新浪科技> 业界 > 正文

微软Office 2019部分版本将提价10% 已8年未涨价

微软Office 2019部分版本将提价10% 已8年未涨价
2018年07月31日 22:17 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间7月31日晚间消息，从2018年10月1日起，即将上市的Office 2019企业版的售价将提高10%。这也是微软自推出Office 2010之后8年来首次提高Office价格。

　　微软之前曾在官方博客中称：“从2018年10月1日起，我们将调整本地软件(安装在计算机中)和云产品的价格。这一系列调整将凸显‘云为先’这一趋势，帮助我们从‘以程序为中心’的定价模式向‘以用户为中心’的定价模式转移。。”

　　需要指出的是，此次涨价的Office 2019是指永久的商业授权版本。该版本仅面向企业提供，可以无限期使用。另外，Office 2019服务器版本的价格也将上涨10%。相比之下，Office 365并不受涨价的影响。

　　业内分析师维斯·米勒(Wes Miller)称，此次价格调整意味着企业要继续使用永久授权的Office 2019，必须要付出更高的成本。否则，只能改用Office 365，无论企业是否做好了准备。

　　另一位分析师丹·奥德斯(Dan Olds)称，对于此次Office 2019涨价，消费者可能不会高兴，因为在过去的8年他们已经习惯了当前的价格。

　　奥德斯说：“此次提高Office价格表明，微软对自己的市场影响力充满信心。当初Office面临开源办公软件OpenOffice和Google Docs挑战时，微软并未提高Office售价。”

　　奥德斯还认为，提价10%并不会吓跑当前的Office用户，因为他们并无其他真正的替代产品可选。(李明)

微软Office涨价
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有