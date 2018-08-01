原标题：一文不值！？ST长生竟然被基金下调估值为0，2.5万投资者怎么办？

距离退市仅一步之遥的ST长生，今天迎来了连续第12个跌停，更惨的是，有基金公司将其估值直接调整为0了。

8月1日，中信保诚基金发布公告，为维护基金份额持有人利益，7月31日起对旗下基金持有的“ST长生”按照每股0元进行估值。这意味着此前股价翻倍的“明星股”ST长生，如今在基金公司眼中已经一文不值，而其出事之前的市值达到239亿元。

事实上，这已是中信保诚基金第三次调低ST长生估值。7月23日，中信保诚基金将长生生物股价按照7.71元/股进行估值，相当于给出4个跌停。7月26日，长生生物变更为ST长生，中信保诚基金、安信基金、东吴基金等多家基金公司将其估值进一步下调至3.96元/股。3.96元是ST长生去年年报的每股净资产。

今天早盘，ST长生继续开盘跌停。至此，ST长生已连续12日跌停，股价较7月13日停牌价下跌63%。

基金将持仓股票估值调整为0非常罕见，但ST长生也并不是第一家。7月中旬，*ST华泽被银华基金、申万菱信、中信保诚、工银瑞信等多家基金公司按照0元进行估值，成为首家被基金公司下调估值至0的公司。

中信保诚基金相关人士向中证君表示，将ST长生估值下调为0，意味着将以0元计入基金资产里。不过公司持有ST长生比例不大，基本不影响基金净值。中信保诚基金也在公告中表示，公司将密切关注上述股票后续动态，必要时及时调整其估值价格。

某基金经理分析，基金对有退市风险的股票给出0元估值，是认为证券会一直跌停直至退市，并且公司没有任何清算价值。预计有更多公募基金会继续跟进调低该证券的估值。

基金公司对ST长生的估值调整

ST长生退市或已成定局

中信保诚基金此次将ST长生估值下调为0，所根据的有关规定，除常见的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》外，还增加了《关于修改＜关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见＞的决定》作为依据。

7月27日深夜，证监会发布《关于修改<关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见>的决定》，明确上市公司构成欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大违法行为的，证券交易所应当严格依法作出暂停、终止公司股票上市交易的决定的基本制度要求。

7月29日下午，深交所周末不休息地发文表态称，坚决贯彻退市决定精神，严格落实退市主体责任。将对相关配套规则进行修改完善，明确相关新老划断安排，报中国证监会批准后发布实施。

业内人士认为，从深交所29日的表态来看，ST长生恐怕已难逃退市命运。如果ST长生被强制退市，将成为首家因有“涉及公众健康安全领域的重大违法行为”而遭退市的上市公司。

7月30日晚间，ST长生连发4份公告。公告披露，公司及全部子公司名下34个银行账户全部被冻结，募集资金投资项目及子公司产业园项目被暂停。公告中还提到，公司18人被公安机关提请批准逮捕，其中包含董事、高级管理人员分别是高俊芳（董事长）、张晶（董事）、张友奎、刘景晔、蒋强华、赵志伟。

公告称，由于公司及全部子公司包括募集资金账户被冻结，公司无法支付募集资金项目及子公司产业园项目工程款，现水痘疫苗狂犬疫苗车间技术改造项目、疫苗产品研发项目、营销网络建设项目、信息化建设项目暂停实施，子公司产业园项目也暂停施工。

在7月30日召开的国务院常务会议上，李克强总理听取了吉林长春长生公司违法违规生产狂犬病疫苗案件调查进展汇报，要求坚决严查重处并建立保障用药安全长效机制。会议提到，下一步，国务院调查组要继续深入开展工作。根据案件调查结果，依法从重对涉案企业和责任人、参与者作出严厉处罚，处以巨额罚款，并由司法机关进一步追究刑事责任，让严重违法犯罪者获刑入狱，把他们依法逐出市场，终身不得从事药品生产经营活动。

2.5万受害投资者如何维权

ST长生的退市警报已经拉响。截至7月10日，该公司在册股东数为2.48万户。对于其中因此次“疫苗”事件而受损的投资者而言，如何维权成为摆在面前的一大问题。

从ST长生2018年一季报和过往定期报告公布的前十大流通股东来看，ST长生一直是机构股东的重仓股。不过，在问题疫苗事件爆发之前，机构股东已在今年上半年纷纷斩仓。

机构席位纷纷抛售，但小散出逃希望渺茫。Wind统计显示，截至问题疫苗事件爆发前的7月10日，ST长生的总户数达2.48万户。

对此，中证中小投资者服务中心明确，应将少数违法之人与广大中小投资者区别开来。自7月16日事件发生以来，ST长生股价大幅下跌，广大中小投资者因此遭受意外损失。可以说，除广大消费者作为直接受害者外，ST长生的中小投资者也是本次事件的受害者和受损者。

投服中心将持续跟踪事态进展，高度关注ST长生股价走势、资产质押和冻结以及公司发展态势等情况，适时采取发函、参加股东大会、提起诉讼、公开发声等措施，维护广大中小股东合法权益。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新认为，因企业重大违法而退市，在其中受损的投资者，有两个办法，一个是用脚投票，另一个就是积极寻找法律途径进行索赔，这是市场经济下法治经济的必由之路。

ST长生投资者索赔条件

上海创远律师事务所高级合伙人许峰律师认为，综合目前公开信息，在2017年10月27日到2018年7月23日之间买入ST长生（002680）股票，并且在2018年7月23日（含当日）后卖出或继续持有ST长生（002680）股票的投资者，可发起索赔。（索赔条件可能根据证监会调查进展作出调整）

目前，已经有新浪股民维权平台等多家机构和媒体启动了ST长生的索赔征集，股民可以登录相应界面进行快速维权。