苹果靓丽财报带动亚洲供应商股价全线上涨

新浪美股讯 北京时间1日消息，据国外媒体报道，苹果周二盘后发布了强劲财报，截至6月底的第三财季营收同比增长17%，远超预期。受此推动，苹果在亚洲的零部件供应商的股票周三早盘交易中全线上涨。

在台湾，iPhone摄像头镜头制造商大立光电股价上涨3.2%，创2017年11月以来新高。核心处理器芯片供应商台积电股价上涨0.8%，而主要组装商鸿海精密股价上涨了0.4%。

日本显示器供应商夏普股价上涨5%，创6月以来最大单日涨幅。日本显示器公司股价上涨1.4%。韩国LG显示器股价上涨1.9%。

日东电工股价上涨5.4%，该公司生产智能手机屏幕上使用的导电膜。智能手机摄像头零部件供应商阿尔卑斯电气的股价逆市下跌0.6%。

在香港，为苹果生产扬声器零部件的瑞声科技股价上涨2.4%。镜头供应商舜宇光学科技股价上涨3.2%。