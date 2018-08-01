日本美女机器人与人类聊天特主动：我可以先说吗？

中新网8月1日电 据日媒报道，日本大阪大学教授石黑浩等的团队7月31日在位于东京都的日本科学未来馆向媒体公开了其开发的与人搭腔或提问能进行自然对话的人型机器人。石黑表示“更加接近人类的行动了”。

资料图：当地时间2015年7月15日，日本佐世保，一家名为Henn-na（海茵娜）的机器人酒店计划于17日开业，该酒店由机器人组成服务团队。精通多种语言的仿人机器人作为前台迎接顾客，其他机器人完成上餐以及清洁等工作。该酒店的房门是通过人脸识别技术开门的。

公开的美女机器人搭载了人工智能(AI)，由3年前开发的“ERICA”改良而成。此前仅能回答问题，但现在则能够通过摄像头和麦克风读取对方的表情及语调，表示认同称“真棒啊”，或是就发言进一步提问，能够顺畅地持续对话。

实际表演时，机器人与一名男性就爱好和假日休闲方式聊得很起劲。双方同时开口说话时，还出现了机器人问“我可以先说吗”的一幕。如果改善说话节奏并增加可使用的单词数，或许能够作为面试以及外语学习的练习伙伴加以利用。

此外，该团队还首次展示了高约120厘米的儿童机器人“ibuki”。目前只能够通过遥控使其动起来，该团队力争使其拥有对话功能，能够与人一边说话一边工作。