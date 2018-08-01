第三方支付全牌照价格高达30亿 银行卡位B端争份额

移动支付总交易规模首次突破40万亿！近期Analysys易观发布了《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2018年第1季度》，根据报告显示2018年第一季度，中国第三方移动支付市场交易环比增长6.99%，总交易规模达到了40.36万亿元人民币。

移动支付如火如荼的发展，第三方移动支付牌照价格水涨船高，已经30亿难求。第三方移动支付的快速成长，不断蚕食银行的市场，为了能够争夺空间银行开始积极想对策。

支付牌照价格高企

在超过40万亿的第三方移动支付市场中，支付宝占据了53.76%的市场份额；包含微信支付、财付通在内的腾讯金融则是以38.95%位列市场第二；位列市场第三的壹钱包则仅仅只获得了1.33%的市场份额。以此可见，中国第三方移动支付市场几乎被支付宝和腾讯金融二者包圆了，两者合计市场份额达到了92.71%，占据绝对主导的地位。

移动支付市场蓬勃发展，移动支付牌照价格也是水涨船高。“一张包含5项业务的全业务牌照，甚至叫价可达30亿元。无论是互联网支付、移动电话卡支付，抑或是银行收单业务，只要业务覆盖全国，单项业务牌照高达7亿元。当然，单纯牌照价格并不值那么多钱，支付牌照本身自带业务和市场的将更值钱。”有业内人士表示。

盈灿咨询高级分析师张叶霞对21世纪经济报道记者表示：“根据以往的案例来看，30亿的牌照价格并不算夸张。目前来看，预付卡发行与受理业务资质牌照价格相对较低，基本在5000万~1亿元左右；拥有互联网支付和银行卡收单业务资质的牌照价格最高，多数成交价在20亿到30亿之间。”

而据21世纪经济报道记者了解，此前海立美达曾以30.39亿的作价购买联动优势的全部股份。

2016年8月央行在公布首批27家支付机构牌照续期结果的同时，明确表态称，一段时期内原则上不再批设新机构。不仅如此，央行还在加码对现有支付牌照的续期监管。在2015年8月，央行注销3张支付牌照，在过去三年左右时间，央行又合计注销近30张牌照，目前支付牌照从2015年的270张左右减少至243张。

由于资源稀缺，牌照的价格水涨船高，尤其是互联网企业们，只能选择花大价钱收购现有支付机构。

虽然目前价格已经大幅上行，但依旧有上浮空间。张叶霞分析，“首先，第三方支付业务仍处上升期。数据显示，支付业务每季度的处理金额增幅都在30%以上。其次，目前第三方支付牌照暂停发放，同时对于持牌机构的整顿力度加大，存量支付牌照持续减少，导致其价值会在一定时期内水涨船高。至于企业争夺支付牌照的原因，主要在于第三方支付牌照可以帮助企业减少成本压力，同时记录大量用户消费行为数据，能帮企业构筑闭环生态系统，同时行业二八效应越发明显，逐渐形成寡头垄断局面。”

银行卡位专业市场争夺客户

移动支付给人们带来的便捷超出了人们的想象，对银行业传统业务的影响也是立竿见影。

“一开始没想到移动支付会对市场形成这么大的冲击，目前在负债业务、中间业务、商业银行的客户资源，乃至商业银行整体经营模式都产生了相应的银行。比如以前在银行渠道销售的理财、基金、保险等产品，现在逐渐可以通过支付宝、微信等直接购买。而且随着年轻一代的崛起，对于互联网越来越依赖，这种趋势肯定会越来越明显。”一位股份行的负责人对21世纪经济报道记者表示。

银行也在积极争取移动支付市场，适应各种场景。今年3月，农业银行推出“惠农e通”专业市场版。该产品集聚合扫码、管理方物业收费、供应链管理等电商金融服务于一体。对商户来说，使用一个收款码就可以解决所有扫码问题，拥有多个店铺的商户也能统一收款入账，并清晰查看每个店面的收款情况。对于市场管理方而言，不仅能够轻松掌握市场内每个商户的交易情况，还可以集中收款后再清算到各个店铺。

“该产品在广东地区的应用特别好，广东地区的专业市场全国名列前茅，应用场景不愁。目前已覆盖广东地区120个专业市场、5.82万商户，交易笔数65万笔，交易额15亿元，其中单日最高交易达7000万元。”农行广东分行的负责人对21世纪经济报道记者表示。

中行广东分行也表示，已经陆续对接支持Apple Pay、华为Pay、小米Pay、三星Pay等手机闪付及二维码支付等符合“银联标准”的移动支付产品，目前已基本形成完善的移动支付产品体系，并与银联、同业移动支付产品互联互通。此外跨境移动支付成为中行的发力点，中行成为实现首家支持跨境银联二维码支付的银行。目前，中行的用户可在26个国家和地区享受移动支付服务。其中，中行二维码支付服务已在亚太、中亚、南太、中东、非洲等落地。用户还可开通中行手机闪付服务，在日本、新加坡、加拿大、俄罗斯等19个国家和地区超过100万台POS终端一“挥”即付。

“从我的观点来看，不管是第三方的移动支付和银行的移动支付，其实底层技术和应用并没有太大的区别。只是第三方支付目前已经形成以支付宝和微信为核心的寡头垄断趋势，银行的移动支付想要现在插进来一脚并不容易，2C端的格局难以出现更多的改变。我们认为银行的移动支付未来可能更多是服务B端用户，毕竟企业支付的金额和对安全性的要求，要更多和更高。 所以从目前银行的移动支付场景来看，也都是集中于企业客户。” 易观分析师王蓬博表示。

“银行在移动支付确实起步较晚，但是我不认为银行就没有超车的可能。清算通道的承载能力和稳定性，是银行的本职和强项。同时，资金安全性是不可比拟的，有听说银行跑路的吗？还有，第三方如果没底线，会搅浑整池水殃及无辜，最后断了通道，只能是交易者买单！”一家中型股份行的负责人表示。