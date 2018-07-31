杭州：自动驾驶汽车即将允许上路测试

新华社杭州7月31日电（记者魏一骏）杭州市经信委、市公安局、市交通运输局日前联合印发了《杭州市智能网联车辆道路测试管理实施细则（试行）》，对智能网联汽车道路测试的范围和管理规范等内容进行了明确。

据悉，下一步杭州将成立杭州市自动驾驶测试专家委员会，引入第三方测试管理机构，对测试主体和车辆进行评估审核，发放测试号牌，开放部分路段用于自动驾驶测试，加快推动自动驾驶技术的发展和应用。《实施细则》将于8月20日施行，开放路段将于近期向社会公布。

根据《实施细则》，测试主体必须是在中华人民共和国境内登记注册的独立法人单位。测试主体包括具有自动驾驶技术及产品研发、生产能力或运营能力的整车企业、改装车生产企业、互联网企业、科研院所、高校、交通运输企业以及其他科技型企业。

对于负责测试并在出现紧急情况时对测试车辆实施应急措施的驾驶人条件，《实施细则》也作了严格限定，如最近连续3个记分周期内无满分记录、无饮酒后驾驶或醉酒驾驶机动车记录、50小时以上自动驾驶系统操作经验等。

道路测试过程中，测试驾驶人应始终处于测试车辆驾驶位，始终监控车辆运行状态及周围环境。当测试驾驶人发现车辆处于不适合自动驾驶的状态或系统提示需要人工操作时，应及时接管车辆。

《实施细则》规定，在测试期间发生交通违法行为的，由公安机关交通管理部门按照现行道路交通安全法律法规对测试驾驶人进行处理。亦即，智能网联汽车交通违法和事故责任认定主体是“人”，而非“车”。