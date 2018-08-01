苹果发布第三季度财报 盘后股价涨超3%创新高

新浪科技讯 北京时间8月1日消息，周二，苹果公司股价在纳斯达克常规交易中上涨0.38美元，报收于190.29美元，涨幅为0.20%。苹果公司盘后公布了第三季度财报。在随后的盘后交易中，苹果公司股价再度上涨幅为3.53%。过去52周，苹果公司的最高价为195.96美元，最低价为149.16美元。

报告显示，苹果第三季度营收532.7亿美元，同比增长17%，成为2015年以来营收最高的第三财季。预计第四季度营收600亿美元至620亿美元，较分析师预估高2.7%。第三季度每股收益为2.34美元，同比增长40%，分析师预估为2.18美元。董事会宣布普通股季度股息为0.73美元。

苹果公司第三财季营收和每股收益均超出华尔街分析师此前预期，且对第四财季营收的展望也超出分析师预期。受此影响，苹果公司盘后股价大幅上涨近3%。

苹果公司董事会宣布，将向公司的普通股股东派发每股0.73美元的现金股息，这笔股息将于2018年8月16日向截至2018年8月13日营业时间结束的在册股东发放。

第三季度iPhone销量4130万，分析师预估4160万；2017年同期4100万部。第三季度iPad销量为1160万部，去年同期为1142.4万部。第三季度Mac笔记本销量370万部，去年同期430万部。

第三季度营收532.7亿美元，同比增长17%，市场预期524亿美元；去年同期454.1亿美元。其中服务营收95.5亿美元，去年同期为72.66亿美元。其他产品营收37.4亿美元，去年同期为27.4亿美元。

第三季度大中华区营收95.5亿元人民币，2017年同期80.0亿元人民币。

第三季度净利润115.2亿美元，去年同期为87.17亿美元。

第三季度财报结构受到iPhone、服务和可穿戴设备销售持续强劲的推动。预计第四财季营收600-620亿美元，市场预期593.7亿美元。预计第四财季毛利润率38%-38.5%。预计第四财季运营开支介于79.5-80.5亿美元。