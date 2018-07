任天堂第一财季净利润3.946亿美元 同比增长42%

新浪科技讯 北京时间7月31日晚间消息,任天堂今日发布了截至6月30日的2018财年第一季度财报。净营收为15.13亿美元,与上年同期的13.86亿美元相比增长9%。利润为3.946亿美元,与上年同期的2.785亿美元增长42%。

任天堂在第一季度财报中称,到目前为止Switch游戏主机的全球销量已达到1967万台,游戏销量达到8690万份。其中,第一季度Switch游戏主机销量为188万台,低于去年同期的197万台。Switch游戏季度销量为1796万份,而去年同期为814万份。

相比之下,到目前为止Nintendo 3DS的累积销量为7290万台,游戏销量为3.678亿份。而Wii U的累积销量为1360万份,游戏销量为1.023亿份。

对于Switch平台,最畅销的游戏分别为《超级马里奥:奥德赛》(Super Mario Odyssey,1117万份)、《Marko Kart 8 Deluxe》(1035万份)、《塞尔达传说:荒野之息》(The Legend of Zelda: Breath of the wild,932万份)和《喷射战士2》(Splatoon 2,676万份)。(李明)