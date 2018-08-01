格力设俩院士工作站！董明珠：希望培养出10个院士

原标题：格力设俩院士工作站！董明珠：希望在员工中培养出10个院士

来源：南方网

记者 梁涵

7月31日上午，建筑节能院士工作站和电机与控制院士工作站在珠海格力电器揭牌成立。格力电器董事长、总裁董明珠表示，希望通过两个院士工作站，在1万2千多名研发人员中培养出10名院士。

当日揭牌的建筑节能院士工作站由清华大学教授、中国工程院院士江亿牵头，电机与控制院士工作站由上海交通大学教授、中国工程院院士饶芳权牵头与格力合作组建，双方希望通过高校与企业的深入合作，在创新技术上有所突破，并培养出一批优秀的创新人员。

据了解，江亿从事建筑节能领域的研究工作，是国务院能源咨询专家成员，国家气候变化专家委员会成员，建设部科技委员，以及国际气候变化研究评估报告写作组成员，IEA（国际能源组织）ECBCS（建筑与社区节能）合作项目理事会成员（中国代表）；饶芳权长期从事水轮机发电设计工作，曾参与或负责刘家峡等多个大型电站水轮发电机的设计工作，1985年被批准为国家有突出贡献的专家。

“院士站成立以后，我希望能够达到两个效果。”董明珠说，一个是加快研发的能力，突破更多的新技术，以消费者需求为导向，创造一个美好生活的环境的这种开发方向；第二个是，希望通过这两个院士平台，在格力的12000多人的研发队伍中，培养出十个院士。

采访中，两名院士与董明珠均多次提到人才培养的问题。饶芳权说，格力有很强的人才队伍，有专业的设备这是很大的优势。技术创新不能靠学校自己，一方面，如果高校把研发技术带到企业，一碰撞就很快能产生新的东西；另一个，企业的人才培养如果关起门来也有问题，将来，格力的人才也可以派到学校去，既有理论，又有实践，这样才能将科研和生产真正的结合。

江亿则感慨，在很多国家，应用科学发展创新的主要都是在企业拉动。现在，真正的创新主体到了企业。“学校主要是做基础研究，而应用研究开发在企业。”江亿说，他对于院士工作站最大的期待，也是希望能够培养一批创新人才。

两个院士工作站成立以后，有哪些意向性技术攻关方向？两名院士和董明珠表示已经形成几个明确方向，但尚不方便透露。董明珠还表示，建立院士工作站标志着格力电器进入一个新的起点，上了一个新的台阶。她希望公司不仅只有眼前的技术，还要有面向未来的前瞻性技术。