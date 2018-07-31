三星电子二季度财报电话会议 利润将继续稳步上涨

三星电子有限公司2018财年第二季度财报电话会议

2018年7月30日美国东部时间晚上9点

与会高管

投资者关系高级副总裁Robert Yi

内存营销高级副总裁Sewon Chu

系统LSI副总裁Ben Hur Gok

晶圆代工市场拓展副总裁Sang Hyun Lee

三星显示器副总裁Tae Kwon Young

IT和移动通信部门副总裁Lee County

视觉显示业务副总裁Kyung Chull Park

三星显示器规划部门Kwonyoung Choi

移动通讯业务副总裁KyeongTae Lee

分析师

汇丰银行分析师Ricky Seo

韩国投资及证券公司分析师JongWoo Yoo

大和资本市场分析师SK Kim

瑞士联合银行分析师Nicolas Gaudois

花旗环球金融有限公司分析师Peter Lee

NH投资证券分析师Hyunwoo Doh

大信证券分析师Claire Kyung Min Kim

摩根大通分析师J.J. Park

投资者关系高级副总裁Robert Yi：我是三星投资者关系主管Robert Yi。感谢您参加我们2018财年第二财季的财报电话会议。今天与会的各业务部门代表有内存营销高级副总裁Sewon Chu、系统LSI副总裁Ben Hur Gok、晶圆代工市场拓展副总裁Sang Hyun Lee、三星显示器副总裁Tae Kwon Young、IT和移动通信部门副总裁Lee County和视觉显示业务副总裁Kyung Chull Park。

首先，我想提醒各位，我们今天所说的都是具有前瞻性的一些观点，是基于我们目前看到的环境得出的。而且，所有这些陈述都受到某些风险和不确定因素的影响，可能导致我们的实际结果与今天讨论中表达出的内容有很大出入。

在在我们讨论第二季度的财报之前，我想谈谈第二季度的股利情况。董事会今天批准了普通股和优先股第二季度每股354.1万韩元的股息，将在8月份同时完成支付。未拆分计算时，股息为每股17700韩元，与第一季度持平。与此同时，第二季度的股息总额将达到2.4万亿韩元。

现在，我们可以来探讨一下第二季度的业绩情况了。在第二季度，尽管内存业务表现强劲，但总营收仅为58.5万亿韩元，同比略有下降，主要是由于智能手机和显示器面板的销售量下降。

第二季度毛利润为27.2万亿韩元，同比减少了约1.4万亿韩元，毛利率也相应有所下降。与去年相比，SG&A支出的绝对值都有所下降，而且由于广告支出的减少，销售的比例也有所下降。

尽管IM和EP部门业绩有所下降，但是公司的营业利润同比增长0.8万亿韩元，达到了14.9万亿韩元，这得益于内存业务的强劲表现以及SG&A支出的减少。

营业利润率同比上涨2.4个百分点，为25.4％。营业利润和营业利润率环比略有下降。在第二季度，与韩元兑其他货币（如欧元和巴西雷亚尔）的强劲势头相比，韩元兑美元相对疲软。这对营业利润产生了负面影响，使得营业利润同比减少约400亿韩元，其中SET业务受影响最为严重。

现在，我将简要回顾一下公司的营业利润。在内存业务方面，随着NAND闪存价格大幅走软，数据中心对DRAM的需求依然保持强劲，对高容量存储的需求也非常大，我们的利润将继续保持稳步上涨。

我们专注于销售高密度、高附加值的产品，比如说基于1X纳米技术和128GB以上NAND移动存储的64GB服务器DRAM，从而巩固产品竞争力。

在显示器业务方面，由于对柔性OLED面板的需求疲软，以及LCD电视面板的销量和平均零售价双双下滑，导致利润同比和环比均下降。

对于IM部门而言，由于高端市场停滞不前，Galaxy S9的销售疲弱，移动业务的盈利同比及环比大幅下滑。在网络业务方面，由于海外客户增加LTE投资，盈利有所改善。

对于消费类电子产品（CE）部门而言，一项重大的全球体育赛事推动了QLED TV等高端产品的销售，因此电视业务的盈利同比和季度环比均有所改善。在家用电器业务方面，尽管季节性需求明显，但由于市场对空调的需求下降，盈利同比下降。

说完了盈利情况，现在我想和各位分享一下我们的商业前景。下半年，由于内存市场表现良好，而且柔性OLED面板的出货量不断增加，我们预计利润将增长，其中组件业务占主导地位。在SET业务中，我们将通过早期推出的8K电视和Galaxy Note 9来关注高端市场，力求超越其他竞争者推出的新产品，在竞争日益激烈的行业中寻求领先优势。

对于组件业务，由于市场对服务器、PC内存的强劲需求以及新移动产品的推出，我们预计内存市场状况将继续保持良好态势。我们将主动满足市场对差异化产品不断增长的需求，例如高密度服务器内存和高带宽内存。

我们还将通过1年的初期生产来提高10纳米级产品的市场份额，还要扩大3D垂直NAND（V-NAND）闪存的批量生产，从而巩固我们的技术领先地位。

由于智能手机市场的强势季节性推动了对应用处理器和图像传感器的需求，预计系统LSI和代工业务的盈利将很可观。对于OLED面板，我们预计随着出货量的增加，柔性面板业务将增加其盈利，但刚性面板业务可能面临与LTPS产品的激烈竞争。在LCD面板业务方面，尽管市场需求增加，但我们预计由于竞争对手的供应量也在增加，所以盈利状况不容乐观。

继续回到我们的SET业务上来。移动市场上新机型的推出以及价格竞争激烈的情况可能会使业务发展变得更具挑战性。为了应对日益激烈的竞争，我们计划尽早推出Galaxy Note 9，并在同时为我们的中低端产品增加新功能，从而寻找到提升成本竞争力的方法。

随着QLED和8K电视机等新产品的销量不断增加，我们预计电视业务的利润将不断提高。对于家电业务，我们计划通过推动高端产品系列的销量来确保盈利。

从中长期来看，随着物联网、人工智能和5G等新领域改变了IT格局，我们预计组件业务将出现新的需求；在引入新形式要素和新技术并增加数字设备互联性后，SET业务的机会也将不断增多。

在组件业务方面，我们将依托先进的半导体技术，充分利用汽车和人工智能应用领域对芯片组的新需求，发挥我们在OLED面板上的优势，紧紧抓住物联网和汽车行业中应用不断发展带来的机遇。

在IM业务中，我们将通过引入创新的外形因素（例如可折叠显示器），引领向5G技术的过渡，保持增长并巩固我们的领导地位。

第二季度的总资本支出为8万亿韩元，其中用于半导体的支出为6.1万亿韩元，显示器为1.1万亿韩元。上半年的总资本支出为16.6万亿韩元，其中13.3万亿韩元用于半导体，1.9万亿韩元用于显示器。

在我们继续观看每个业务单元的业绩展示之前，我想和大家分享关键业务领域的几个数据点以供探讨。

第二季度，DRAM的位元出货成长率出现单元中数增长，而我们的ASP增长率则是单元低数增加。在第三季度，我们预计DRAM市场的位元出货成长率将达到中双位数的水平，略微超过市场增长。就今年整体情况而言，我们预计DRAM 的位元出货成长率约为20%，将与市场增长保持同步。

对于第二季度的NAND闪存，我们的位元出货成长率增长呈现中双位数，而ASP则下降了，降幅率达到低双位数。对于第三季度，我们预计市场NAND位元出货成长率将保持中双位数，略微超过市场。就今年整体情况而言，我们预计NAND位元出货成长率将低于40％，与市场保持同步。

就面板业务而言，OLED面板的销售额约占总销售额的60％。而对于移动业务，第二季度，我们共出售了7800万部手机和500万台平板电脑。手机的平均售价约为220美元。在手机总销量中，智能手机组合占比约为90％。

到了第三季度，我们预计手机和平板电脑的销售量将与第二季度持平，但是手机的平均售价将比第二季度有所提高。另外，智能手机组合在我们手机总销量中的比例保持在90％左右。

在电视业务方面，我们第二季度的LCD电视销量下降，降幅为单元中数。而对于2018年整体而言，我们预计总销量将同比下降低单位数。

现在我将连线各个业务单位的发言人，让他们来介绍业务的业绩和前景。

Sewon Chun

早上好。我是内存营销团队的Sewon Chun。第二季度，季节性影响较小，智能手机市场表现不佳，但由于数据中心软件需求越来越高，整体需求依旧呈现增长趋势。

对于NAND闪存芯片业务，虽然价格下降，但是芯片需求主要来自于高密度产品——智能手机的高密度发展趋势以及软件需求的增加。还有一部分则来源于服务器云基础设施以及全闪存阵列的需求。

通过积极满足中国移动市场对于高密度嵌入式存储方案的需求并且专注于推广8TB以及16TB高密度全闪存阵列，我们的营收增长保持稳定。公司Pyeongtaek工厂64层NAND芯片的供应能力也一直保持稳定。

就DRAM芯片来说，由于高密度趋势以及数据中心基础设施的扩建，服务器需求依然势头强劲。大型原始设备制造商的需求也比较稳定。与此同时，由于游戏需求越来越多，图像芯片需求也保持稳定。

电视和5G网络基础设施相关需求日益增加，超高清电视机顶盒对于高密度内存的需求也在增加。从上个季度开始，消费类业务部分需求一直保持稳定。

就移动市场来说，虽然大家对于智能手机增长率的下滑表示担心，但是由于产品差异化带来的高密度内存需求，内容增长一直在继续。

我们会基于各个市场应用的情况，推动1纳米级产品过渡并且以弹性的方式管理产品，从而强化成本竞争优势，继前一季度继续推动营收的稳步增长。

接下来，我会谈论一下内存市场未来的发展前景。在2018年下半年，总体需求预计保持稳定，这是因为在服务器需求保持强劲势头的同时，移动需求也会因为新款手机的推出和内容增长继续增加营收。

就NAND芯片来说，由于制造流程的调整，我们将更多专注于性能方面的改善。我们预计固态硬盘会被应用于更多领域内，所有产品都将采用更多高密度内存。

就服务器而言，数据中心云服务SSD的需求会依旧保持强劲。此外，在企业级市场，8TB高密度SSD的需求会继续保持下去，尤其是大型原始设备制造商。对移动市场来说，高密度内存（比如说128GB）的需求预计主要来自于新推出的智能手机以及高端订单。

就供应方面来说，虽然合格状态会影响供需情况的变化，但是整体64种产品的供应（包括服务器）预计都将增加。

在密切关注各个应用需求变化的同时，我们会通过进一步发展64层NAND芯片来确保自己在生产方面的竞争优势。此外，我们还将专注于强化自己在高端市场的竞争优势，即全面满足全闪存阵列替换需求。如今10K HD非常流行，因此我们会满足中国市场上使用高密度UFS的需求，通过新MCP芯片预先抢占高密度产品需求。

预计从今年开始，我们会供应去年七月宣布的NAND芯片。我们将在服务器和移动应用领域的高密度潮流中保持领先地位。

就DRAM芯片来说，由于季节性峰值，所有应用的强劲势头都将继续保持。而服务器，随着从美国市场到中国市场内数据中心需求的增加以及高性能云服务的推出，需求增长趋势预计能够继续保持。

对移动设备来说，我们的新款智能手机亟待问世，中端智能手机机型中每一个部分都将保持增长趋势，这是因为智能手机制造商支持人工智能领域更高规格的手机游戏，而双摄像头也成为了分化点。因此，我们预计内存需求会呈现较为积极的增长趋势。

此外，由于电脑和游戏机的返校购物季节效应，PC端以及图像需求预计会持续增加。随着数据分析师需要充分利用人工智能和机器学习技术，高性能HBM产品的需求也会增加。

另一方面，就供应量来说，虽然第二季度供应量增加，但是和需求增长相比，供应增长情况很有可能会比较有限，这是因为10纳米级产品量产存在难度。因此，整体的供需平衡情况预计会趋紧。

我们会按照市场情况继续执行灵活投资和生产的原则。我们将继续提高1y纳米制程产品的量产并且推进所有应用的设计。我们将继续推广1X纳米工艺以强化自己的产品优势。

我们将继续通过增加差异化产品的销售量，以增加在高附加值市场上自己的竞争力，比如说高密度服务器DRAM、HVM-2以及LPDDR4X。我们将高效满足市场对于超高速、低功耗以及超薄性能的需求——通过我们的LPDDR5芯片，这是行业内首次推出的芯片。

从中长远角度来说，数据中心对于高性能、高密度服务器的需求趋势预计将继续下去，这是因为基于机器学习的人工智能服务不断增加且业界开始使用内存数据库。鉴于高密度内容的推广以及高性能设备的需求增加，移动需求的增长预计也会继续下去。

就供应方面来说，下一代技术会变得愈加困难。此外，资本密集率也将大幅增加。因此，我们预计供应量的增加会存在一些困难。

我们将密切关注各个应用市场以及供需情况的变化，积极满足消费者的需求，专注于高效管理产能。

此外，我们在中长期时间内，会努力强化可持续业务基础——我们不但会积极满足现有业务需求，还会致力于满足新兴市场的需求，比如说无人驾驶汽车领域。通过行业芯片技术，该领域将推动下一代半导体的发展。

Ben Hur Gok

我是System LSI部门的Ben Hur。今年第二季度，System LSI业务总营收相比上一个季度有些许下降。鉴于季节性弱势、移动应用和DDI的需求增长较慢，营收的下降是可以忽略不计的。

然而，图像传感器的需求依旧保持增长，这要归功于中国智能手机制造商开始越来越多地采用双摄像头。在今年下半年，由于智能手机制造商进入强势季节性，我们的营收有很大可能会回到环比增长的情况。OLED DDI以及高像素图像传感器需求的增加将进一步确保营收的增加趋势。前者会被应用于旗舰智能手机中，后者则会应用于双摄像头乃至三摄像头中。

此外，我们还会巩固中国市场移动应用的订单，并且针对无人驾驶汽车和物联网应用开发芯片来拓宽业务范围，进而增加客户类别。

从中期到长远角度来说，我们将专注于开发5G技术中使用的尖端芯片组、多摄像头以及显示面板。这样一来，我们就可以在市场上继续保持领先地位并且通过高增长率建立一个稳定的业务架构。

Sang Hyun Lee

我是Foundry部门的Sung Hyun Ryan Lee。在第二季度，由于高性能芯片组、移动LP以及图像传感器的高需求，总体营收相比上一季度是增加的。

此外，通过确保8英寸特色产品的销量，我们努力增加消费者种类的计划也取得了一定成功。我们已经打好了取得稳定营收的基础。

在今年第二季度，尽管高性能计算芯片组需求存在不确定性，但是鉴于移动应用和图像传感器的高需求，我们预计营收会呈现增长情况。此外，我们还会通过生产8纳米芯片以及7纳米芯片，继续强化我们在制作工艺上的技术优势。

从去年情况来看，2017年的销量为98亿美元，我们预计2018年的销量会超过100亿美元，并将在代工市场上继续保持第二名的位置。从中期到长远角度来说，通过强化制程组合，包括先进的全耗尽型绝缘体上硅以及8英寸制程，我们将继续增加客户数量，预计到2021年增加两倍以上。代工厂业务也将成为三星电子新的发展引擎。

Kwonyoung Choi

我是三星显示器规划部门的Kwonyoung Choi。在今年第二季度，显示器业务的总营收相比上个季度有所下降，这是因为OLED以及SSD业务盈利下降。

就OLED业务来说，尽管产品采用率提高，但是大客户对柔性显示屏的需求却增长缓慢，营收情况相比上一季度也就下降了。

在HD业务方面，由于出货量的下降再加上面板平均零售价的下跌，营收相比上一季度有所下降。在2018年下半年，我们预计OLED业务的销量会有所增加，这是源于柔性显示屏的需求回升会增加出货量。

在这样的情况下，我们计划通过积极解决客户需求、优化成本架构并且增强技术竞争优势来增加市场份额。

与此同时，我们会通过在面板中嵌入更多增值功能，比如说指纹技术，强化在OLED显示屏等新应用上的能力优势，确保获得新的增长。

至于LCD业务，下半年是强势季节性，我们预计高清超大型电视面板的需求会继续增长。然而，鉴于市场竞争较为激烈且中国制造商的产能有所提高，我们预计盈利增加情况会稍弱一些。

针对上述这些情况，我们会做好准备。我们将通过进一步增加增值产品的差异性（比如说曲面屏幕以及8K清晰度的电视面板），强化与主要客户的战略合作，进而确保盈利。

KyeongTae Lee

我是移动通信业务的KyeongTae Lee。我想要跟大家分享一下第二季度的运营状况并谈谈IT移动通讯业务未来的发展预期。

关于第二季度的移动通信业务，市场对于智能手机以及平板电脑的需求相比上一季度略微有所增加。就智能手机来说，由于低端和中端产品需求的增加，整体市场平均零售价下降。

相比上一季度，由于旗舰机型销量比预计要低（包括Galaxy S9），再加上老款低端机型停止生产的缘故，我们的出货量和营收都有所下滑。

由于高端智能手机市场发展缓慢且旗舰机型面临的竞争越来越大，Galaxy S9以及S9 plus的销量都没能达到我们的预期目标。这些因素在极大程度上影响了第二季度营收的下滑。此外，由于为增加零售销量而进行的营销活动变多，总营收中营销成本所占比例增加，这就导致我们的运营盈利大幅度减少。网络业务部门的销量比较稳定，这要归功于我们的海外主要合作伙伴在LTE技术上不断投入资金。

接下来，让我们来展望一下2018年下半年的发展前景。随着我们即将进入强势季节性季度，智能手机和平板电脑的市场需求预计会增加。但是，随着我们即将新推出更高规格和定价的新产品，我们预计市场大环境依旧较为严峻——市场会因增加需求而带来价格竞争。

我们比以往的时间提前推出了新款Galaxy Note机型，以期能够增加销量。这款手机不但为用户提供卓越性能，且价格合理。关于Galaxy Note的具体信息将在8月9日纽约Unpacked大会上公布。

我们会继续强化自己的价格竞争优势并且积极利用——改进大众机型所采用的技术，以应对市场变化。如果产品线要提供更高规格的产品，这将导致我们很难维持盈利。为此，我们决定专注于增加具有竞争力新机型的销量——从旗舰机型到大众机型，并且基于近期的季节性变化，确保有条不紊且高效地进行营销活动。

至于网络部门的业务，我们会为主要合作伙伴提供商用5G技术的下一代网络方案，并且继续加大投资，做好准备成为下一代网络供应商的全球领导者。

由于像5G、物联网以及人工智能等新技术，IT移动通讯业务在未来这些年发展前景颇为不错。从产品角度来说，我们会通过强化已有优势的核心功能，积极采用尖端技术，推出创新元素，在5G技术解决方案上保持领先地位，进而在硬件技术领域重掌大权。

此外，我们的Bixby生态系统将不再仅限于人工智能服务，而是会应用到不同的产品中，这不但包括智能手机，还包括消费类电子产品中的电视、冰箱、空调以及物联网设备等。与此同时，我们还会继续加强和第三方合作伙伴的合作。

基于这项生态系统的发展，我们将提供个性化的服务、扩大服务的协同增效作用，比如说Bixby以及Samsung Pay，进而提升用户满意度。这也可以为我们的业务盈利打下良好的基石。

Kyung Chull Park

我是三星电子视觉显示屏销售以及营销团队的副总裁Kyung Chull Park。

我就先从2018年第二季度现在的市场情况以及我们取得的成果开始谈起。由于全球经济不景气，相比上一季度，电视市场在第二季度有所下滑，但是由于今年的体育赛事活动，市场相比上一年是增加的。

由于三星新款型销量的全面启动，三星的营收是大大增加的，尤其是要归功于QLED以及超大屏电视等战略产品销量的增加。

今年是三星QLED推出的第二年，德国和美国知名科技媒体都将其评价为有史以来最出色的电视产品。此外，客户和消费者对于QLED产品的反馈也非常不错。

至于75英寸及以上的超大屏产品线，三星正在进一步拓宽市场，并在市场上保持领先地位。去年的市场份额更是创下历史新高，达到了50%以上。此外，通过推广82英寸产品线，三星在大屏电视市场上也保持领先地位。鉴于这一趋势，QLED以及超大屏电视的销量都实现了三倍的同比增长。在重组创新产品组合的过程中，平均售价大幅提高了，这也促进了盈利的增长。

第二季度数字设备业务也有适度增长，但是由于新兴市场的经济不稳定性，同比去年，整体市场需求是有所下降的。

三星将继续增加高端产品的销售量，比如说Family Hub Refrigerator以及空气净化器。但是，由于像空调这类季节产品的需求较为疲软，同比去年销售量有略微下降。

现在，我将谈一谈2018年下半年的市场预期。电视市场在下半年预计会实现同比增长，主要是在高端市场。年终主要是QLED以及超大屏电视的旺季，预计三星在高端电视产品方面能继续维持领先优势。基于消费者对QLED产品的认识越来越多，三星将通过和主要客户的合作，努力增加旺季销量，进而完成QLED销售指标。

至于75英寸及以上的超大屏产品线，我们将继续宣传超大屏的优势。这样一来，三星就能巩固自己的品牌意识，将三星这个品牌与超大屏电视联系在一起。

此外，三星会推出行业内首款基于人工智能的QLED AK电视。这款产品整合了图像质量、声音质量、环境模式以及智能功能等优势，将为用户带来全新的现实体验。我们也能借此成为市场领先者，从而为超高清图像质量电视做好铺垫。我们将在高端电视市场不断巩固自己的领先地位，进而获得更多盈利。

就数字设备业务而言，像北美以及欧洲等高端市场的需求增长情况预计将会保持平稳。但是在新兴市场，由于经济不稳定性，需求可能会下降。

三星在一些旺季（比如说黑色星期五）的推广优势将进一步推动新高端产品的销量，比如说Chef Collection名厨系列厨具以及大容量干衣机。此外，三星还将努力提升嵌入式家用电器的销量以确保盈利。

管理层的汇报就到此结束了。接下来是问答环节。

汇丰银行的Ricky Seo：关于内存业务，我有一个疑惑。坊间传闻，三星电子的战略更多会放在增加市场份额上。毕竟有一些已知事实可以验证这一点，三星电子正在努力增加供应量并且进行了不少投资。

能否告知三星内存业务的战略重心是否已经从盈利转变为了增加市场份额？你可以分享一下内存业务未来发展的一些战略方向吗？

Sewon Chun：我们在之前的电话会议上提到过这个问题，我们的重心是放在中期及长期的盈利，而不是短期销售量和销售规模的增加。我们的战略重心没有发生变化。

在下半年，会出现季节性变化，预计市场对于高密度、解决方案式产品的需求较大，尤其是数据中心以及智能手机市场。这便是我们之所以预计供需平衡情况在下半年会趋紧的原因。

这也是我们专注于满足客户需求并作出回应的原因，尤其是在64GB服务器DRAM产品、8TB SSD以及HBM上。

Sewon Chun

Ricky，请继续下一个问题。

不明身份分析师

就System LSI提问的问题跟图像传感器有关。很多智能手机现在都已经采纳了三摄像头。所以我想听听您对图像传感器市场的看法，以及您打算如何准备应对图像传感器市场的需求的一个最新进展。最近，您已经将部分的DRAM产能转为生产图像传感器。那么，公司是否会在未来将更多的产能投入到图像传感器的生产？

Ben Hur Gok

我将先以市场的最新进展和我们对市场的展望来回答您的问题，之后，再与各位分享我们的产能管理方案。

首先，说到三摄像头，三摄像头确实有很多优势，比如光学变焦或超广角，以及极端微光成像。因此，我们也预期越来越多的手机会采取三摄像头配置，不只是在2018年如此，明年亦将如此。

但到明年，预计约有10%的手机将配备三摄像头。并且即使过了那个10%的点，三摄像头的使用率仍会继续增长。考虑到这个市场前景，我们已经完成了十分广泛的传感器阵容，可以支持关键功能，比如光学变焦、超广角、散焦和视频支持等，以便我们能够满足客户对图像传感器的需求。

与此同时，我们将继续开发高性能的图像传感器，以便能够基于三摄像头实现更差异化和复杂的功能。

对于您问题的第二部分，关于工厂业务方面的产能，我的回答是，考虑到传感器需求预计将持续增长，我们正计划投入额外资金将华城DRAM的Line 11生产线用于生产图像传感器，并目标于2019年上半年进入批量生产。产能的实际规模将根据客户需求灵活管理。

操作员

接下来请来自韩国投资和证券的JongWoo Yoo提问。

JongWoo Yoo

我有两个问题。第一个关于内存。不少人认为，您的第二季度内存表现略低于市场预期。略有增长——第二季度的略有增长低于您最初给出的指导。那么，对于第二季度的内存业务和其表现，您能提供更深入的细节吗？

第二个问题是关于微型LED电视或显示器的电视业务。目前，已有的都是商业应用。您认为，开发消费者应用级别的微型LED电视是否有可能？如果有的话，这样一个产品什么时候能上市？以及，您是否有办法解决成本问题，因为这正是限制微型LED在消费者应用中发展的因素之一？

Sewon Chun

对于第二季度内存业务的表现，事实上，NAND的出货量是增加的，因为价格稳定推动了需求。但是在DRAM方面，移动应用面的需求比较薄弱，并且用于服务器的1X nano生产问题也带来了一定的营销，因为我们的表现不及上一季度给出的预期。由于产品组合的变化以及与平泽上层有关的初始成本增长，我们能够节省的成本十分有限。

关于1X nano的生产，我能给出一些细节。在第二季度，1X nano的效果有短暂的提升。但鉴于我们正在努力解决的技术难题，我认为这样的状况发生在加速开发过程中实属正常。我们已经能够控制现状，并且我们预计这样的状况不会在未来再次造成不利影响。

身份不明的公司代表

至于您提到的第二个关于微型LED的问题，微型LED是没有滤色镜的显示器，因此，它们可以自主发出色彩。在色彩娱乐方面，作为视角的对比以及它其实是模块化设计这一事实，微型LED其实是一个全新的显示概念。

我们实际上正在为商业和家庭娱乐应用准备开发基于微型LED的产品。商业化产品其实可以通过预订进行订购。我们计划从10月份左右开始批量生产商业化应用产品。

而家庭娱乐版的微型LED，我们目前的计划是在明年上半年发布相关产品。比起您现在看到的那些产品，新版本的微型LED将更纤薄。再者，就价格范围而言，三星的微型LED产品将以消费者可接受的价格出售，当然也会在合理的价格范围之内。

操作员

接下来请Daiwa Capital Markets的SK Kim提问。

SK Kim

我有两个问题。第一个关于移动业务，关于DRAM的需求和供应情况。市场上有很多关于DRAM需求是否已经触顶的讨论。所以，您能否谈一下您对DRAM供应与需求情况的看法吗，不仅针对下半年，也包括2019年的一整年？

另外，从中长期来看，您是否认为，在DRAM行业内，在供应波动中会出现供应减少，因此总体而言，这种稳定供应会在中长期内持续下去？您认为有没有这种可能性？

第二问题也是关于移动业务，特别是S9。我确信公司已经分析了S9销售低低于预期的原因。那么主要原因是什么，您方便解释一下吗？

关于这一点，如果公司打算继续就可能进一步增加BOM成本负担的规格进行竞争，并且市场已经担心这样的做法会进一步降低利润率。鉴于这种情况，公司将如何计划应对其高端旗舰产品面临的问题？

KyeongTae Lee

第一个问题，至少在下半年，存在季节性问题。另外，数据中银和移动应用对DRAM的需求预计仍会保持强劲。因此，尽管行业努力在增加供应，我们认为行业形势将保持稳固，因为供应量的增加不会——不会轻易地赶上增长和需求。

至于2019年的展望，尽管这么说为时尚早，但是上半年通常是淡季。所以，上半年会受到一些季节性影响。但就2019年全年而言，我们预期行业仍趋于稳定，也别是服务器的强劲需求将持续到再下一年。但是根据行业如何是否能够完成向10纳米级技术的迁移，供应和需求形势可能会出现一些变化或波动。

因此，即便由于季节性等因素会导致供需的短期波动，我们认为从中长期来看，来自服务器的需求会一直强势，特别是诸如AI、机器学习和5G等应用带来的需求。另一方面，即供应方面，鉴于我们目前处于一个十分困难的过程之中，并且未来新的供应可能需要更高水平的资本密集度，我们预期，行业在中长期你内仍将保持稳定。

身份不明的公司代表

然后回答您的第二问题，关于S9和其销售疲软的原因。首先，总体而言，在高端智能手机市场上，需求依旧疲软。我们还发现，随着智能手机规格越来越高并且产品差异性越来越不明显，全球手机更换周期也逐渐变长。此外，高端产品的高定价似乎正在推动市场阻力。

为了克服这些困难，我们采取了金融补助来缓解最初的消费者负担，包括以旧换新计划。但是由于激烈的市场竞争以及各国市场形势的不同，这些举措很难立竿见影。

针对您的第二个问题的第二部分，也就是我们将采取什么应对措施这个问题，我的回答是，您——我们已经注意到这一段时间以来，我们一直专注于确保实际用户体验的高度完整性，和无缝便捷的用户体验，这可能会导致在我们在对机型应用新技术这点上采取保守方法。

然而，未来，特别是高端产品，我们将加强核心功能，同时积极采用领先技术为我们的消费者提供差异化价值。并且，鉴于我们预期5 GNU尺寸外形或将为市场带来新的活力，我们将做好准备快速利用这一突破性技术。

我们采取这一办法不仅是为促进销售，也为提高我们的盈利能力。

操作员

接下来请UBS的Nicolas Gaudois提问。

Nicolas Gaudois

早上好，谢谢您接受我的提问。我有两个跟内存有关的问题。首先，回到服务器的DRAM需求，最近关于来自超级规模和一些客户库存水平的内存需求存在较多争论。

那么，从您的角度而言，您是否观察到最近任何来自中国或美国客户的一些行为变化？以及，您认为相比于2018年，服务器的DRAM需求增长在2019年会有怎样的变化？再说明一下，这里指的是总的服务器DRAM需求。

第二个问题。您在平泽工厂的二楼仍有近一半的建筑面积可以使用。您预期什么时候工厂会达到满负荷？暂未使用的产能将如何在DRAM和NAND闪存之间进行分配？谢谢。

身份不明的公司代表

鉴于云服务市场的动态变化，我们很难为您提供2019年的具体展望。但是我们确实预期未来内存需求强劲，尤其是64千兆字节的内存，以及针对更高密度和服务器应用的产品需求也会保持强劲。特别是来自中国的数据中心公司，我们预计下半年的需求会保持稳固。

另外，除了中国服务器客户之外，还有规模较大的美国服务器客户，我们预期来自这方面的需求也会保持强劲。正如我们在演讲中提到的，关于2019年度的服务器DRAM需求，我们预期将保持持续增长。

再说到客户库存水平，即便客户之间存在差异，鉴于库存水平在年初处于极低水平这一事实，虽然高于今年早些时候的库存水平但仍低于客户所能预料的正常库存水平。至于您提到的平泽二楼产能的问题，我们目前还未决定如何利用剩余的空间。我们将根据市场情况灵活使用该空间。

操作员

接下来请Citigroup Global Market Securities的Peter Lee提问。

Peter Lee

我也有两个问题。第一个关于DRAM。在上半年，NAND出现了些许供过于求的局面，使得上半年的NAND价格略有下跌。您认为这样的价格疲软会持续到下半年吗？并且，您是否认为这样的情况会带来更大的需求吗？如果会的话，如何带来更大需求呢？另外，您是否可以谈一下2019年NAND的供需前景吗？

第二个问题关于IM业务。我想知道，是否存在任何与苹果诉讼有关的供应逆转？这个案件即将结束。您第二季度的IM表现中是否包含了任何供应逆转？如果有的话，您是否可以透露该供应逆转的规模？

身份不明的公司代表

您的第一个问题，正如您在NAND的表现中看到的那样，实际上，因为价格趋于稳定，需求增加或大大增加，尤其是高密度产品的需求。我们预期这一趋势将延续到下半年，从而SSD和120千兆字节移动存储的使用率会更高。

展望2019年，我们认为同样的因素会继续产生影响，即SSD的更高使用率以及移动设备试图以大容量存储内存实现差异化。我们相信，这些因素会继续保持需求的稳固。

但是，明年的变量将是90层水平的实际进展以及特定客户和应用的质量情况。鉴于这两大因素在明年的表现，我们认为，供需形势可能会随着产品与应用的不同而不同。

身份不明的公司代表

您的第二个问题，没错，苹果专利一案的结束会产生影响。这确实也反映在了我们第二季度的财报中。但是由于协议中的保密条款，我们无法披露细节。我可以分享的是，在接下来的时间里，我们的表现不会受到进一步的影响。

操作员

接下来请NH Investment & Securities的Hyunwoo Doh提问。

Hyunwoo Doh

我有一个跟显示屏业务有关的问题。最近有一篇新闻报道说三星正打算进入QD OLED领域，里边提到了安装生产线和开始试生产等等。您是否可以就这些新闻报道做出评论，并可能的话，是否可以告诉我们，公司关于QD OLED的业务方向？

身份不明的公司代表

在显示器业务方面，我们的关键重点在于在中小尺寸和大尺寸领域均争取竞争力并保持竞争力。鉴于在中国对10.5G的投资，我们预期，尤其是在大尺寸领域，竞争和行业形势将变得更加恶劣。并且因此，我们希望从现有的产能竞争中抽身而出，转而专注质量而非规模。

因此，我们将更为注重产品的治疗而非数量，通过侧重高端差异化产品等来实现向高质量转变的短期战略。

从中长期来看，这意味着我们需要着手研究大型电视领域的各种技术，并且QD OLED是我们目前正在考虑并且正在研究开发以满足中期大型电视领域内更复杂客户需求的诸多技术之一。

因此，我们目前正在考虑各种技术，我们将继续与消费者保持紧密协作，以便我们能够交付出满足消费者日常需求的产品。

Robert Yi

接下来，我们将再接受两名与会者的提问。

操作员

下面请Daishin Securities的Claire Kyung Min Kim提问。

Claire Kyung Min Kim

我有两个问题。第一个关于DRAM。随着所有DRAM制造商转向更高的进程技术，迁移变得越来越困难。因此，我想成本节约也会变得越来越困难。在这种情况向下，您可否说一下关于10纳米级的进程迁移未来路线？

我的第二个问题跟移动有关，就是即将推出的Note 9。相比之前的Note系列产品或者S9，Note 9有哪些不同之处？并且，您打算如何扩大Note 9的销售量？以及，您预期的Note 9销售量是多少？

身份不明的公司代表

首先，针对您的第一个问题，关于我们的迁移。就1Y而言，我们已经开始提供样品并正在接受同行测评和我们客户的评估。我们已经在上半年开始对1Y进行量产，我们将在未来继续增加1Y的供应。

至于1X，实际上，它在晶圆数量方面占到了50%以上。因此结合我们的1Y和1X，我们预计10纳米级进程到今年年轻将占到我们产能的70%。再者，对于下一代1Z，我们没办法给出具体批量生产计划的详细信息，但我们正按照计划开发1Z。并且，我们将努力保持行业内的技术领先地位。

身份不明的公司代表

再回答您提到的关于Note 9的问题，以及我们如何针对Note 9进行差异化。如您所知，Note系列的消费者十分了解并且经常使用许多基于S Pen触控笔的生产功能，比如记笔记和绘画。此外，他们也观察视频，使用多媒体功能，如玩游戏等。

因此，考虑到Note 9客户群的这一层了解，首先我们在Note 9中为这些核心功能提供了有史以来最佳的性能表现。另外，我们也围绕独特的触控笔开发了更多功能。再有，通过硬件、软件和服务的结合，我们也提供了新的使用体验。

另外，我们还围绕这些关键的基本用户功能增加了产品价值，因此提供了产品的竞争力，但Note 9的售价仍会在合理范围之内，以从而最大化销售量。当然，关于Note 9的细节，请期待我们于8月9日举行的发布会。

另外，您也提及了我们对Note 9的销售预期。鉴于Note 9相比于之前机型在每年上市的时间有所提早；以及我们赋予了该手机更多的价值，定价又更为合理，我们预期在下半年Note 9的销售表现将优于其他型号。此外，为了确保手机发布的成功，每个阶段，我们将调动所有销售和营销资源来支持产品的新上市。

Robert 咦？

最后一个问题。

操作员

最后一个问题，请摩根大通的J.J. Park来提问。

J.J. Park

我的第一个问题有关内存。有些人表示，您在10纳米级进程中遇到的问题实际上已经导致了平泽二层投资的延期。针对这些谣言，请问您是否可以与我们分享一下，您在下半年对平泽二楼的投资方案？

另外，您能说说您什么时候打算将Xian[ph]的2号生产线以及平泽正在建设中的2号生产线投入批量生产？

身份不明的公司代表

您的一个问题，关于平泽二楼的投资方案，实际上，如果投资方案和扩张方案与原方案一致的话，进程迁移或其他问题并没有影响到我们在2018年的平泽二楼投资方案。我们目前正在审核2019年的投资方案，但我们将根据客户需求和市场形势来决定2019年的投资方案。

说到Xian的2号生产线，正如我们最初提到的，我们的目标依然是在2019年末开始将其投入运营，并在2020年实现批量生产。对于平泽的工程，我们正在进行土方工程中，但距离生产线真正投入使用应该还有2年多时间。我们目前还没有决定该生产线的量产时间等。

J.J. Park

我的最后一个有关IM业务，即可折叠手机。对于可折叠或者制造可折叠外形因素，您认为最大的挑战或绊脚石是什么？更高的价格？还是UI？还是为了生产和供应可折叠手机需要克服的某项特定技术？您是否可以谈谈您遇到的一些难题吗？

身份不明的公司代表

在开发可折叠智能手机方面，可折叠手机不仅需要对屏幕进行创新，其他部分也需要创新，包括电池和外壳。同时，也需要优化UX和用户场景，从而匹配新的外形因素。这也解释了我们为什么多年来一直在研发可折叠智能手机。

引入这一新的外形因素预期可以为已然停滞的移动市场带来新的活力。这里，我们可以提供一些最新进展，我们正在与零部件公司工作，稳定手机的性能和耐用性。另外，与此同时，我们也特别关注为这一新的外形因素设计优化软件和服务，以提升完整性水平。我们将在未来给大家带来一款非常棒的产品，并且分享更多产品细节，包括发布计划。

Robert Yi

以上就是今天电话会议，感谢大家参与。(堆堆、木尔)