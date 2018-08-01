苹果股价盘后大涨3% 库克：对基础需求感到振奋

新浪科技讯 北京时间8月1日早间消息，在苹果发布的最新季报表现强劲后，该股在盘后交易中大涨3%。

苹果当季每股收益同比增长40%，营收增长17%。当季每股收益和iPhone平均售价均超出市场预期。而这份季报恰逢大型科技公司股价因为业绩存疑而出现动荡之际：Facebook和Twitter的股价均在上周因为令人失望的季报而出现20%左右的单日暴跌。

很多人都对苹果的旗舰手机及其不断攀升的产品平均售价抱有很高的期望。在截至6月30日的第三财季内，4130万部iPhone的出货量基本与去年同期持平，但724美元的平均售价却同比大幅增加，可能源自iPhone X高达999美元的起价。

苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）对CNBC表示，他们对于该公司在平均售价和iPhone的基础需求方面的表现“感到振奋”。(书聿)