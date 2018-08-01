新浪科技> 业界 > 正文

3名前员工起诉特斯拉 举报公司问题反遭解雇

3名前员工起诉特斯拉 举报公司问题反遭解雇
2018年08月01日 00:00 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间7月31日晚间消息，特斯拉三位前员工日前将老东家告上法庭，称SolarCity经常夸大销售额，而CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)并未采取任何措施来阻止这种行为。

　　SolarCity是美国一家专门发展家用光伏发电项目的公司，2016年被特斯拉以26亿美元收购。而提起诉讼的这三位前员工在2016年加入SolarCity圣迭戈(San Diego)办公室。

　　这三位前员工在起诉书中称，他们亲眼看见其同事伪造销售账目，签署虚假合约，旨在夸大销售数字，迎合股东。他们还称，曾将这种行为报告给经理，甚至是马斯克本人，但公司对此置之不理。

　　他们在起诉书中称：“特斯拉不但没有阻止这种非法行为，还对原告进行了报复，以虚假的理由解聘了他们。”

　　此外，这三名原告安德鲁·斯特普尔斯(Andrew Staples)、罗伯特·雷(Robert Ray)和安古尼塔·怀特(Anqunetta White)还称，他们加班时并未得到加班费，而且工作中也不准休息。

　　事实上，在过去的两年，投资者一直在质疑特斯拉为何要收购SolarCity，而且当时正值特斯拉要节省资金、制造更多汽车之际。

　　自2016年收购SolarCity以来，特斯拉就一直在收缩太阳能业务。2015年第四季度，SolarCity的太阳能安装量曾达到253兆瓦，而今年第一季度则降至76兆瓦。

　　有分析人士称，特斯拉收购SolarCity就是个错误，同时也给特斯拉带来了巨额成本。(李明)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有