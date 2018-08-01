苹果高管解读财报：付费用户超3亿

新浪科技讯 北京时间8月1日早间消息，苹果公司今天发布了2018财年第三财季业绩。报告显示，苹果公司第三财季净营收为532.65亿美元，比去年同期的454.08亿美元增长17%；净利润为115.19亿美元，比去年同期的87.17亿美元增长32%。其中，第三财季大中华区营收为95.51亿美元，比去年同期的80.04亿美元增长19%。

财报发布后，苹果CEO Tim Cook，CFO Luca Maestri出席财报电话会议，解读财报要点并回答分析师提问。

以下即为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

摩根士坦利分析师Katy Huberty：第一个问题问Tim，公司比原计划更早实现了服务营收的目标，未来三到五年有怎样的规划？还有一个给Luca的问题，今年NAND闪存价格出现下降，服务价格上升，这应该对公司的利润率有积极影响，而财报显示公司的毛利率还是维持在38%左右，是什么阻碍了公司利润率的提高？未来一两个季度公司的利润率会否上升？

Tim Cook：公司对于营收结果感到非常高兴，各项服务的营收表现都令人满意。各个国家地区的服务营收都出现双位数的增长。App Store应用商店，AppleCare技术支持服务，Apple Music音乐服务，iCloud云服务和Apple Pay支付服务的增长都创下纪录，付费用户超过3亿。

目前的增长势头不错，至于下一阶段的发展，除了既有的各类服务，我们也高兴得看到公司正在研发和未来将推出的新服务。综合来看，我们很高兴能达成目标，甚至比预期做得更好。

Luca：我先介绍一下公司截止6月30日2018财年第三财季的投入回报情况，然后对下一个财季做一下预测，并对未来发展提供一些大体上的观察。一般情况下，第三财季的利润率会有环比的下降，去年第三财季比去年第二财季下降了0.4%，前年下降了1.4%。今年第三财季的毛利率环比是持平的。由于季节性因素，公司在今年第三财季还是缺少了一些可以促进增长的积极因素，但是通过改善成本控制，这些消极因素得以抵消。另外，环比来看，第三财季的汇率变动对公司而言是有利的，但是由于美元近来的升值，我们认为这种有利影响不会在第四财季再次出现。很高兴看到第三财季的利润率可以实现环比持平。

基于目前的数据，我们预计第四财季的利润率仍然可以环比持平。第四财季通常会出现产品过渡成本，而且我们预计美元的升值会造成第四财季利润率出现0.3%的下降，而我们对第四财季的营收预测和服务组合可以抵消这两项不利因素。我们不会对后面季度的利润率做预测，但是基于过去的表现，公司善于作出经营方面的有利决策，平衡各项业务的营收与利润率。过去三年多的时间里，汇率变动一直对苹果的运营造成不良影响，但是公司也成功应对这一不利因素。存储方面，没错，价格出现下降，过去一年到一年半的时间里，存储价格一直是制约因素，预计未来会有改善。(天恒)