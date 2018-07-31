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通用电气拟出售数字资产 饱受技术和销售困扰

通用电气拟出售数字资产 饱受技术和销售困扰
2018年07月31日 10:42 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月31日上午消息，《华尔街日报》周一援引知情人士消息报道，通用电气（GE）近日聘请了一家投资银行以安排公司数字资产的拍卖。

　　GE的数字业务价值数十亿美元，包括Predix软件系统和应用。但该业务始终饱受技术难题和销售薄弱问题等的困扰。

　　随着公司缩小GE Digital的目标市场并放弃开发云平台的计划转而与亚马逊微软的云业务合作后，GE曾试图寻找合作伙伴投资该部门。

　　另外，又因为公司的大型电力业务利润下降且现金压力日增，GE只好选择减少对该数字部门的投资并侧重合作关系。

　　《华尔街日报》的报道并未透露具体拟出售的资产或者潜在的交易价格。GE拒绝予以置评。

　　GE前首席执行官杰夫·伊梅尔特（Jeff Immelt）为GE Digital投资了40多亿美元，并将其置于打造GE新角色之“数字行业公司”的战略中心。但技术问题和来自成本较低系统的竞争阻碍了该部门的发展速度，迫使GE战略转型。

　　在公司大范围重组之后，GE开始筹划数字资产的出售。公司在6月份提出，其有计划剥离医疗健康业务并处理掉在石油服务公司Baker Hughes持有的股份。

　　精简后的GE将把重心放在飞机引擎、发电站和可再生能源上。(木尔)

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