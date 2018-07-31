新浪科技> 业界 > 正文

夏普第一财季运营利润2.23亿美元 同比增长45%

夏普第一财季运营利润2.23亿美元 同比增长45%
2018年07月31日 19:31 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间7月31日晚间消息，夏普公司今日发布了截至6月底的2018财年第一季度财报。受显示面板、摄像头模块和传感器等业务的推动，夏普第一财季运营利润同比增长45%，超出了分析师的预期。

　　在截至6月底的第一财季，夏普运营利润248亿日元(约合2.23亿美元)，而上年同期为171.1亿日元。相比之下，汤森路透所调查的7位分析师的平均预期为188亿日元。

　　运营利润的增长主要得益于显示面板、摄像头模块和传感器等业务的强劲表现。其中，显示面板业务的运营利润为1050亿日元，同比增长55.6%。此外，电子设备业务的营收达到了1112亿日元，同比增长33.6%。

　　同为苹果公司的显示面板供应商，夏普强劲的利润增长与LG Display的低迷表现形成鲜明对比。今年第二季度，LG Display营收同比下滑15%，至5.6万亿韩元(约合49.697亿美元)。营业亏损2280亿韩元(约合2.021亿美元)，这也是该公司连续两个季度出现亏损。

　　虽然如此，投资者仍对夏普的长期前景存有一丝顾虑，因为夏普正面临着亚洲竞争对手的强劲挑战。在智能手机厂商纷纷向OLED屏幕转移之际，三星和LG Display已经在该市场遥遥领先，而夏普和Japan Display仍在苦苦追赶。(李明)

夏普财报利润
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有