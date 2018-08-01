苹果史上最好看的三季度财报：iPhone均价接近5000元

苹果最好看的第三财季财报来了。

截止于2018年6月30日的Q3财报显示，苹果在这一财季营收为532.65亿美元，同比去年Q3的454.08亿美元增长了17%；每股摊薄收益2.34美元，比去年同期增长40%。净利润为115.19亿美元，比去年同期增长32%。

而在苹果财报的前瞻中，多数分析师认为苹果这一季的营收约为523亿，每股摊薄收益为2.16美元。显然，苹果财报的表现超过了外界此前的预期，其股价也应声上涨，盘后股价一度涨近4%，创历史新高。

iPhone占比最高，服务增长很快

iPhone很久之前就成了苹果的顶梁柱产品，这在苹果的财报里体现得尤为明显。

2018财年Q3，苹果共售出4130万部iPhone，比去年同期的4102.6万部增长0.067%。而此前分析师预测苹果在这一季度能售出4200万到4400万台iPhone。但来自iPhone的营收达到了299.06亿美元，比去年同期增长了20.37%。

销量微涨，营收激增，只能有一个结论，苹果在这一年间售出的iPhone均价有了约20%的增长。根据苹果2018 Q3财报，苹果售出的iPhone均价为742.12美元（约合人民币4926.77元）。不难看出，尽管一直被唱衰，售价高企的iPhone X还是为苹果贡献了不少的营收。稍显遗憾的是，苹果没有在这份财报中公布iPhone各个机型的详细分布。

与iPhone的一骑绝尘相比，Mac和iPad的情况都不太好看。

2018财年Q3，苹果共售出372万台Mac，比去年同期的429.2万台下降13.3%，来自Mac的营收为53.30亿美元，同比去年的55.92亿美元下滑4.7%。营收下降幅度小于销量下降幅度，Mac的均价实际略有上升。

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好在，苹果刚刚推出了新款MacBook Pro，前代产品备受诟病的第二代蝶式键盘得到了一定程度的改进。只不过，消费者对于新款MacBook Pro的买账程度还需要等到下个财季才能揭晓。

iPad的表现还要差一些，尽管相比去年同期，iPad销量从1142.4万台略微增长1%，到了1155.3万台。但来自iPad的营收47.41亿美元，比去年同期的49.69亿美元还下降5%。原因不难分享。今年上半年发布的低价iPad，在刺激销量的同时也拉低了iPad的均价。这实际也符合PingWest品玩在上个季度财报中的判断。

苹果营收增长的主要增长点是服务和其他产品，两者的增长率都超过了30%。其中，可穿戴设备，比如Apple Watch，是其他产品类的主体。

来自服务的营收为95.48亿美元，比去年同期的72.66亿美元增长31%，并创历史新高。

来自于其他产品的营收为37.40亿美元，比去年同期的27.35亿美元增长37%。

苹果在大本营的表现依然突出

各大地区中，美洲依然是苹果公司的最主要营收来源。这部分不仅营收的基数大，增长速度也是最快。

2018年第三财季，该地区营收为245.42亿美元，比去年同期的203.76亿美元增长20.44%；

欧洲区营收高于大中华区，为121.38亿美元，比去年同期的106.75亿美元增长13.70%；

大中华区营收95.51亿美元，比去年同期的80.04亿美元增长19.32%；

日本地区体量相较上述三个地区明显小不少，营收为38.67亿美元，比去年同期的36.24亿美元增长6.70%；

亚太其他地区营收为31.67亿美元，比去年同期的27.29亿美元增长16%。

第四财季展望

尽管这是苹果表现最好的第三财季，但这多少有些矮子里拔将军的意味——很多消费者都在持币观望九月即将发布的新iPhone。

苹果在这份财报中也给出了Q4的业绩预期：营收为600亿美元至620亿美元，毛利率为38%到38.5%，运营支出为79.5亿美元到80.5亿美元，其他收入为3亿美元，不计入独立项目的税率约为15%。

题图来源：Bloomberg