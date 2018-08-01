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致CEO的一封信: IPO只是开始 打击总发生在上市之后

致CEO的一封信: IPO只是开始 打击总发生在上市之后
2018年08月01日 06:58 第一财经日报
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　　钱童心

　　IPO对于企业来说是一个重要的里程碑，也是对创始人成就的肯定。历经数年的艰辛，企业终于要迎来上市的大日子，走上资本市场的大舞台，这是很多创业者梦寐以求的一刻。

　　上市之后，创始人的身价会暴增。以刚刚在美股上市的拼多多为例，上市后拼多多估值300亿美元，这就令持股近一半的创始人黄峥的身价猛涨至138亿美元。这位年仅38岁的科技创始人也晋升中国富豪榜单排名13位，并跻身中国最年轻的科技富豪。

　　去年在纳斯达克上市的某中国电商企业的70后创始人向笔者感慨道：“现在的世界已经属于80后了，长江后浪推前浪。”

　　去年3月在纽交所上市的美国社交互联网公司Snapchat创始人埃文·施皮格尔（EvanSpiegel）当时才27岁，净资产在Snapchat上市后达到50亿美元，成为美国最年轻的亿万富豪。

　　但无论上市时如何光鲜亮丽，真正的打击总是发生在上市之后。Snapchat上市至今不到一年半，股价已经跌去了一半。这对年少的CEO来说是沉重的打击，将考验他们内心是否足够强大，能否顶住压力。施皮格尔不得不颠覆自我，重新设计社交媒体平台的运作方式。总而言之一句话，CEO必须要有厚脸皮。

　　尽管雷军或者黄峥，这些掌舵者都会在上市后对股价显得举重若轻，装作无所谓，但事实上，上市公司CEO永远无法回避股价的问题。如果股价长期不好，那么只能说明你的经营有问题，你必须对此做出回应。而此时，你的权威也会受到质疑，让激进投资者乘虚而入。

　　唯利是图的投资者可以随时决定抛售你的股票，他们想方设法套你话寻求做空的机会，还会用股东权利为自己作辩护。哪怕是面对有远见的股东，你也不得不以新的方式为自己发声，要记住你和他们之间永远隔着一堵墙。而面对激进股东不实的批评和突袭，就更要小心防范了，他们会要求你将未雨绸缪的现金用来进行股份回购，甚至通过寻求恶意收购来颠覆你长年累月建立起的“政权”。

　　难怪经常有创始人抱怨：“投资人就像是万恶的吸血鬼。”

　　即便你保留了对公司的控制权，也并不意味着一劳永逸，时不时还会有小股东联名要求罢免你。Facebook的扎克伯格和特斯拉的马斯克都曾面临被罢免的威胁。

　　你唯一可以做的是使自己更加强大，比如用手中的股权去收购竞争对手，或者融得更多资金，你还能通过资本市场这个巨大的信息机器来获得更多情报，学会判断针对自己的攻击是否有理有据，并适时予以还击。

　　当然，你必须为自己的一切言论负责，在批评媒体或者分析师时更要小心谨慎。就连马斯克也要为自己的口出狂言付出代价——当他在财报电话会议上骂分析师是笨蛋时，资本市场还以颜色。

　　总之，当CEO们敲响上市钟的那一刻，就要做好迎接一个全新世界的准备。并且要保持微笑，记住一句话——凡杀不死你的必使你更强大。

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