松下拟将电池产量提高30% 以支持特斯拉Model 3生产

新浪科技讯 北京时间8月1日上午消息，日本松下计划在今年年底之前将特斯拉Gigafactory 1（超级工厂 1）的电池产量提升30%。

松下称，“特斯拉的生产正在稳步提升”，并且松下需要确保自己不会成为Model 3生产过程中的瓶颈。

事实上，松下的电池生产从未被视为特斯拉Model 3的生产瓶颈。但上个月松下汽车业务负责人伊藤好生（Yoshio Ito）表示，特斯拉最近的Model 3生产“偶尔造成电池短缺”。

美国电动汽车新闻网站Electrek评论称，看起来松下仿佛正在进行一些调整，以确保特斯拉下半年产能冲刺阶段不会再发生类似情况。

松下是特斯拉电动汽车的唯一电池供应商。公司在日本为特斯拉的Model S和Model X车辆制造定制的18650锂离子电池。Model 3上使用的电池为定制的2170锂离子电池，为特斯拉与松下共同开发，并由松下在Gigafactory 1内生产。

今年早些时候，松下曾表示公司或增加在Gigafactory 1的投资。为了支持特斯拉的生产目标，他们需要在明年一年内至少将产能翻倍。

日前，《日刊工业新闻》报道称，松下计划于今年年底之前将在该工厂生产的电池产量提高30%，并新增3条生产线，届时将一共有13条生产线。松下的目标是到今年年底之前将电池总产能提高到35GWh。年底前增加的产能将支持每周近1万辆Model 3的生产，虽然特斯拉并未打算在明年之前实现该目标。

松下首席财务官梅田博和（Hirokazu Umeda）证实，生产已取得良好的发展势头，他们预期年底之前可以开始盈利。他说：“特斯拉的生产发展形势非常好。我们目前正在增加一条新的电池生产线，并预期这一业务在下半年（从10月份开始）不仅可以为我们带来营收也能够实现盈利。”

有趣的是，这个时间也是特斯拉计划Model 3项目开始盈利的时间。

特斯拉的Gigafactory 1成立于2013年，目前已是全球最大的电池工厂，年能量超过20GWh。目前Gigafactory 1工厂结构占地190万平方英尺，包括数个不同楼层。工程目前拥有约490万平方英尺的运营空间。

根据特斯拉的说法，该空间仅占到超级工厂完整规划的30%左右。达到35GWh的产能时，工厂才真正得以实现最初宣布的生产率进行生产，但特斯拉已经将计划的总产能提高到105GWh的电池产能，以及总电池组输出提高到150GWh。(小白)