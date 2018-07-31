索尼一季度利润增23.7%：游戏和半导体贡献巨大

索尼 股价 股价

新浪科技讯 北京时间7月31日下午消息，索尼今日公布2018财年第一财季财报。财报显示，索尼第一财季销售与运营收入19536.24亿日元（约合179.07亿美元），较去年同期增长5%；营业利润为1950亿日元（约合17.5亿美元），较去年同期增长23.7%。

其中，索尼一财季的营业利润创下记录。而扣除上一年的368亿日元一次性收益，索尼调整后的第一季度营业利润骤增61%。相比之下，汤森路透此前汇编的八位分析师的预估平均值为1452.3亿日元。

营业利润创记录主要得益于游戏软件的强劲销售，且新管理层专注稳定收入来源的策略赢得市场支持。而调整后的营业利润骤增主要得益于索尼相机模组部门的销售和地震损失保险费收入。

游戏和半导体贡献巨大

当截至3月的上一财年收入超过了1998年的前一个峰值时，索尼曾承诺将保持高利润水平，以证明去年的创纪录利润不是昙花一现。

为此，索尼一直在扩大可保证稳定收入流的业务，如在线游戏服务和音乐内容库，同时，使游戏主机等电子设备的销售周期波动所造成影响最小化。

在这一战略指导下，截至6月份的前3个月游戏业务利润从去年同期的177亿日元上涨到835亿日元，其中，《战神》（God of War）和《底特律：变人》（Detroit: Become Human）等高利润在线软件贡献良多。PlayStation 4游戏主机的销售有所放缓。分析师认为，将于九月在PlayStation 4推出的《漫威蜘蛛人》（Marvel's Spider-Man）可进一步提升游戏利润。

同时，索尼的半导体部门（包括成像传感器业务）的利润为291亿日元，较上年同期的554亿日元有所下降，但相机模块的销售和保险费收入增加了盈利。

这家电子制造商认为传感器是中长期增长的支柱，因为其应用可能扩展到深度传感、监控、工厂自动化和汽车行业。

游戏和半导体业务盈利预期上升

索尼将游戏和半导体业务的年度盈利前景分别提高了600亿日元和200亿日元。

但鉴于包括智能手机竞争在内的各种潜在风险，截至今年3月，该公司的利润预测保持在6700亿日元，同比下降8.8%。与此同时，24位分析师的预期中值为7546.6亿日元。

在索尼对外发布高于预期的第一季度业绩之前，许多分析师表示，该公司的全年预测过于保守。(斯眉)