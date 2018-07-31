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罗技宣布1.17亿美元收购音频麦克风公司Blue

罗技宣布1.17亿美元收购音频麦克风公司Blue
2018年07月31日 16:00 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月31日下午消息，罗技近日宣布，公司即将收购热门麦克风公司Blue，后者在市场上的各个细分领域（如音乐家、播客和其他内容制作者等）制造了不少较为受欢迎的麦克风。

　　根据罗技的说法，这笔交易的总现金价值高达1.17亿美元。Blue将加入公司现有的品牌组合，其中包括Ultimate Ears、Jaybird和ASTRO Gaming等。

　　罗技首席执行官布拉肯·达雷尔（Bracken Darrell）在一篇博客中称，收购Blue Microphones有助于公司加速打入该市场，成为罗技扩大其产品组合的“毗连机会”。

　　同时Blue在博文中表示，公司将“继续为用户产出创造性工具”，并公司和罗技之间新的合作关系将为未来带来新的“可能性”：

　　文章中写道：“Blue的每一个人，都将继续为职业音乐家、游戏玩家、播客主、YouTube视频用户以及流媒体制作人开发创造性工具；罗技将帮助我们征服世界。这是一个充满无限可能的合作关系。并且我们新加入的罗技大家庭还包括Ultimate Ears、Jaybird和Astro Gaming等。太棒了！”

　　Blue的首席执行官也写道：“借助罗技的丰富资源和令人难以置信的覆盖范围，Blue将起步于更高的平台。”

　　Blue素来以其麦克风生产线著名。公司生产的麦克风尤其受播客主和内容创作者的欢迎。(木尔)

罗技Blue收购
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