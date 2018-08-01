董明珠称格力2000亿目标不变 银隆不会收缩投资

王珍 刘公平

【2018年格力电器冲击2000亿元的销售收入目标，八成的重任在主力产业空调上】

7月31日，格力电器董事长兼总裁董明珠在格力院士工作站揭牌仪式期间表示，格力电器2018年销售收入冲击2000亿元的目标不变。会后，就格力关联企业银隆南京项目最近一度被封事件，董明珠向第一财经记者回应说，该事件不会影响银隆的发展。

此前，银隆南京项目因工程欠款，被起诉，一度被法院查封。对此，董明珠在接受第一财经记者采访时回应说，“企业与企业之间肯定有这样那样不认可的地方，比如质量问题，这很正常的。但在处理过程中，在互相讨论、争论过程中，（江苏）高院出了这个事，让我们没想到，当然它自己也很快撤回。我相信，这件事不影响银隆的发展。银隆不会收缩投资，我对（银隆的）前景充满信心，因为首先它的蓄能技术就在那里”。

一位不愿透露姓名的新能源行业分析师告诉第一财经记者，目前新能源汽车行业，因为下游拖欠货款厉害，上游预付款也很多，所以资金紧张。尤其是扩张较快的企业如沃特玛等，都在收缩调整。此外，政府补贴减少，是造成新能源汽车行业困境的另一个重要原因。补贴降低，卖电动车很难赚钱，而前期研发投入大，所以新能源汽车企业活得比较困难。

记者采访了解到，银隆的技术路线是钛酸锂电池，因为电池密度较低，更难拿到政府补贴。沃特玛曾经向银隆提供磷酸锂电池，但因为银隆还有沃特玛的欠款，所以沃特玛不一定会再向银隆供货。

上述分析师称，新能源乘用车市场的集中度在提高，新能源客车市场在萎缩，所以新能源汽车的产能需要消化。新能源汽车企业通过追债、追应收款，需要一段时间，才能喘息过来。

近日，格力在杭州的一家中央空调三级经销商卷款跑路，也备受关注。董明珠向第一财经记者表示，这跟格力电器一点关系都没有。但她没有作出更多解释。

当天，有12000名研发人员的格力电器（000651.SZ）正式成立两个院士工作站。其中，与中国工程院院士、清华大学教授江亿成立建筑节能院士工作站；与中国工程院院士、上海交通大学教授饶芳权成立电机与控制院士工作站。

谈及院士工作站的研究方向，饶芳权透露他将与格力电器联手一起研究伺服电机。他的研究方向是电机和控制，与伺服电机紧密相关。未来机器人将代替一部分人力，而伺服电机是机器人的关键部件。格力超越空调范围，向机器人方向发展，希望它在空调以外的其他领域也实现世界领先。

江亿认为，空调行业还有很大的发展空间。一是随着气候变暖，空调的需求量继续增加；二是北方清洁取暖，市场比空调制冷市场还大；三是中国能源结构调整，空调如何帮电网削峰填谷是大课题。气候变暖、清洁采暖、能源革命都有大机会，院士工作站的建筑节能研究将抓住这些时会。

“2018年时间过半，2017年我们（格力电器）的销售收入达到1500亿元，2018年我们2000亿的目标不变”，董明珠表示，不会只追求销售额增长的目标。人才培养、技术创新，有了这两点支撑，未来的发展空间就会很大。格力电器已经不是单纯的空调企业，变为多元化的工业集团，支撑技术的发展迫在眉睫，未来可能还会成立其他院士工作站。

第一财经记者获悉，格力电器近日把全国各大片区的销售分公司负责人都召集回总部开会，总结2018冷年（7月31日结束）的情况，展望2019冷年的规划。

2018年格力电器冲击2000亿元的销售收入目标，八成的重任在主力产业空调上，而上半年格力空调业务实现稳健增长，下半年空调业务将继续为格力实现2000亿目标贡献力量。