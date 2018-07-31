夏普第一财季运营利润2.23亿美元 同比增长45%

新浪科技讯 北京时间7月31日晚间消息，夏普公司今日发布了截至6月底的2018财年第一季度财报。受显示面板、摄像头模块和传感器等业务的推动，夏普第一财季运营利润同比增长45%，超出了分析师的预期。

在截至6月底的第一财季，夏普运营利润248亿日元(约合2.23亿美元)，而上年同期为171.1亿日元。相比之下，汤森路透所调查的7位分析师的平均预期为188亿日元。

运营利润的增长主要得益于显示面板、摄像头模块和传感器等业务的强劲表现。其中，显示面板业务的运营利润为1050亿日元，同比增长55.6%。此外，电子设备业务的营收达到了1112亿日元，同比增长33.6%。

同为苹果公司的显示面板供应商，夏普强劲的利润增长与LG Display的低迷表现形成鲜明对比。今年第二季度，LG Display营收同比下滑15%，至5.6万亿韩元(约合49.697亿美元)。营业亏损2280亿韩元(约合2.021亿美元)，这也是该公司连续两个季度出现亏损。

虽然如此，投资者仍对夏普的长期前景存有一丝顾虑，因为夏普正面临着亚洲竞争对手的强劲挑战。在智能手机厂商纷纷向OLED屏幕转移之际，三星和LG Display已经在该市场遥遥领先，而夏普和Japan Display仍在苦苦追赶。(李明)