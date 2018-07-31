亏损不止51亿 蔚来汽车上海开店后再迎大考

新浪财经讯 7月31日消息，颇受资本市场青睐的蔚来汽车终究没有绕开交付与盈利两大难题。量产车交付一拖再拖，今年亏损将超过51亿。刚刚在上海地标建筑开设体验店的蔚来汽车压力重重，据计算，蔚来汽车店面支出高昂，或将超过研发投入。

目前，蔚来中心已经在北京、上海、广州、南京、杭州等地正式投入运营。公开数据显示，蔚来汽车在太古汇门店的投入约达到8000万人民币，北京东方广场的年租金预计在8000万人民币左右，据推算，上海中心的年租金至少要达到上亿元人民币。巨额的店面支出将超过蔚来汽车的研发投入，不过蔚来汽车方面对上述数据不予置评。

量产车交付也是蔚来的难题。自去年12月，蔚来汽车发布ES8车型以来，蔚来汽车创始人李斌就表示，ES8将于2018年4月开始首批交付。然而，这一承诺并未实现，今年4月，在北京车展期间，蔚来汽车表示，由于产品需要进行安全性检验，交付将调整至5月下旬。

从2018年3月初至6月末，蔚来汽车零售交付总数在130辆左右，虽然交付数在逐月增加，但没有形成批量交付。蔚来用户的新车体验报告显示，初期交付车辆在软件与硬件的结合方面仍存在问题。蔚来独有的量产路径，交付难背后仪掩藏着不住传统汽车行业的共同问题。

分析师指出，新能源汽车的“新”是目前最大的问题。不仅是蔚来汽车，市面上众多新能源汽车制造商还都没有完备的生产资质。这些新兴企业要想生产电动车，只能通过代工的方式，间接增加了新能源车的交付难度。

除交付问题外，盈利问题似乎更让蔚来头痛。蔚来汽车披露的融资文件显示，其总融资已经超过150亿元，股东超50家。按照李斌之前的说法，“200亿元是造车的门槛，没有200亿元的资金准备就别想进来”。如今的总融资额距离预期门槛仍有差距。

此前，蔚来汽车内部人士曾透露，蔚来汽车计划今年实现整车3万辆的销量，营业收入114亿元，同时预计亏损51亿元。短期内，蔚来汽车盈利的可能性几乎为零。

这一亏损数据也得到了蔚来汽车掌舵者李斌的肯定，在他看来蔚来成立不到4年，还不是一个成熟的公司，更愿意看成是投资和投入，至于亏损肯定不止51亿，因为蔚来定位在高端品牌。究竟该使用亏损还是投资去形容蔚来花出去的钱还需要思考。“如果有10年以上还不能赚钱，你可以用‘亏损’两个字，但是我们现在还在投入阶段。”

不仅仅是蔚来，亏损似乎是整个新能源汽车行业需要面临的问题。曾经风光无限的特斯拉如今现金流已经连续 5 个季度为负，有分析师测算称，特斯拉每分钟要烧掉 6500 美元。特斯拉第一季度财报显示，现金流同比下降32%至27.8亿美元。债务大幅上涨32%，达到了107.5亿美元。未来，特斯拉在员工和供应商方面的支出还将进一步扩大，或迎来史上最大亏损季。

国内市场上，小鹏、威马、游侠、拜腾等仍然在智能、网联、电动、共享等概念中挣扎，量产问题难以解决。对于正在申请资质的新造车势力而言，巨额的资金支持及研发生产将是摆在眼前的第一道难题。（新浪财经 张蕾实习生 李江彤）