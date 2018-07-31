比亚迪“广告门”：李娟编织了一张扑朔迷离的网

俞立严

【要做一个2000万的项目，客户找到A公司，让A公司拿出2000万，并承诺给予A公司高年化收益率或者项目管理费，然而实际让B公司去操作】

对于比亚迪来说，这俨然是一个“多事之夏”。随着关键人物之一陈振宇的露面，以及涉案广告代理公司上海竞智发出的最新声明，比亚迪“广告门”在继续发酵。在第一财经记者调查中，涉案多方各执一词，真相并没有彻底浮出水面。

李娟将多名前同事卷入“广告门”

“相关的公司流水和项目已经提交给了警方，警方会查清楚。”涉案的上海雨鸿公司负责人汪晓婷7月27日晚对第一财经记者说。此时相距比亚迪“广告门”事发已近一个月。

对外界自称为“上海比亚迪电动车有限公司市场部总经理”的李娟是广告门中的关键人物之一，她一边打着上海雨鸿的名义，以低价和免费为饵与比亚迪达成合作，另一边又以上海比亚迪的名义与广告商洽谈。更为离奇的是，李娟这样的双面身份存在了近三年。三年间，这些广告公司帮比亚迪在多个地区做了经销商活动及广告投放。直到多个广告商收不到回款，李娟身份才真正被戳穿。

根据媒体的报道以及竞智反映的情况，当事人李娟所指认的自己幕后的神秘老板“陈振宇”终于在上周露面。陈振宇彻底推翻了李娟的说法，他表示并没有失联，也完全不知情，多年来一直从事房地产工作的他，与广告业和比亚迪没有任何交集。

“非常莫名其妙，在背后说我是什么神秘老板，我自己也觉得非常突然。”陈振宇说，在与警方取得联系后，他已于上周末从外地赶到上海，配合警方的调查。而此前李娟称自己作为“上海比亚迪”的负责人对陈振宇这个比亚迪的隐形股东负责。

继发布《人BY脸，天下无D》一文引发各方对比亚迪“广告门”事件关注后，声称遭受损失的上海竞智在上周继续公开爆料。上海竞智指出“陈振宇”很有可能只是一个代号，或涉及比亚迪方面相关高层人员。另外，根据上海竞智所掌握的信息，李娟名下的财产转移到了她老公名下，李娟咬着“陈振宇”不松口，有为保护她老公的嫌疑。“我怀疑李娟的老公是得利人。”上海竞智负责人王大铭对第一财经记者说，该公司已经把相关证据提交给警方。

“和李娟第一次见面是在一次下午茶，当时就聊些工作。”上海竞智的前负责人任小姐对第一财经记者回忆说，和李娟的相识是因为现在的上海竞智负责人王大铭的介绍，王和李曾经先后供职于同一家公司。任小姐在当时和李娟的合作中，款项都不能及时结清。第一财经记者调查发现，被卷入比亚迪广告门的多名人士，皆与李娟有过一段曾经的共同经历，可谓彼此均是“老相识”。

第一财经记者从多名从业人员处了解到，李娟在2013年之前在瑞安地产（00272.HK，）供职，而李娟在瑞安地产工作时，她的上级正是陈振宇。

2013年，李娟离开瑞安地产，之后来到了上海搜易传媒，在搜易传媒工作期间，李娟和汪晓婷成为了同事。

李娟在搜易传媒工作时曾为多家知名车企做过营销方案，其开始逐步进入汽车圈。2015年，李娟离开搜易传媒，前往上海五河文化担任副总裁职务。曾同为五河文化副总裁的王大铭，正是目前上海竞智广告的负责人，王大铭对第一财经记者回忆称，在2015年11月即将离开五河文化时，双方互加了微信，从此与李娟结识。

多方各执一词

“比亚迪就是在这里，在八楼办公。”国金2期办公区一楼一名工作人员对第一财经记者说，而记者实地探访发现，位于陆家嘴国金2期8楼的“比亚迪办公室”目前所有有关国金比亚迪的痕迹均已清除，物业出租方介绍，该公司提供了“三证”（工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证），2017年夏天出租，租期为一年，此前办公一直很正常。

比亚迪在广告门爆发后发表声明称，比亚迪及子公司上海比亚迪电动车有限公司印章并未出借给李娟或遗失，李娟以比亚迪及上海比亚迪电动车有限公司名义对外签署的合同所用印章系伪造。李娟冒用比亚迪员工身份、使用伪造印章对外签署合同，已涉嫌犯罪。

如果国金比亚迪是一家假冒的公司，其现金流是如何实现的就成为疑问。一位广告商解释说，很可能是利用了广告圈的垫资模式。例如要做一个2000万的项目，客户找到A公司，让A公司拿出2000万，并承诺给予A公司高年化收益率或者项目管理费，然而实际让B公司去操作。通过一个个项目，然后把雪球滚起来。

事实上，不仅是国金比亚迪及其印章等，还存在李娟假冒汪晓婷的身份以上海雨鸿及她的名义在与比亚迪集团对接一说。有接近比亚迪的人士声称，2018年5月31日，李娟带着汪晓婷来到了比亚迪总部，比亚迪的人员当着汪晓婷的面叫李娟“汪总”，但汪晓婷未出声。

“我是和李娟、李娟助理，还有一家供应商公司的项目经理一起去的，当时没人叫李娟汪总。”对于此说法，汪晓婷对第一财经记者矢口否认，她强调有人证可以证明。

在上海宝山区中环外一小区的多层居民楼里，第一财经记者找到了李娟的家，李娟的丈夫也是80后，有一个女儿。在李娟今年35岁的丈夫看来，符合逻辑的就是，妻子李娟通过名叫“陈振宇”的上司与比亚迪方面搭上线，而妻子所做的这一切，比亚迪的高管可能默认或者说知晓这件事情，否则，所有的事情都是说不通的。妻子这么做没有任何利益动机，她一个85后的小姑娘没有背景和人脉，是无法去把这个盘子搭起来。

除了李娟亲属外，即便是所谓受害者们的内部也各执一词。李娟投案之后，纷纷自称受害者的比亚迪和广告公司们，针对“谁是实际获益者”的疑问，开始追问垫资与拆借资金的最终流向。一些公司将矛头指向了上海雨鸿及其实际控制人汪晓婷。

按照比亚迪的说法，李娟此前是以上海雨鸿的名义与之沟通，而且上海雨鸿是这些广告公司中唯一进入比亚迪供应商名库的。

有广告公司质疑汪晓婷购买了青浦别墅、保时捷卡宴新车，并和李娟私交密切，在2018年2月一起赴新加坡旅游、住豪华酒店。而且，部分合同和银行流水显示，有广告公司的垫资转到了上海雨鸿的账户。对此，汪晓婷给第一财经记者的答复是“胡说八道，相信警方会查清楚真相”。

比亚迪总部在7月16日发布的告知函中称，比亚迪愿意与相关公司沟通，并按照警方针对事实和金额的核查认定，与相关公司商讨合理解决方案。一些被卷入比亚迪“广告门”的供应商似乎看到了希望。涉案金额3000多万的广告商阮尼克7月29日晚对第一财经记者透露说，自己已经被比亚迪方面通知于7月31日到深圳比亚迪总部商谈。从法律上讲，如果能证明广告商们确实曾经相信为比亚迪提供了服务和产品的善意第三人，那么他们就有望从比亚迪处结清相关款项。

比亚迪“广告门”爆发后，对比亚迪的商誉产生一定影响，但并未波及市场销量。7月29日，第一财经记者联系比亚迪上海经销商时，对方表示，消费者购车不受影响，目前从订车到拿车的周期在一个半月，热销车型可能会慢点，最长在两到三个月。