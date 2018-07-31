银隆展开切除“肿瘤运动” 董明珠放权已砍掉8000人

■本报记者 龚梦泽

近段时间，一提到银隆，诸如厂区大面积停工，欠薪员工出走的消息应接不暇。随着舆情升温，媒体一边倒的痛陈银隆方面扩张过快，盈利模式匮乏，依靠国家补贴等弊端。

值得注意到，对于上述报道，银隆方面也只选择“寥寥数语”的予以回应。有银隆供应商对《证券日报》记者表示，实际上这段时间大同小异的报道，提到的银隆近况与公司的产业并无太大关系，事件本身并不影响银隆核心业务与发展。“目前银隆最大的问题不出在业绩上，而是舆论关注度过高。”

对此，有业内人人士表示，市场的高关注度使得涉足新能源行业的银隆稍有风吹草动就会被推到舆论的风口浪尖。大家对银隆超乎寻常的关注和过度解读，反映出市场对新能源行业的焦虑。

近日，珠海银隆总裁赖信华在接受媒体采访时表示，因为董总（董明珠）是银隆的投资人，外界对银隆很多时候就会“小事化大”。拿南京的查封事件来说，本来就是一个简单的业务纠纷，本不至于闹到法院来封门。

银隆大“肿瘤”已除

“说到一些生产线的停产，其实很正常。前管理层在没有进行市场调研的情况下，盲目投资电池生产线，由于供需不匹配，导致大量库存。为此暂时停产，对生产线进行升级改造。”据赖信华表示，目前的几条线还在运行，在进行研发和新产品的试生产。”

同时，他透露，员工出走也是管理层有意为之。在接手之后发现很多园区都是拼命招人，没有标准工时和定岗定编，人浮于事现象严重。“可以说以前银隆内部根本没有管理、成本控制的概念，完全是一盘散沙。”

在此背景下，现任管理层对银隆进行了大刀阔斧的裁员改革。据他透露，银隆以前1万8千人，现在只有1万人，不但维持了正常生产，生产效率反而还有所提升。

谈到大家最关注的资金情况。赖信华表示，总体来说已得到有效改善，一方面应收账款较年初已经下降了45%左右；而库存方面，由于面向的客户是公交系统，很多定制化产品确实影响了资金流动性。

据记者了解，国家对新能源客车进行补贴之初，为了尽快拿到补贴款，客车企业一方面大批量生产客车，另一方面无视运营能力，将车辆发放给接车单位。这就导致大量客车没有应付款和进度款，就在等补贴。但随着国补新规颁布以及发放周期拉长，造成了很多新能源客车企业徒有巨额应收账款的纸面财富，却难以回笼资金，直至被拖入破产边缘。

此外，赖信华还表示，之前银隆的采购都是分散进行的，每个园区总经理或采购部有很大的权力，里面滋生了灰色利益链。截至到目前，上述有害的大“肿瘤”基本上都已被发现并割除了，至于小的“肿瘤”也会慢慢的清理。

公司运营状况向好

事实上，“刮骨疗伤”后正在经历转型阵痛期的银隆，公司各项指标已逐步向好。

数据显示，今年上半年，银隆新能源客车全国销量排名第四位，比2017年同比增长了60%。更为关键的时，相比此前粗制滥造、贪图补贴的客车产品，如今银隆按照正规的、真正的整车设计流程制造出来的新客车，整车工艺质量提升显著。

而在采购环节，银隆设立了筛选分厂，对一些不符合要求的供应商会坚决剔除。未来，在保证生产节奏，增加订单的基础上，公司还将尽可能将库存变现，进而充沛资金流偿还所欠的债务。

对于服务格力十年有余的原格力郑州公司总经理赖信华来说，这一套打法似乎更多源于格力的管理文化和经营理念。对此，赖信华并不讳言“现在的银隆确实借鉴了很多格力的做法，比如筛选厂、总裁禁令、正向质量无误法等。”

甚至有过之而无不及。“现在银隆各个分公司都有硬指标，每年降本至少要达到15%，否则就下调绩效考核。”赖信华表示。