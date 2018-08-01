苹果财报电话会议亮点梳理：付费用户数去年增长60%

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新浪科技讯 北京时间8月1日上午消息，得益于iPhone X主导的高端iPhone产品阵容以及服务领域的持续增长，苹果在6月份的季度创下新高。继发布2018年第三财季财报结果之后，公司在财报电话会议上给出了更多创纪录业绩的细节。

数据：苹果在2018年第三财季的营收高达533亿美元，其中每股收益同比增长2.34美元，iPhone销售量为4130万台。

苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）和首席财务官Luca Maestri出席了周四的电话会议。

以下为电话会议重点：

付费用户超过3亿人次，仅去年就增长了60%。

提供付费订阅的应用数量在增加，仅今日在应用商店内就增加了30000个。

自成立以来，App Store一共向开发人员支付了1000亿美元。

AppleCare的增长率创下18个季度以来的新高。

月活跃用户和Messages上的FaceTime电话数量创历史新高，增长加速。

Siri本财年需求1000亿次。

Apple News上阅读的文章数量同比翻了一番。

Apple Pay本财年交易额达10亿美元，同比增长两倍。

上一个季度，总交易超过Square，移动交易超过PayPal。

超过2亿用户参与了macOS Mojave、iOS 12、tvOS 12和watchOS 5等测试系统版本的测试。

首席执行官蒂姆·库克强调，iOS和macOS是不同的，但又指出某些框架已经迁移到Mac上。

年底前将为消费者提供AppleTV 4K机顶盒。

今年秋季，iTunes将成为Dolby Atmos电影最大的资源库。

超过5000所学校和学院已经采纳Everyone Can Code项目。

超过300所学校将于秋季采纳Everyone Can Create项目。

“Limitless”ARKit应用即将推出，苹果正与企业合作以借助AR“改变工作方式”。

苹果在其15个主要市场上均有增长，仅在美国的营收同比增长超过20%。

iPhone渠道库存减少了350万，下端公司的库存目标为5到7周。

AirPods销售速度赶上了出货速度。

本季度Mac的销售量中60%来自新用户。

因为第四季度发布了MacBook Pro，同比增长较低。

本季度iPad的销售量中超过一半来自新用户。

iPad的消费者满意度为94%，计划购买平板的企业中75%会选择购买iPad。

Salesforce的35000名员工中的大部分都使用Mac。

60亿美元贷款已偿还，未偿还债务纠正的净现金为1291亿美元。

市场上购买和偿还的AAPL股票价值达20亿美元，1.128亿份股票回购。

蒂姆·库克表示，未来将推出一些新的服务。

DRAM价格上涨，苹果预期下一季度将受到积极财务影响。

库克说，iPhone X，iPhone 8，iPhone 8 Plus的增长依旧“美好”。

针对iPhone X，库克表示，“消费者想购买创新产品，我们早已心中有数。”

iPhone SE相比去年同期表现不佳。

苹果在全球智能手机和平板市场占据全球市场份额。

第四季度iPhone、iPad、服务和其他类别在中国大陆的增长将为两位数。

苹果不曾试图衡量全球经济变化和其对公司造成的影响。

库克：“我不能预测未来，但我对未来有信心。理性头脑会战胜一切。”

应用上的视频流媒体订阅量同比增长100%。

5000万Apple Music听众付费订阅并免费试用了该服务。

库克评价流媒体音乐：“发展市场的大好机会。”

Apple Music的营收在本季度增长了50%。

库克：“智能手机市场十分稳健。我认为，这是世界上最好的业务。”

有些更换周期正在变长，这是导致运营商取消iPhone补贴的主因。

去年同期以来，iPhone的主动安装基数以两位数增长。

苹果从未对哪些消费者选择电池更换、哪些选择购买新iPhone进行任何分析。

库克：“用心对待用户和消费者，你的生意会越来越好。”（小白）