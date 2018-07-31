苹果致信市议会宣扬市政工程成果 明年或征收员工税

新浪科技讯 北京时间7月31日下午消息，周一，苹果在给市议会的一封信中宣扬了公司对加州库比蒂诺市的贡献。信中指出，公司有数千万美元被用于支持库比蒂诺的公共工程项目。市议会将决定明年是否进行员工税投票。

据外媒报道，这封信由苹果全球房地产及设施副总裁克里斯汀娜·拉斯佩（Kristina Raspe）执笔，信中概述了公司在库比蒂诺的重大投资，包括人行道和人行横道的改善计划，以及在交通方面的努力。

在这封信中，苹果公司将重点放在最近与Apple Park建设同步进行的改造上。苹果园区占地175英亩，耗资数十亿美元，容纳超过1.2万名公司员工。值得一提的是，苹果为新落成的园区提供了超过7000万美元的“公共福利”。

巴布路的人行道得到了改善，Apple Park价值1.08亿美元的游客中心和苹果商店的建设也得到了修缮。最初的Apple Park规划并没有包括在2015年社区的要求下建造的附属建筑。

苹果还提到帮助减少苹果公司园区内及周边交通负担的努力。超过25%的员工使用“替代交通工具”，拉斯佩说。具体细节未被提及。苹果也开始着手处理日益拥堵的区域交通情况，如自行车和步行道的改善。

拉斯佩说，苹果将继续与该市和该地区的合作伙伴合作解决其他交通问题。

“对于库比蒂诺和苹果来说，要想茁壮成长，我们需要在长期和短期的解决方案上进行合作，使我们的居民和员工能够更有效地工作。”

拉斯佩没有提及库比蒂诺可能征收的员工税，但该信发布的时间或许致使苹果公司的动机存疑。苹果拒绝就此事发表评论。

库比蒂诺市议会希望通过向当地拥有大量员工的公司收取每名员工的费用，筹集至多1000万美元的资金。该报告称，目前正在考虑的措施包括了一种模式——即在至少有5000员工的公司里，每名员工至少要缴纳425美元的税。

上个月，市议会投票将税收提案从11月的投票中剔除。如果市政委员会在周二批准了这项法案，选民们将有机会在2019年的特别投票中投票。(青卡)