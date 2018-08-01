新浪科技> 业界 > 正文

苹果发布第三季度财报 盘后股价涨超3%创新高

苹果发布第三季度财报 盘后股价涨超3%创新高
2018年08月01日 05:35 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间8月1日消息，周二，苹果公司股价在纳斯达克常规交易中上涨0.38美元，报收于190.29美元，涨幅为0.20%。苹果公司盘后公布了第三季度财报。在随后的盘后交易中，苹果公司股价再度上涨幅为3.53%。过去52周，苹果公司的最高价为195.96美元，最低价为149.16美元。

　　报告显示，苹果第三季度营收532.7亿美元，同比增长17%，成为2015年以来营收最高的第三财季。预计第四季度营收600亿美元至620亿美元，较分析师预估高2.7%。第三季度每股收益为2.34美元，同比增长40%，分析师预估为2.18美元。董事会宣布普通股季度股息为0.73美元。

　　苹果公司第三财季营收和每股收益均超出华尔街分析师此前预期，且对第四财季营收的展望也超出分析师预期。受此影响，苹果公司盘后股价大幅上涨近3%。

　　苹果公司董事会宣布，将向公司的普通股股东派发每股0.73美元的现金股息，这笔股息将于2018年8月16日向截至2018年8月13日营业时间结束的在册股东发放。

　　第三季度iPhone销量4130万，分析师预估4160万；2017年同期4100万部。第三季度iPad销量为1160万部，去年同期为1142.4万部。第三季度Mac笔记本销量370万部，去年同期430万部。　　

　　第三季度营收532.7亿美元，同比增长17%，市场预期524亿美元；去年同期454.1亿美元。其中服务营收95.5亿美元，去年同期为72.66亿美元。其他产品营收37.4亿美元，去年同期为27.4亿美元。

　　第三季度大中华区营收95.5亿元人民币，2017年同期80.0亿元人民币。

　　第三季度净利润115.2亿美元，去年同期为87.17亿美元。

　　第三季度财报结构受到iPhone、服务和可穿戴设备销售持续强劲的推动。预计第四财季营收600-620亿美元，市场预期593.7亿美元。预计第四财季毛利润率38%-38.5%。预计第四财季运营开支介于79.5-80.5亿美元。

苹果财报
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有