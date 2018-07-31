币圈所有人包括投资人 都是韭菜都要被收割

原标题：“币圈所有人都是韭菜”

来源：节点财经

作者：余人

“币圈所有人都是韭菜，都逃不过被割的命运”。

“也包括投资人？”

“包括。”

这是节点财经记者与循理资本创始人徐翀的一段对话。

手握数十亿资金，在各个项目间游走，寻找“潜力股”，一旦瞄准便投入巨资。在外人看来，投资人光鲜亮丽，然而正所谓，如人饮水冷暖自知。

根据链捕手最新发布的《深度调研投资机构》报告显示，2017年872个ICO项目共募集了61亿美元，平均一个项目700万美元，而2018年至今，已有942个ICO项目募集到了60亿美元。

不断疯涨的背后依稀可见的是成千上万的投资人穿梭其中的身影。

无眠区块链，无性投资人

自从3点钟区块链社群火爆之后，区块链常常被冠以“无眠”的称号。

那身处其中的投资人生活状态又是怎样的？

“7x24小时无休是必然的，对我们来说，没有朝九晚五的概念，只有在家工作或在办公室工作的区别。”资深投资人Emma liao在接受节点采访时表示。

对此，徐翀也颇有感触：“每天一睁眼就开始工作了。”

为何投资人会如此忙碌？

“要干的事情有很多，每天要约见大量的项目方，参加各种会议，寻找投资标的，大部分时间都是在飞机上度过的。”Emma说道。频繁坐飞机使Emma发现航班的秘密——早班机不会晚点，因此，早晨6点半的飞机经常会成为Emma的首选。“否则一旦晚点，很多计划都会泡汤。”

对徐翀来说，工作同样繁忙。“我个人有个习惯，带着自己投的项目去见各种机构，亲力亲为，然后晚上回去继续看白皮书，寻找下一个优质的项目。”这样的生活，徐翀早已习以为常，“早先跟随薛老（薛蛮子）的时候便是如此，有时候凌晨2点睡觉，5点就要起来。”

数据统计显示，区块链项目已经超过28万个，但活跃于区块链领域的投资机构却仅有120余家，众多的项目与少量的投资机构形成了鲜明的对比。

不仅如此，由于区块链项目尚处于早期阶段，投资人只能通过白皮书以或与项目负责人沟通来判断投资价值。

这也难怪OK资本投研负责人周子涵在做客节点财经名人堂时表示自己曾看白皮书看到想吐。而徐翀更是笑言没有性生活。

古典投资人和Token Fund

随着投资领域的转变，一起改变的还有投资理念。这正是JRR Crypto创始人刘佳勇不看好古典VC入场区块链投资领域的原因。

刘佳勇直言，古典投资人到区块链行业很难成功。他认为，人做任何事情都有认知惯性，这是由过往经验累积而成的行为习惯，是很难在短时间内改变的。这也就意味着你过去在某件事情上越成功，那么在进入一个新领域的时候，要改变你的行为习惯就要付出的更大努力。

从另一个维度看，光脚的不怕穿鞋的。小有成就的人在面对新事物的时候，会受到过往成就的掣肘，所以那些名不见经传的人往往更放得开。

对此，Emma有着不同的看法。在她看来，一名投资人需要具备快速学习的能力。“投资人的嗅觉十分敏锐，对于新生事物或者潜在的机会都会迅速抓住，深入学习，以期能够提前布局其中，这也就需要他们拥有快速深入学习新知识的能力。”

而徐翀认为，区块链投资跟传统的天使轮投资一样，都属于早期投资，经验是互通的。另外，徐翀表示:“其实区块链投资之间的竞争要小于传统投资，传统投资里一个项目可能只需要两三家机构投资，优质的项目则需要机构之间拼优势去抢，区块链投资则相对开放，一个项目可由几十个机构联合投资。”

多年的区块链投资经验也让徐翀总结出了一套专属的投资理念：“投那些有‘共识’的项目。何谓有‘共识’，就是看这个项目的经济模型是否能够满足一部分人的刚需，解决他们的痛点，借助于项目方搭建的生态能够促使人会不停的“不得不”买币。这种“不得不”的行为就是“共识”，人们是基于一些相同的原因才来买你的这个Token，而且不仅买，甚至还会为了某些权益自动锁仓不卖，比如现在很多搞节点的玩法。”

事实上，身处币圈的投资人都已形成各自独特的投资理念。在JLAB创始人孙健看来，区块链早期投资主要尽调的就是创始人，包括他的人品以及能力。

蛮子基金创始人薛蛮子则会更加热衷于投资那些人靠谱、事靠谱、价格不贵的项目。尤其是能够解决高频、刚需、痛点的项目。

镜湖资本创始人吴幽的投资理念则与他的老师薛蛮子不同，“我会偏向于投“四个一”，即一线创始人和创始团队，一线股东和基石投资人，一线交易所，一线币值管理团队。”

投资理念虽不尽相同，但本质是一样的。在区块链投资中，创始人似乎始终是第一位的。

“投资人也是韭菜”

“币圈所有人都是韭菜，都逃不过被割的命运，我本人也被割过很多次。”徐翀说道。

被割的方式也是多种多样。

“有些创始人看着慷慨激昂，白皮书也特别好看，谁成想他拿了钱就跑路。”徐翀感慨地说，“但遇到这种情况比较少，大多数情况还是项目上了交易所就破发，不停的跌。”

然而即便顺利通过这两道关卡，项目还要经历九九八十一难。“80%的创业项目都会死去，只有20%会存活，项目能不能成功有时候还是靠运气，所以说投资想要成功，3分靠努力，7分靠天意。”

失败对于投资人来说是家常便饭，而他们要做的是迅速从失败中抽离，保持清醒，去寻找下一个独角兽。

“有时候投100个项目才能够成功1个，如果每次都很在意那还怎么生活。”徐翀笑言。“刚开始可能会在意，但是慢慢的就习惯了，把失败看的很淡，再后来1个项目的成功能够抵掉前面99个项目的亏损，还能大赚一笔，就更不会在意了。”

在吴幽看来，投资有风险，失败有时候很难避免，因此投资人需要迅速清除负面情绪，投入到下一个项目当中。

区块链尚处早期阶段，无数的独角兽隐藏其中，投资人能否独具慧眼，成就他人也成就自身，全凭本事。