Google将在尼日利亚提供免费WiFi信号以及Go产品计划

来源：cnBeta

谷歌宣布将通过WiFi热点为尼日利亚提供免费高速的互联网接入，该计划被称为尼日利亚的Google Station，旨在通过与西非国家最大的光纤网络提供商之一21st Century合作，在整个尼日利亚提供高质量和高速的Wi-Fi热点。

谷歌表示，该计划是他们努力使尼日利亚人更容易上网的一部分。到2019年底，Google Station将在尼日利亚的五个城市的200个地点推出，为数百万人带来WiFi。包括市场，交通枢纽，购物中心，大学等，并且很有可能继续扩展业务，使整个非洲大陆受益。

尼日利亚是第五个获得Google Station的国家，晚于印度，印度尼西亚，泰国和墨西哥。计划中还包括Google于2017年推出的Google“Go”计划中的一些产品的更新，Go产品套件旨在为低带宽连接和低RAM设备的用户提供最佳的Google体验。

一些新的Go功能包括：

Google Go：大声朗读网页并突出显示每个字词，以便用户可以关注。

YouTube Go：用户可以直接从手机上的图库浏览下载的YouTube Go视频，保存为.yt文件。

Google Maps Go：现在将为用户提供转弯指示，无论他们是驾车，乘坐公共汽车还是步行。

Android Go：Go OS于今年早些时候在尼日利亚和其他29个非洲国家推出，首次为人们提供强大而可靠的智能手机体验。诺基亚，华为和Mobicel等厂商推出了各种设备，起价不到50美元。

尼日利亚副总统Yemi Osinbajo教授最近访问了硅谷，并与谷歌首席执行官Sundar Pichai会面。他们讨论的一个问题是如何将新兴市场的下一个十亿人与互联网联系起来。

2017年，Tizeti是一家在尼日利亚拥有太阳能WiFi塔的初创公司，与Facebook建立了合作伙伴关系，在尼日利亚各地部署了价格合理的WiFi服务。

谷歌产品与Facebook的Express WiFi之间的主要区别在于Google Station WiFi对公众免费。