通用电气拟出售数字资产 饱受技术和销售困扰

新浪科技讯 北京时间7月31日上午消息，《华尔街日报》周一援引知情人士消息报道，通用电气（GE）近日聘请了一家投资银行以安排公司数字资产的拍卖。

GE的数字业务价值数十亿美元，包括Predix软件系统和应用。但该业务始终饱受技术难题和销售薄弱问题等的困扰。

随着公司缩小GE Digital的目标市场并放弃开发云平台的计划转而与亚马逊、微软的云业务合作后，GE曾试图寻找合作伙伴投资该部门。

另外，又因为公司的大型电力业务利润下降且现金压力日增，GE只好选择减少对该数字部门的投资并侧重合作关系。

《华尔街日报》的报道并未透露具体拟出售的资产或者潜在的交易价格。GE拒绝予以置评。

GE前首席执行官杰夫·伊梅尔特（Jeff Immelt）为GE Digital投资了40多亿美元，并将其置于打造GE新角色之“数字行业公司”的战略中心。但技术问题和来自成本较低系统的竞争阻碍了该部门的发展速度，迫使GE战略转型。

在公司大范围重组之后，GE开始筹划数字资产的出售。公司在6月份提出，其有计划剥离医疗健康业务并处理掉在石油服务公司Baker Hughes持有的股份。

精简后的GE将把重心放在飞机引擎、发电站和可再生能源上。(木尔)