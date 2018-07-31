国常会新定调:要巨额罚款犯罪者入狱 长生连发4公告

原标题：国常会深夜新定调！要巨额罚款，要犯罪者获刑入狱，对失职渎职一查到底，长生刚刚连发4公告

依法从重处罚！处以巨额罚款！让严重违法犯罪者获刑入狱！终身不得从事药品生产！——关于问题疫苗案，李克强总理又有了新表态。

问题疫苗案件调查再度升级。7月30日晚间，中国政府网发布消息称，30日召开的国务院常务会议上，李克强总理听取了吉林长春长生公司违法违规生产狂犬病疫苗案件调查进展汇报，要求坚决严查重处并建立保障用药安全长效机制。

会议提到，下一步，国务院调查组要继续深入开展工作。根据案件调查结果，依法从重对涉案企业和责任人、参与者作出严厉处罚，处以巨额罚款，并由司法机关进一步追究刑事责任，让严重违法犯罪者获刑入狱，把他们依法逐出市场，终身不得从事药品生产经营活动。

证监会上周五刚刚修订了退市规则，最重要的一条就是明确了，上市公司若涉及公众健康安全等领域的重大违法行为，将予以退市。如今国常会“把他们依法逐出市场，终身不得从事药品生产经营活动”的定调，ST长生退市或已成定局。

7月30日晚间，ST长生连发4份公告。公告提到，公司及全部子公司名下34个银行账户全部被冻结，募集资金投资项目及子公司产业园项目被暂停。公告中还提到，公司18人被公安机关提请批准逮捕，其中包含董事、高级管理人员分别是高俊芳（董事长）、张晶（董事）、张友奎、刘景晔、蒋强华、赵志伟。

此外，刚刚有所恢复的医药板块，30日再度大跌2.67%，板块整体市值蒸发近800亿元。其中，生物疫苗板块跌幅最大，大跌3.85%，盘中一度创下阶段性新低。

李克强：坚决严查重处问题疫苗案

7月30日晚间，中国政府网发布消息称，30日召开的国务院常务会议上，李克强总理听取了吉林长春长生公司违法违规生产狂犬病疫苗案件调查进展汇报，要求坚决严查重处并建立保障用药安全长效机制。

会议提到，问题疫苗案件现已基本查明，长春长生公司在生产人用冻干狂犬病疫苗过程中，存在严重违反国家药品标准和药品生产质量管理规范、擅自变更生产工艺、编造生产和检验记录、销毁证据等违法行为，性质极其恶劣，涉嫌犯罪。公安机关已拘留并提请批准逮捕相关责任人。

会议还提到，下一步，国务院调查组要继续深入开展工作，主要包括以下五个方面：

一要根据案件调查结果，依法从重对涉案企业和责任人、参与者作出严厉处罚，处以巨额罚款，并由司法机关进一步追究刑事责任，让严重违法犯罪者获刑入狱，把他们依法逐出市场，终身不得从事药品生产经营活动。

二要指导各地全部回收销毁未使用的涉案疫苗。已出口的要监督企业召回，并及时向世界卫生组织和有关国家通报。对涉案企业生产的其他疫苗严格查验，发现问题立即处置。加快完成已开展的全国全部46家疫苗生产企业全链条监督检查，及时向社会公布结果。

三要深入开展监管责任调查，决不能手软。对玩忽职守、失职渎职的坚决一查到底，对贪赃枉法、搞利益输送的要重拳打击，对负有领导责任的也要依法依规严厉追责。

四要全面查清涉案疫苗接种情况，依据相关领域专家作出的风险评估结果，科学拟定应对预案。相关部门要立足事实作出解释，及时回应社会关切。

五要有针对性地抓紧研究提出进一步完善疫苗研发、生产、流通、使用全流程监管体制的方案，构建确保群众用药安全的长效机制。

ST长生：34个银行账户全部被冻结

7月30日晚间，ST长生连发4份公告。

1、34个银行账户全部被冻结

ST长生发布公告称，截至本公告披露日，公司及全部子公司名下34个银行账户全部被冻结，上述账户的冻结对公司日常经营管理活动将产生重大影响。

2、募集资金投资项目及子公司产业园项目暂停

ST长生发布公告称，由于公司及全部子公司包括募集资金账户被冻结，公司无法支付募集资金项目及子公司产业园项目工程款，现水痘疫苗狂犬疫苗车间技术改造项目、疫苗产品研发项目、营销网络建设项目、信息化建设项目暂停实施，子公司产业园项目也暂停施工。

3、公司18人被公安机关提请批准逮捕

ST长生发布公告称，董事长及部分高管无法正常履职。7月29日晚，公司18人被公安机关提请批准逮捕，其中包含董事、高级管理人员分别是高俊芳（董事长）、张晶（董事）、张友奎、刘景晔、蒋强华、赵志伟。

医药板块又遭重创，800亿市值蒸发

受问题疫苗案影响，A股整个医药板块遭到市场质疑，缺乏信任下投资人用脚投票。23日，中信医药指数大跌逾4%，整体市值蒸发近1600亿元。7月30日，医药板块再遭重创，指数下跌2.67%，板块整体市值蒸发近800亿元。

个股方面，美年健康、楚天科技、博晖创新、九芝堂、艾德生物、智飞生物等6股跌停，鲁抗医药、海辰药业、海利生物、冠昊生物跌逾9%。

从概念板块来看，生物疫苗板块跌幅最大，大跌3.85%，跌幅超过3%的还有三个板块，均与医药有关，分别是免疫治疗板块、基因概念板块和仿制药板块。

兴业证券踩雷，两位融资人已提供房产抵押

自问题疫苗案件曝光后，ST长生已经连续录得10个一字跌停，报收10.07元。更重要的是，随着跌停数量的增多，ST长生成交量却出现萎缩。此外，招商基金、东方基金、汇添富均公告称，拟对旗下证券投资基金持有的ST长生股票价格进行调整，按照其2017年每股净资产3.96元的价格进行估值。

与此同时，因为长生生物提供大额股权质押，兴业证券也被推上了风口浪尖。7月24日晚间，兴业证券发布公告，称长生生物股东虞臣潘、张洺豪质押在兴业证券的股票共计1.78亿股，待购回金额6.75亿元。

不过，7月30日兴业证券在互动平台表示，目前长生生物被国家药监局及中国证监会立案调查，其子公司产品全面停产，长生生物股票被实施其他风险警示。公司已按照相关业务风控制度和办法规定，要求融资人张洺豪、虞臣潘根据业务协议约定提前购回在公司的全部负债。目前两位融资人均已提供了除长生生物外的非证券类资产清单，包括非上市股权投资及房产等可变现资产，并提出了提前还款计划。

由于ST长生大股东、董监高的股份已被深交所限售，如何处置这部分“限售股”？

兴业证券回复到，为了保障融出资金安全，公司已制定了风险处置预案，根据股票质押回购业务协议约定，必要时可采取场内违约处置、财产保全和司法诉讼等手段，对融资人名下资产进行司法冻结和债务追偿，进一步降低可能存在的风险敞口。

证监会大修退市制度，剑指ST长生

27日晚间，资本市场迎来了退市制度的修改。

根据证监会此次退市制度修改的重点，完善重大违法强制退市的主要情形，明确上市公司构成欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大违法行为的，证券交易所应当严格依法作出暂停、终止公司股票上市交易的决定的基本制度要求。

值得注意的是，在证监会发布退市新规后，深交所周日表态，将严把退市制度执行关，特别是对于严重危害市场秩序，严重侵害群众利益，造成重大社会影响的重大违法公司，坚决做到“出现一家、退市一家”，不姑息，零容忍，净化市场环境，维护退市制度的严肃性和权威性。

此次退市新规将涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大违法行为纳入强制退市情形，拓展了退市制度的作用范畴。显然，这次退市制度的修改，对过往那些对“五个安全”有所涉及的公司，也要倍加小心，投资者也要注意随时而来的黑天鹅事件。