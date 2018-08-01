GE寻求出售数字资产 工业数字化战略恐戛然而止

王世峰

在已卖掉水务、工业解决方案，打算抛弃照明、机车，正考虑退出油服业务后，GE前任CEO伊梅尔特尤为看重的数字化资产未来在GE的前途也开始变得暗淡。

当地时间7月31日，多家外媒报道称，GE已聘请一家投行来安排其数字资产的出售， 潜在的买家包括工业领域的软件公司和竞争对手，他们希望加强他们的数字业务。据了解，该公司价值数十亿美元的数字资产因技术问题和销售疲软而陷入困境，这部分资产包括Predix软件系统和应用，去年该业务资产实现收入大概5亿美元。

北京联讯动力咨询公司负责人林雪萍向记者表示，GE惨淡的业绩表现是压倒GE的最后一根稻草。“GE工业互联网业务，尽管其概念和平台推出有5年了，主要还是公司内部的，基于互联网的设备远程维护。”如今看来，缺乏应用生态的GE数字业务是其一大败笔，这也是直接导致其销售不佳的重要原因。

“有GE内部的大区销售经理透露，公司过于追求互联网的做法，使得Predix销售业绩充满了巨大的考核压力，几乎是不可能完成的使命。”林雪萍表示。

事实上，随着GE缩小其GE Digital部门的目标市场，并放弃成立云平台的计划，转而与亚马逊（Amazon.com）和微软（Microsoft） 的云计算平台合作，GE一直在寻求合作伙伴来投资GE Digital部门。

面对现金制约及其庞大电力业务的获利下降，GE选择减少在数字部门的投资，转而关注与其他公司合作。第一财经记者就此向GE中国方面求证，截至记者发稿时并未获得GE方面回应。早前，GE中国区总裁段小缨曾经在多个场合向记者提过工业数字化战略对于GE未来的重要性。

早在2011年，GE在美国加州圣拉蒙设立了一个软件中心，GE的数字化之路便从这里开始。GE Digital总部位于加州圣拉蒙，是于去年夏天离职的伊梅尔特的战略关键。作为将自身从金融和媒体资产上重新定位并支撑低迷股价努力的一部分，该公司开发了Predix软件平台，旨在帮助公用事业和航空公司等工业客户收集和分析数据，以更好地管理其设备，并提高效率。

目前看来，围绕伊梅尔特数字化战略所打造的一系列产品都有可能随着GE数字资产业务的出售而按下休止符。

与GE可能出售其数字业务相对应的则是其竞争对手在数字化业务上的“狂飙突进”。在2018年第二季度，得益于领先的ABB Ability数字化解决方案，ABB集团服务业务销售收入增长13% （按美元计价增长16%），占销售收入总额的比重从去年同期的17%上升至19%。

记者从ABB方面了解到，作为推动盈利增长的举措之一，ABB正在不断扩充其ABB Ability数字化解决方案，目前已达210余种，可以满足电力、工业、交通和基础设施领域的客户需求。ABB中国副总裁、数字化解决方案业务发展负责人李清源曾经向记者表示，工业数字化正面临巨大的发展潜力和市场空间。