紫光董事长赵伟国启迪董事长王济武辞任清华控股董事

原标题：独家：紫光董事长赵伟国、启迪董事长王济武双双卸任清华控股董事 |新京报财讯

新京报快讯（记者赵毅波）8月1日，新京报记者自清华控股独家获悉，由于工作调整，赵伟国和王济武已经辞任清华控股董事，李艳和、李志强担任清华控股董事。

8月1日，清华控股相关人士告诉新京报记者，我们由于“一岗双责”的原因，由子公司紫光集团的党委书记担任清华控股的董事，赵伟国作为紫光集团董事长就不再担任清华控股的董事。

公开信息显示，李艳和近期曾以紫光集团党委书记的身份公开露面，李志强则以启迪控股党委书记的身份公开露面。

公开简历显示，李艳和先生，1956年 10月生人，党员，硕士，毕业于清华大学电子工程系，清华大学教授、博士生导师。现任清华大学教授，清华控股有限公司工联会主席，紫光集团党总支书记、副董事长。

简历显示，李志强，1962年6月出生，工学硕士，清华大学教授。 1985年毕业于清华大学水利水电工程系，现任启迪控股股份有限公司副董事长、党委书记，清华科技园管委会主任。

清华控股为国内最大的校办企业。据官网介绍，清华控股有限公司（简称“清华控股”）是清华大学在整合清华产业的基础上，经国务院批准，出资设立的国有独资有限责任公司，2003年9月成立，注册资本25亿元人民币。清华控股位居2017年中国企业500强第163位，研发强度位居2017年中国企业500强第7位，清华控股旗下产业涵盖科技产业（集成电路、能源环保、生命健康）、创新服务、科技金融、创意产业、在线教育五大产业群组，运营着同方股份、紫光集团、启迪控股、诚志股份四大综合性集团。

此番辞任清华控股董事的赵伟国，为近年来芯片产业的风云人物。

据介绍，赵伟国先生现任紫光集团董事长，1996年，赵伟国硕士毕业后，加入紫光集团，担任紫光集团自动化工程事业部的副总经理。1997年赵伟国出任清华大学旗下另一家公司同方电子的总经理。

2004年，赵伟国创办了私人企业健坤集团，从事IT、天然气、房地产等领域的投资。2009年，赵伟国的健坤集团入股紫光集团49%的股权，并先后出任总裁、董事长。 2015年3月，赵伟国承诺将个人财富的70%捐赠给清华大学。

紫光集团在官网称，在赵伟国先生领导下，紫光集团6年来取得了令人瞩目的成就，先后斥资近60亿美元收购展讯、锐迪科、华三通信等具有全球影响力的公司。在媒体报道中，赵伟国有“并购狂人”之称。

对于赵伟国而言，这是其近期第二轮卸任重要职位。

4月8日，紫光集团旗下的两家上市公司紫光股份和紫光国芯公告宣布，收到公司董事长赵伟国提交的书面辞职报告，赵伟国因工作繁忙申请辞去公司董事、董事长职务。辞职后，赵伟国不再担任公司任何职务。

据报道，赵伟国个人对此在微信朋友圈表示：“确实太忙，上市公司程序性工作太多。感谢关心，我永远和紫光同在，我的岗位在紫光集团。”

赵伟国辞任两家上市公司带来的人事调整还在继续。

紫光国芯当时还称，公司董事会收到控股股东西藏紫光春华投资有限公司《关于提名董事候选人及提请增加股东大会临时提案的函》，提名李明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期与公司第六届董事会任期一致。

7月21日，紫光国芯（如今名叫紫光国微）再发公告称，据紫光集团的统一安排，因另有工作需要，李明先生辞去公司第六届董事会董事长、董事以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。同时，公司董事会收到控股股东西藏紫光春华投资有限公司《关于提名紫光国芯微电子股份有限公司董事候选人的函》，提名刁石京先生为公司董事候选人。

公开信息显示，刁石京目前是紫光集团联席总裁，曾担任工信部电子信息司司长。

除了赵伟国外，此番卸任清华控股董事的王济武也是清华系统内的得力干将。

简历显示，王济武先生，江苏句容人，1988年就读于清华大学经济管理学院，获经济学学士及工商管理硕士学位。现任启迪控股股份有限公司董事长，曾任职于北京市房地产开发经营总公司、香港北京控股集团、香港京泰实业集团等单位。

启迪官网如此评价称，王济武先生是金融与公司管理方面的重要学者，在上述领域有独特的创新思维，他的相关论文为英国《金融时报》等海外财经媒体关注，还被北京大学选为“中国年度最佳商业案例”并入选清华大学MBA教材。

目前，王济武正在推动启迪控股实施重组。

近日，启迪控股召开上市公司创新发展研讨会，会议由启迪控股改革发展工作组组长王济武董事长、李志强书记共同主持。王济武和李志强组长向与会人员传达了启迪控股改革发展工作的进展情况，目前初步确定的启迪控股改革发展方向是：清华大学将继续深化推进启迪控股混合所有制和市场化改革，引入一家与清华大学“门当户对”、对公司未来发展有重要价值的战略股东，与清华大学联手继续支持、推动启迪控股的发展，同时引入多家以国有资本为主的重要投资机构，改革后的启迪控股将成为国有资本属性比例不低于 51%，实现国有企业由“管资产”转向“管资本”的改革目标。

王济武董事长表示，公司改革完成后，资本实力将进一步增强、机制将更加符合现代企业发展方向，新引入的战略股东将给启迪控股带来多方面的资源，启迪控股及下属企业必将迎来新的一轮创新发展。