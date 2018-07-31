直击|法乐第未来汉福德工厂启动整车组装

新浪科技讯 北京时间7月31日上午消息，法乐第未来（Faraday Future）今日宣布，公司汉福德工厂已于洛杉矶时间7月30日启动整车组装。

FF方面表示，启动组装当日，FF 91首台白车身提前两天抵达工厂。该车型于2017年CES前夕在拉斯维加斯亮相。

上周，FF方面表示，公司在获得20亿美元投资后现金充裕，正准备将焦点重新放在FF 91全电动汽车之上。该公司目前对这款车进行高速测试。

公司称，FF 91“正进入最后的测试阶段，验证电池、热力和动力总成”。在最后测试阶段，该公司将FF 91原型车带到俄亥俄州交通研究中心，进行两项测试，分别为“高速公路驾驶周期”和“时速120英里运行”。

今年6月，FF宣布完成20亿美元首轮融资，参与融资方为恒大健康，贾跃亭亲任首席执行官。这使得这家陷入困境的电动汽车创业公司有望摆脱持续已久的财务问题。此前法乐第未来计划于2018年将这款车推向市场。然而，财务问题导致该公司调整了生产计划。

关于车辆开启组装，FF制造高级副总裁Dag Reckhorn表示：“为了如期甚至提前完成FF 91的进度，我们的团队及供应商无疑曾面临诸多挑战。这的确是两年来最大的一次进展。在聚焦最终产品的奢华和质量的同时，我们还一直聚焦团队协作，避免业务‘孤岛’，如今我们的努力得到了回报。”

FF创始人兼全球CEO贾跃亭表示：“这是FF在将‘新物种’FF 91引入市场的最后阶段所取得的最重要的进展之一。秉承最真实的FF精神，我们的团队和全球合作伙伴已经超越自我，提前完成了这一重要的阶段性任务。”(周峰)