苹果在虚拟现实领域又有动作：招聘VR应用开发者

新浪科技讯 北京时间7月31日早间消息，根据美国媒体Variety的报道，苹果近期聘请了虚拟现实（VR）应用开发者斯特林·克里斯平（Sterling Crispin）。这是苹果在VR领域的最新一次招聘。

LinkedIn上的信息显示，克里斯平于2018年5月加入苹果，担任“原型研究员”。

克里斯平此前为移动VR设备开发名为“Cyber Paint”的绘画应用，可以让佩戴VR头显的用户创作2D和360度图片，适用于Oculus Go、Daydream、GearVR和Vive Focus。

此前一直有传闻称，苹果对VR很感兴趣，已成立有数百名员工的秘密部门，研究VR和增强现实（AR），并探索这些技术在未来苹果产品中的应用。

传闻称，苹果正在开发多款AR和VR头显的原型产品，其中包括一款带8K显示屏、同时支持AR和VR的产品。这款产品不需要连接移动设备，可以通过高速短距离无线通信技术配合专用机顶盒使用。

此外还有报道称，苹果正在开发配备专门显示屏、内置处理器，以及搭载所谓“rOS”系统的AR智能眼镜。(维金)