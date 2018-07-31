微软Office 2019部分版本将提价10% 已8年未涨价

新浪科技讯 北京时间7月31日晚间消息，从2018年10月1日起，即将上市的Office 2019企业版的售价将提高10%。这也是微软自推出Office 2010之后8年来首次提高Office价格。

微软之前曾在官方博客中称：“从2018年10月1日起，我们将调整本地软件(安装在计算机中)和云产品的价格。这一系列调整将凸显‘云为先’这一趋势，帮助我们从‘以程序为中心’的定价模式向‘以用户为中心’的定价模式转移。。”

需要指出的是，此次涨价的Office 2019是指永久的商业授权版本。该版本仅面向企业提供，可以无限期使用。另外，Office 2019服务器版本的价格也将上涨10%。相比之下，Office 365并不受涨价的影响。

业内分析师维斯·米勒(Wes Miller)称，此次价格调整意味着企业要继续使用永久授权的Office 2019，必须要付出更高的成本。否则，只能改用Office 365，无论企业是否做好了准备。

另一位分析师丹·奥德斯(Dan Olds)称，对于此次Office 2019涨价，消费者可能不会高兴，因为在过去的8年他们已经习惯了当前的价格。

奥德斯说：“此次提高Office价格表明，微软对自己的市场影响力充满信心。当初Office面临开源办公软件OpenOffice和Google Docs挑战时，微软并未提高Office售价。”

奥德斯还认为，提价10%并不会吓跑当前的Office用户，因为他们并无其他真正的替代产品可选。(李明)