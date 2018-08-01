苹果第三财季净利润同比增32% 大中华区营收增长19%

新浪科技讯 北京时间8月1日凌晨消息，苹果公司今天发布了2018财年第三财季业绩。报告显示，苹果公司第三财季净营收为532.65亿美元，比去年同期的454.08亿美元增长17%；净利润为115.19亿美元，比去年同期的87.17亿美元增长32%。其中，第三财季大中华区营收为95.51亿美元，比去年同期的80.04亿美元增长19%。

苹果公司第三财季营收和每股收益均超出华尔街分析师此前预期，且对第四财季营收的展望也超出分析师预期。受此影响，苹果公司盘后股价大幅上涨近3%。

苹果公司董事会宣布，将向公司的普通股股东派发每股0.73美元的现金股息，这笔股息将于2018年8月16日向截至2018年8月13日营业时间结束的在册股东发放。

详细业绩：

在截至2018年6月30日的第三财季，苹果公司的净利润为115.19亿美元，比去年同期增长32%；每股摊薄收益2.34美元，比去年同期增长40%，创下公司历史上的第三财季纪录新高。2017财年第三财季，苹果公司的净利润为87.17亿美元，每股摊薄收益1.67美元。

苹果公司第三财季运营利润为126.12亿美元，高于去年同期的107.68亿美元。

苹果公司第三财季净营收为532.65亿美元，比去年同期的454.08亿美元增长17%，其中国际销售额所占比例为60%。

苹果公司第三财季营收和每股收益均超出华尔街分析师此前预期。财经信息供应商FactSet调查显示，分析师此前预计苹果公司第三财季每股收益为2.16美元，营收为523亿美元。

产品销量：

苹果公司第三财季共售出372万台Mac，比去年同期的429.2万台下降13%；共售出4130万部iPhone，比去年同期的4102.6万部增长1%，不及华尔街分析师预期；共售出1155.3万台iPad，比去年同期的1142.4万台增长1%。FactSet调查显示，分析师此前平均预期苹果公司第三财季iPhone销售量为4200万部。

按地区划分：

苹果公司第三财季美洲部门营收为245.42亿美元，比去年同期的203.76亿美元增长20%；

欧洲部门营收为121.38亿美元，比去年同期的106.75亿美元增长14%；

大中华区营收为95.51亿美元，比去年同期的80.04亿美元增长19%；

日本部门营收为38.67亿美元，比去年同期的36.24亿美元增长7%；

亚太其他地区营收为31.67亿美元，比去年同期的27.29亿美元增长16%。

按产品划分：

苹果公司第三财季来自于Mac的营收为53.30亿美元，比去年同期的55.92亿美元下滑5%；

来自于iPhone的营收为299.06亿美元，比去年同期的248.46亿美元增长20%；

来自于iPad的营收为47.41亿美元，比去年同期的49.69亿美元下降5%；

来自于服务的营收为95.48亿美元，比去年同期的72.66亿美元增长31%，并创下了历史新高；

来自于其他产品的营收为37.40亿美元，比去年同期的27.35亿美元增长37%。

业绩预期：

苹果公司对2018财年第四季度业绩作出了如下预期：

营收为600亿美元到620亿美元；

毛利率为38%到38.5%；

运营支出为79.5亿美元到80.5亿美元；

其他收入为3亿美元；

不计入独立项目的税率约为15%。

苹果公司第四季度营收预期区间的中值为610亿美元，超出分析师此前预期。汤森路透调查显示，分析师平均预期苹果公司第四季度营收为595亿美元。

资本回报计划：

苹果公司董事会宣布，将向公司的普通股股东派发每股0.73美元的现金股息，这笔股息将于2018年8月16日向截至2018年8月13日营业时间结束的在册股东发放。

高管点评：

苹果公司首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）称：“我们很激动地宣布苹果公司创下了有史以来最好的第三财季业绩表现，并连续第四个季度实现了两位数的营收增长。第三财季业绩的推动力来自于iPhone、服务和可穿戴设备继续强劲的销售表现，我们对开发中的产品和服务感到非常激动。”

苹果公司首席财务官卢卡·麦斯特里（Luca Maestri）表示：“我们强大的业务表现推动每个地区的业务都实现了营收增长，净利润达到了115亿美元，运营现金流达145亿美元。我们还在这个季度中通过资本回报计划向投资者返还了近250亿美元现金，其中包括通过回购股票形式返还的200亿美元。”

股价变动：

当日，苹果公司股价在纳斯达克常规交易中上涨0.38美元，报收于190.29美元，涨幅为0.20%。

在随后截至美国东部时间17：05（北京时间1日5：05）为止的盘后交易中，苹果公司股价再度上涨5.31美元，至195.60美元，涨幅为2.79%。过去52周，苹果公司的最高价为195.96美元，最低价为149.16美元。(唐风)