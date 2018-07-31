黑猫投诉联合同程艺龙推“安心游”：快响应暖服务

新浪科技讯 7月31日下午消息，随着暑期来临，旅游热也随即掀起，越来越多的亲子游、毕业游以及职场白领引领的休闲游开始涌现，但与此同时，异地维权成本高、跟团游合同存霸王条款、出行安全难保障等旅游问题也越来越多。为了更好地为消费者服务，解决旅行消费纠纷，黑猫投诉联合同程艺龙等旅游出行类企业共同推出“黑猫安心游”品牌联合项目，以联合发声的形式共同承诺为消费者的暑期出游保驾护航。

同程艺龙宣布加入“黑猫安心游”计划 快响应暖服务

“让旅游更简单、更快乐”，是同程艺龙的使命。致力于打造在线旅行一站式平台，为用户创造简单、快捷、智能的出行服务，也一直是他们努力的目标。此次加入“黑猫安心游”计划，同程艺龙将会始终秉承“客户第一”的核心价值观，继续坚持以“一站式，快响应，暖服务”为服务宗旨，推出多项举措保证用户投诉30分钟内响应，100%回复，同时以“首问责任制”、“24小时处理制”、“先行赔付制”和“监控报备制”来实现信息平台的快速标准响应。

黑猫投诉平台建立理性沟通渠道 消费者诉求直达企业

黑猫安心游活动，不仅可以帮助消费者更快速地维权，还将通过#黑猫课堂#旅行主题策划，让消费者避开旅行常见消费陷阱，降低消费风险。消费者也可以通过在黑猫投诉官方微博私信或评论的方式，讲出自己的旅游的遭遇以及给出对旅游行业的建议，从而使消费者的诉求有效的直达给企业。

暑期结束时，黑猫投诉也将推出《旅游消费投诉白皮书》，通过对旅游业消费投诉数据分析作出行业报告及给出建议，以推进旅游消费体验的进一步优化，让消费者真正得以“安心游”。