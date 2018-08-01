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黑猫投诉企业7月红黑榜：中国电信连续两月黑榜第一

黑猫投诉企业7月红黑榜：中国电信连续两月黑榜第一
2018年08月01日 13:30 新浪科技
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远离消费陷阱，提升消费体验，黑猫投诉平台全天候服务，您的每一条投诉，都在改变这个世界。[投诉，就上黑猫！]

　　新浪科技讯 8月1日下午消息，截止7月31日，黑猫投诉平台累计收到消费者投诉18000余件，其中有效投诉11000余件，成功分配率100%，回复解决率达84%，与6月相比，提升4个百分点。值得注意的是，7月有效投诉率显著提高，达71%，说明线上投诉以其独特特质（使用方法简单、证据上传便捷、必要信息全面）已经成为消费者高效维权新手段。

　　黑猫企业“红黑榜”的推出，就是为了进一步为消费者消费前决策提供参考指标。通过红黑榜，使消费者对商家信誉度及售后服务品质有更为直观的认知。

　　从7月红黑榜榜单中可以看出，以苏宁、京东为代表的电商平台响应解决率较高；中国电信企业响应解决率低。目前，苏宁位居红黑榜红榜榜首，其积极反馈投诉，赢得用户信赖。

　　值得注意的是，在移动通讯领域，中国电信与中国联通、中国移动背道而驰，连续三月登上黑榜，近两月更把持黑榜第一。对比数据如下：

　　关键词：红榜“洗牌”

　　对比近三月红黑榜单不难发现，京东、苏宁、顺丰、美团等企业持续上榜，中国移动、滴滴出行、小米等前红榜霸主纷纷跌落，美的、幸福叮咚、中通快递等企业首次上榜。

　　关键词：黑榜“常客”

　　观察可见，中国电信近两月持续黑榜第一，饿了么近三月连续上榜，新近上榜的企业有双汇、华夏万家、猎趣等。值得一提的是，圆通速递因响应及时，已连续两月未上黑榜。

　　关键词：美的

　　进入炎夏，美的7月投诉响应及时，确认完成率达50%，本月登上红榜并位居第二。投诉内容集中于“空调售后维修”，有用户表示“美的空调风管机空调内机漏水”，经投诉处理，该问题当天解决。

　　关键词：马蜂窝

　　马蜂窝7月投诉量增长8倍，马蜂窝旅游客服截止发稿前未有响应，本月进入黑榜，最集中的投诉是“世界杯竞猜奖金逾期不到账。有用户表示，马蜂窝世界杯竞猜获奖金110.77元，提示1-5日可到账却逾期未到，多次播打客服电话无人接听，APP留言无人理采。

　　多家企业加入黑猫安心游计划：24小时解决消费投诉

　　进入暑期旅游旺季，为了更好地为消费者服务，黑猫投诉联合去哪儿、美团等旅游出行类企业共同打造消费者权益保护联盟升级版——“黑猫安心游”计划，以联合发声的形式共同承诺为消费者的暑期出游保驾护航。企业加入“黑猫安心游”，需承诺在24小时内解决消费者在黑猫投诉平台发起的相关投诉。未来，黑猫投诉也将推出《旅游消费投诉白皮书》，通过对旅游业消费投诉数据分析作出行业报告及给出建议。以推进旅游消费体验的进一步优化。

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