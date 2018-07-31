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任天堂第一财季净利润3.946亿美元 同比增长42%

任天堂第一财季净利润3.946亿美元 同比增长42%
2018年07月31日 19:29 新浪科技
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任天堂第一财季净利润3.946亿美元 同比增长42%
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　　新浪科技讯 北京时间7月31日晚间消息，任天堂今日发布了截至6月30日的2018财年第一季度财报。净营收为15.13亿美元，与上年同期的13.86亿美元相比增长9%。利润为3.946亿美元，与上年同期的2.785亿美元增长42%。

　　任天堂在第一季度财报中称，到目前为止Switch游戏主机的全球销量已达到1967万台，游戏销量达到8690万份。其中，第一季度Switch游戏主机销量为188万台，低于去年同期的197万台。Switch游戏季度销量为1796万份，而去年同期为814万份。

　　相比之下，到目前为止Nintendo 3DS的累积销量为7290万台，游戏销量为3.678亿份。而Wii U的累积销量为1360万份，游戏销量为1.023亿份。

　　对于Switch平台，最畅销的游戏分别为《超级马里奥:奥德赛》(Super Mario Odyssey，1117万份)、《Marko Kart 8 Deluxe》(1035万份)、《塞尔达传说:荒野之息》(The Legend of Zelda: Breath of the wild，932万份)和《喷射战士2》(Splatoon 2，676万份)。(李明)

任天堂财报利润
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