口和杭州湾交汇处，北临浦东国际航空港，南接洋山国际枢纽港，是上海沿海大通道的重要节点城市和中国（上海）自由贸易试验区建设的直接腹地。海运、空运、铁路、公路、内河、轨交构成了十分便捷的综合交通优势。

为了物流便利，临港在规划时就建设了南港码头。接近项目的相关人士表示，码头的建成方便企业进出口零部件，大大降低物流成本。因此，特斯拉厂址也选在南港码头附近。

同时，临港还有马士基、DHL、卡特彼勒、普洛斯、中远、中海等物流运营和配套供应商，能整合国内外供应链。不过，一名传统车企的高管对《财经》记者表示，不出口的话，特斯拉选址上海，“人工贵，物流成本并不便宜”。

如果产业链不完整、人才不集聚，也将大大增加企业的隐形成本。

依托上汽集团（600104.SH），临港地区也有整车及零部件厂入驻。上汽荣威和名爵工厂入驻了临港地区，产能达25万辆。上汽整车厂入驻临港，相关零部件厂例如发动机工厂也落户临港，这为临港带来了不少专业化人才。

电池是最大掣肘

入华不是特效药，特斯拉要做的还有很多

“加州温室里的花朵，到中国未必能适应激烈竞争的市场环境。”蔚来汽车创始人兼董事长李斌表示。

但特斯拉在华投产无疑会给中国竞争对手带来压力。“特斯拉相比其他豪华车品牌有它独特的魅力。”一名资深汽车行业人士表示，中国消费者更喜欢体验新科技。一旦国产化，价格降低后，特斯拉能够吸引更多的中国用户。

只是从某种程度上说，特斯拉可能错过了入华的黄金时间。汽车分析师钟师就曾对《财经》记者表示，马斯克不应该只看谁给的优惠条件多，也要计算时间的价值和成本。《财经》记者了解到，这次只是上海和特斯拉达成协议的签约仪式，后者尚未拿地。建厂的速度也不会很快，大概率“明年春节后才能开始动工”。

特斯拉方面回应建厂时间称，“工厂将在完成必要的批准和许可后开始建设。预计开工两年后，将开始生产电动汽车。在那之后的两年到三年，工厂将实现满负荷运转，实现每年为中国消费者生产约50万辆电动汽车。”如果明年春节开工建厂，“无畏战舰”得到2021年才能开始生产。

这给国内电动汽车企业留下了更长的缓冲期。小鹏汽车和蔚来汽车已经在交车，而威马汽车等也将在今年下半年开始交付，它们有较为充裕的时间吸引用户、培育市场。2020年前后，中外传统车企将在中国投放上百款不同档次的新能源产品。等特斯拉Model 3和Model Y车型再国产化进入市场，是否有足够竞争力，要打上问号。

“作为汽车人，我想只是多一个竞争对手而已，没有什么大不了的。”一位传统车企的高管对《财经》记者表示。

很多人认为蔚来走的路和特斯拉很像，但李斌多次表示不看好特斯拉的国产化。他曾告诉《财经》记者，“智能电动汽车更依赖于本地化的基础设施，用户习惯和服务场景，中国作为全球最大的智能电动车市场，本土化的公司更有机会。”

“在美国华尔街，特斯拉的故事已经讲到头了，也只能到中国来写续集。”一位常驻硅谷的中国风险投资人对《财经》记者直言，他仍不看好特斯拉。到今天为止，特斯拉在美国还是亏损企业。

市场在一开始对于特斯拉落户上海给予了较积极的回应，7月10日收盘时，特斯拉股价微涨1.24％，之后一周波动下滑。落户上海这一利好并非惊喜，只是消息最终落地，对股价提振有限。不过，据特斯拉官方提供的数据，今年5月，Model 3在美国的销量超越BBA（奔驰、宝马、奥迪），摘下美国中级豪华轿车市场桂冠。

再回到建厂本身，马斯克多次强调说海外工厂将能同时具备电池制造和整车生产能力。不过，据《财经》记者了解，特斯拉未来在临港的工厂大概率将只是具备电池包组装和新能源汽车制造的能力，暂不会生产电芯。据熟悉上海环评的相关人士透露，制造电芯的话会有一定污染，很难通过上海严苛的环评。

特斯拉做电池组装的工厂也可能受到环评的考验。国轩高科（002074.SZ）在上海松江项目折戟沉沙是前车之鉴。2013年初，国轩高科计划在上海松江区建立锂离子电芯生产线和锂离子电池组装线，项目总投资10亿元。该项目遭到了松江区居民的抗议。

当时国轩高科请第三方机构做了环评检测，结果显示该项目“三废”（废水、废气和固态废弃物）符合标准。松江区也邀请了部分居民前往国轩高科总部了解其污染处理能力，并做出一系列承诺。然而仍然得不到当地居民的承认。上海市松江区政府2013年5月15日对外公开表示，国轩高科决定收回松江电池项目全部投资，土地退还政府，不要求任何赔偿。

目前中国工厂规划产能是50万辆/年，特斯拉和松下是否有足够能力保证电池持续供应，也是一大问题。随着特斯拉Model 3的产量增长，松下汽车业务负责人伊藤好生（Yoshio Ito）在全体股东大会上表示，松下供应的电池偶尔会出现短缺现象。

更为重要的是，目前特斯拉的现金流问题仍未解决。调查公司Second Measure2018年6月数据显示，23％的美国消费者取消了Model 3的订单。这让特斯拉紧绷的资金链更为吃力。而Model 3的产量上去之后，需要更大的资金投入来支持。行业内普遍认为，特斯拉在沪50万辆产能的工厂，保守估计需要数十亿美元。

上海市政府和临港地区在土地、税收等方面会提供很大的优惠，特斯拉拿到了它想要的条件，但建厂以及后续的生产成本投入仍需要自掏腰包。马斯克认为特斯拉的现金流将在今年三季度转正，如果这一期待落空，则需要融资。此前腾讯控股（00700.HK）已经收购特斯拉5％的股权，因此，不排除中国企业财务投资特斯拉或者参与中国工厂建设的可能。

对于未来的市场格局，钟师则认为目前电动车企业都在起步阶段，特斯拉虽然发展时间长，但销售规模尚小，暂时看不出来谁是鲶鱼或者谁是鲨鱼。

（实习生李玉楼对此文亦有贡献）