前希捷科技CFO加盟特斯拉：填补公司首席会计官空缺

新浪科技讯 北京时间7月31日上午消息，特斯拉在一篇博客文章中表示，公司已聘请前希捷科技（Seagate）前CFO戴夫·莫顿（David Morton, Jr.），担任公司首席会计官（Chief Accounting Officer），补上了这一职务的空缺。

莫顿将向首席财务官迪帕克·阿胡加（Deepak Ahuja）汇报，负责特斯拉的公司财务报告、全球会计、工资、税收和贸易活动。据一份监管备案文件显示，莫顿加盟特斯拉后，每年将获得35万美元的基本工资，并在4年内获得1000万美元的股权奖励。

莫顿今年46岁，自1995年以来一直在希捷工作，在希捷任职23年。

戴夫·莫顿

特斯拉前任首席会计官埃里克·布兰德里兹（Eric Branderiz）3月7日因个人原因离职，特斯拉此后一直没有会计主管，并且管理层变动一直在继续，最引人注目的是上个月离职的高级工程副总裁道格·菲尔德（Doug Field）。

公司CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）于今年6月宣布，作为一项旨在降低成本、实现盈利的重组计划的一部分，公司约有9%的员工将被解雇。

特斯拉于周三收盘后将公布第二季度财报。(赛文)