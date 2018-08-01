3名前员工起诉特斯拉 举报公司问题反遭解雇

新浪科技讯 北京时间7月31日晚间消息，特斯拉三位前员工日前将老东家告上法庭，称SolarCity经常夸大销售额，而CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)并未采取任何措施来阻止这种行为。

SolarCity是美国一家专门发展家用光伏发电项目的公司，2016年被特斯拉以26亿美元收购。而提起诉讼的这三位前员工在2016年加入SolarCity圣迭戈(San Diego)办公室。

这三位前员工在起诉书中称，他们亲眼看见其同事伪造销售账目，签署虚假合约，旨在夸大销售数字，迎合股东。他们还称，曾将这种行为报告给经理，甚至是马斯克本人，但公司对此置之不理。

他们在起诉书中称：“特斯拉不但没有阻止这种非法行为，还对原告进行了报复，以虚假的理由解聘了他们。”

此外，这三名原告安德鲁·斯特普尔斯(Andrew Staples)、罗伯特·雷(Robert Ray)和安古尼塔·怀特(Anqunetta White)还称，他们加班时并未得到加班费，而且工作中也不准休息。

事实上，在过去的两年，投资者一直在质疑特斯拉为何要收购SolarCity，而且当时正值特斯拉要节省资金、制造更多汽车之际。

自2016年收购SolarCity以来，特斯拉就一直在收缩太阳能业务。2015年第四季度，SolarCity的太阳能安装量曾达到253兆瓦，而今年第一季度则降至76兆瓦。

有分析人士称，特斯拉收购SolarCity就是个错误，同时也给特斯拉带来了巨额成本。(李明)