传腾讯三星成立人工智能合资公司 腾讯称不予置评

新京报快讯(记者白金蕾)7月31日，韩国媒体BusinessKorea援引来自投行消息称，三星电子和腾讯正联合投资人工智能音箱和游戏开发，并将成立合资公司。新京报记者就此向腾讯方面求证，腾讯回应称：“不予置评”。

上述媒体援引一位投行管理员称：“在今年年初，三星电子和腾讯同意联合投资AI音箱和游戏解决方案。两家公司目前正在讨论实际的商业事项，预计它们将成立一家合资公司。”

分析认为，通过与腾讯展开战略合作，三星将有望收复在中国智能手机市场的失地。在另一方面，腾讯则试图在在线游戏领域继续寻求突破。因此，此次的合作将得以让两家公司各取所需。

腾讯已经连续多年成为全球游戏年营收最高的游戏公司，也是中国最大的互联网平台公司之一。腾讯在线游戏去年营收为1675亿元，贡献了该公司超过70%的营收，其即时消息应用微信拥有超过9.8亿月活跃用户，但三星在这一领域实力较弱。

但腾讯在AI开发方面一直相对谨慎，腾讯到去年第二季度的财务报告才开始提出人工智能战略。通过此次合作，腾讯一方面试图在其强项领域在线游戏上再度寻求突破，另一方面，计划未来将AI技术扩张到自动驾驶汽车领域。

通过与腾讯合作，三星一方面可以将智能手机和AI音箱结合起来，另一方面可以借助腾讯强劲的互联网平台，谋求扭转在中国低迷的智能手机业务：2014年，三星在中国智能手机市场一度位居第一，但去年第四季度其市场份额已经降至约3%。

此外，BusinessKorea提出，对两者来说，结盟的最终目标是在智能家居市场占据领先地位。AI音箱是智能家居市场的核心，可能将决定IT公司的兴衰。